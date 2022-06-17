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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 чер, 2022 20:47
Ромасик написав: rjkz написав:
Почему-то ради "канадских ценностей" так много украинцев переехали, что украинская диаспора в Канаде 5-я по численности.
потому что наслушаются таких сказочников о 5300, потратит на переезд 10К, приедет, а там 1300. И ни туда и ни сюда. А через 3 года смотри и овно уже не овно, а натуральное удобрение.
не делайте мне так смешно.
Ну, правда.
Хоть гугл включите.
15 баксов в час МИНИМАЛКА в NY!
Ниже ее НИКТО не имеет права платить.
Исключение - официанты. Но практически обязательные чаевые - 15-20% от чека.
На 15 в час очень мало кто работает.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:01
Понаехал написав: Ромасик написав:
потому что наслушаются таких сказочников о 5300, потратит на переезд 10К, приедет, а там 1300. И ни туда и ни сюда. А через 3 года смотри и овно уже не овно, а натуральное удобрение.
Не 1300, а 1600. В остальном согласен. Только добавлю что при этом человек пыжится и врёт как у него "все хорошо" и живёт ради картинки в инстаграмм. Есть у нас одно комьюнити в городе.... Туда стекаются свежие понаехи с Украины, РФ и РБ, других штатов. По сути убогое место с проблемами с плесенью(кто знает что такое плесень на этом континенте - поймет). Сколько же там понтов, фото с постоянных пати на бассейне, выпендрежа. Я один раз посмотрел на это... Поражаюсь.
Ужас, в Тексасе такие низкие зарплаты?
Удивлен, удивлен.
В НЙ, честно говоря такие понты не заметил.
Может, потому что город эмигрантов и все равные среди равных.
Бассейны?
Бассейны есть на бэкярдах немногих частных домов. Чаще на бэкярдах билдингов.
Даже коопов. На Эммонс эв несколько месяцев назад висела симпатичная 2бдрм с бассейном на бэкярде за 350 куе.
Кроме того, 100500 вполне прилично содержащихся муниципальных пляжей на берегу океана.
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rjkz
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:02
Понаехал написав: rjkz написав:
4 мая ФЕД поднял ставку на 0,5% вместо ожидаемых 0,25.
Были гадания на сколько он поднимет в июне - на о,25 или на 0,5.
Не угадал никто.
+0,75%!!!!!!
И теперь вопрос - сколько будет в июле?
Короче, кто не в баксе - мне вас жаль.
Я таки , прошу прощения , но не надо тут нас держать за поцов. Про 0.75 приличные люди знали заранее. Точнее про 80% вероятность 0.75 и 20% вероятность 0.5.
Тем более Barclays за неделю сказали о 0.75....
В июле с вероятность большой будет 0.5
Какой смысл сидеть в валюте, если есть бонды?
Вы знаете идиш? Вы знаете что такое поц на идиш?
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rjkz
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:35
rjkz написав:
не делайте мне так смешно.
Ну, правда.
15 баксов в час МИНИМАЛКА в NY!
Ниже ее НИКТО не имеет права платить.
Исключение - официанты. Но практически обязательные чаевые - 15-20% от чека.
На 15 в час очень мало кто работает.
мы вроде о канадских ценностях?
или вы когда о тратах - то с деревни оленеводов, а когда о заработках то НЙ?
rjkz написав:
Хоть гугл включите.
включил:
ТСН николы не бреше.
Востаннє редагувалось Ромасик
в П'ят 17 чер, 2022 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:39
Ромасик написав: rjkz написав:
не делайте мне так смешно.
Ну, правда.
15 баксов в час МИНИМАЛКА в NY!
Ниже ее НИКТО не имеет права платить.
Исключение - официанты. Но практически обязательные чаевые - 15-20% от чека.
На 15 в час очень мало кто работает.
мы вроде о канадских ценностях?
или вы когда о тратах - до с деревни оленеводов, а когда о заработках то НЙ?
rjkz написав:
Хоть гугл включите.
включил:
ТСН николы не бреше.
Ни один штат не имеет права ставить минималку ниже федеральной.
Есть несколько щтатов, в которых она и действует.
Это - МИНИМАЛКА.
РЕальная ситуация, что найти трудно людей и на зп выше минималки.
Сейчас, правда, бизнесы начнут сдыхать, начнутся увольнения, ну и тд.
До октября.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:44
rjkz написав:
Ни один штат не имеет права ставить минималку ниже федеральной.
Есть несколько щтатов, в которых она и действует.
Это - МИНИМАЛКА.
РЕальная ситуация, что найти трудно людей и на зп выше минималки.
Сейчас, правда, бизнесы начнут сдыхать, начнутся увольнения, ну и тд.
До октября.
зачем вы мне пишете это масло масляное. Я вам цифры привел. Средняя зп по США 4600 баксов/мес т.е. 28 баксов в час. Я не отрицаю.
Набегут мигранты, то будут работать за еду, как в Польше. Но в США мигрнатов дозируют. Думаю, как и в Канаде. Сидят там облизывают мексиканскую границу.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:59
grape написав:
Навіть в нашій компанії є колеги, IT спеціалісти, які пішли в ТрО та ЗСУ ще з самого початку. За власним бажанням. Я була навіть трохи здивована. Мабуть, у мене, у вас різний рівень круга спілкування).
Круг, чи коло?
Якщо (коли) повістки будуть вручати без гендерної дискримінації - ви зі своїм колом розвернетеся на 180 градусів
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