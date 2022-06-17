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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:19
Ромасик написав: Понаехал написав:
Сколько же там понтов, фото с постоянных пати на бассейне, выпендрежа. Я один раз посмотрел на это... Поражаюсь.
та таких и у нас хватает - сегодня празднует ДР в Queen и фоткает лососину на 13 айфон, а завтра возвращается в батькивську хату пид Полтавою, бо ой аренду в Киеве не тянем.
А какая принципиальная разница откуда возвращается в эту самую риторическую "хату пид Полтавою"?
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Понаехал
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:16
Понаехал то я и не говорю, что есть разница откуда. Сам факт того, что сегодня учат людей как надо тусить, а завтра возвращаются в свое село. А те, кто насмотрелись на это, им что делать?
Собственно, эмиграция из села в Киев - это тоже эмиграция и заробитчанство.
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Ромасик
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:24
BIGor написав: rjkz написав:
Принял программу строительства жилья для бездомных на...
готовы?
32 млрд!!!!
Чем то напоминает социализм. Один вкалывает 20 лет на ипотеку и получает квартиру.
Второй попрошайничает и получает квартиру.
После это первый задумается, что он делает не так.
1.Фактически, демократы в США ведут себя как социалисты. И БЛМ - это левое движение. Во время блм-погромов на Манхеттене и стены и тротуары и машины были разрисованы серпами и молотами. Напомнить чья это символика?
И это демократы становились перед ними на колени и ноги целовали.
2. Именно так и происходит. В демократических штатах задираются налоги на бизнес и на высокие доходы, поэтому-то и бизнес и высокооплачиваемые работники сваливают в республиканские штаты такие как Тексас Понаеха и ФлОриду.
Поэтому там недвига выстрелила ракетой, а в НЙ он не росла особо с 2020 года и даже местами присела.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:46
Ромасик написав: rjkz написав:
70 долларов, ради которых надо приехать, иногда вхолостую, уехать, иметь расходы на инструмент, машину. и Сколько таких вызовов в день/месяц?
Чувак работает 40 часов в неделю, то есть фуллтайм, поиск заказов его не чешет.
Он свои 5300 в месяц получит, работу выполнит , остальное - его не касается.
да, не то, что канадский маляр - придет, два маха в день щеткой сделает, не вдыхая ни пыль ни токсичную краску, и в конце месяца как с куста 5000 баксов. Имеено через солдарнсоть с укр.диаспорой щедрые канадцы со средней зп 3300 баксов отдают лучшие рабочие места понаехам.
rjkz написав:
К него начало - 5300 в месяц, в Украине 70 баксов за день работы на себя - успешный успех?
как хорошо сравнивать заработок на месяц с заработком за день. Разница ощущается более существенно.
Из этих 70 баксов у украинского сантехника останется 30-40 от силы.
Бенз, амортизация машины, инструмента, холостые выезды и тп.
Американский маляр имеет 30 долларов в час. 8 часов в день, 5 дней в неделю, 22 в месяц.
Так годится?
30 и 30. в день и в час.
Токсичная краска в отделке жилых помещений? Окститесь!
Это не Украина, где в 80 км от столицы ядерный могильник устроили.
На украинском рынке американские краски одни из самых дорогих. И они очень экологичны. А на американском, если будет установлена причинно-следственная связь между заболеванием или смертью и примененных в жилом помещении стройматериалов, то и продавец и производитель понесут такой ущерб, что мало не покажется.
Погуглите насколько "токсична" самая популярная краска Бенджамин Мур. Она есть и в Украине.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 20:47
Ромасик написав: rjkz написав:
Почему-то ради "канадских ценностей" так много украинцев переехали, что украинская диаспора в Канаде 5-я по численности.
потому что наслушаются таких сказочников о 5300, потратит на переезд 10К, приедет, а там 1300. И ни туда и ни сюда. А через 3 года смотри и овно уже не овно, а натуральное удобрение.
не делайте мне так смешно.
Ну, правда.
Хоть гугл включите.
15 баксов в час МИНИМАЛКА в NY!
Ниже ее НИКТО не имеет права платить.
Исключение - официанты. Но практически обязательные чаевые - 15-20% от чека.
На 15 в час очень мало кто работает.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:01
Понаехал написав: Ромасик написав:
потому что наслушаются таких сказочников о 5300, потратит на переезд 10К, приедет, а там 1300. И ни туда и ни сюда. А через 3 года смотри и овно уже не овно, а натуральное удобрение.
Не 1300, а 1600. В остальном согласен. Только добавлю что при этом человек пыжится и врёт как у него "все хорошо" и живёт ради картинки в инстаграмм. Есть у нас одно комьюнити в городе.... Туда стекаются свежие понаехи с Украины, РФ и РБ, других штатов. По сути убогое место с проблемами с плесенью(кто знает что такое плесень на этом континенте - поймет). Сколько же там понтов, фото с постоянных пати на бассейне, выпендрежа. Я один раз посмотрел на это... Поражаюсь.
Ужас, в Тексасе такие низкие зарплаты?
Удивлен, удивлен.
В НЙ, честно говоря такие понты не заметил.
Может, потому что город эмигрантов и все равные среди равных.
Бассейны?
Бассейны есть на бэкярдах немногих частных домов. Чаще на бэкярдах билдингов.
Даже коопов. На Эммонс эв несколько месяцев назад висела симпатичная 2бдрм с бассейном на бэкярде за 350 куе.
Кроме того, 100500 вполне прилично содержащихся муниципальных пляжей на берегу океана.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:02
Понаехал написав: rjkz написав:
4 мая ФЕД поднял ставку на 0,5% вместо ожидаемых 0,25.
Были гадания на сколько он поднимет в июне - на о,25 или на 0,5.
Не угадал никто.
+0,75%!!!!!!
И теперь вопрос - сколько будет в июле?
Короче, кто не в баксе - мне вас жаль.
Я таки , прошу прощения , но не надо тут нас держать за поцов. Про 0.75 приличные люди знали заранее. Точнее про 80% вероятность 0.75 и 20% вероятность 0.5.
Тем более Barclays за неделю сказали о 0.75....
В июле с вероятность большой будет 0.5
Какой смысл сидеть в валюте, если есть бонды?
Вы знаете идиш? Вы знаете что такое поц на идиш?
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:35
rjkz написав:
не делайте мне так смешно.
Ну, правда.
15 баксов в час МИНИМАЛКА в NY!
Ниже ее НИКТО не имеет права платить.
Исключение - официанты. Но практически обязательные чаевые - 15-20% от чека.
На 15 в час очень мало кто работает.
мы вроде о канадских ценностях?
или вы когда о тратах - то с деревни оленеводов, а когда о заработках то НЙ?
rjkz написав:
Хоть гугл включите.
включил:
ТСН николы не бреше.
Востаннє редагувалось Ромасик
в П'ят 17 чер, 2022 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:39
Ромасик написав: rjkz написав:
не делайте мне так смешно.
Ну, правда.
15 баксов в час МИНИМАЛКА в NY!
Ниже ее НИКТО не имеет права платить.
Исключение - официанты. Но практически обязательные чаевые - 15-20% от чека.
На 15 в час очень мало кто работает.
мы вроде о канадских ценностях?
или вы когда о тратах - до с деревни оленеводов, а когда о заработках то НЙ?
rjkz написав:
Хоть гугл включите.
включил:
ТСН николы не бреше.
Ни один штат не имеет права ставить минималку ниже федеральной.
Есть несколько щтатов, в которых она и действует.
Это - МИНИМАЛКА.
РЕальная ситуация, что найти трудно людей и на зп выше минималки.
Сейчас, правда, бизнесы начнут сдыхать, начнутся увольнения, ну и тд.
До октября.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:44
rjkz написав:
Ни один штат не имеет права ставить минималку ниже федеральной.
Есть несколько щтатов, в которых она и действует.
Это - МИНИМАЛКА.
РЕальная ситуация, что найти трудно людей и на зп выше минималки.
Сейчас, правда, бизнесы начнут сдыхать, начнутся увольнения, ну и тд.
До октября.
зачем вы мне пишете это масло масляное. Я вам цифры привел. Средняя зп по США 4600 баксов/мес т.е. 28 баксов в час. Я не отрицаю.
Набегут мигранты, то будут работать за еду, как в Польше. Но в США мигрнатов дозируют. Думаю, как и в Канаде. Сидят там облизывают мексиканскую границу.
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