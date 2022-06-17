Понаехал написав:

Ромасик написав: потому что наслушаются таких сказочников о 5300, потратит на переезд 10К, приедет, а там 1300. И ни туда и ни сюда. А через 3 года смотри и овно уже не овно, а натуральное удобрение. потому что наслушаются таких сказочников о 5300, потратит на переезд 10К, приедет, а там 1300. И ни туда и ни сюда. А через 3 года смотри и овно уже не овно, а натуральное удобрение.

Не 1300, а 1600. В остальном согласен. Только добавлю что при этом человек пыжится и врёт как у него "все хорошо" и живёт ради картинки в инстаграмм. Есть у нас одно комьюнити в городе.... Туда стекаются свежие понаехи с Украины, РФ и РБ, других штатов. По сути убогое место с проблемами с плесенью(кто знает что такое плесень на этом континенте - поймет). Сколько же там понтов, фото с постоянных пати на бассейне, выпендрежа. Я один раз посмотрел на это... Поражаюсь.