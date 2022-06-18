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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 08:10

  Понаехал написав:
  Ромасик написав:потому что наслушаются таких сказочников о 5300, потратит на переезд 10К, приедет, а там 1300. И ни туда и ни сюда. А через 3 года смотри и овно уже не овно, а натуральное удобрение.

Не 1300, а 1600. В остальном согласен. Только добавлю что при этом человек пыжится и врёт как у него "все хорошо" и живёт ради картинки в инстаграмм. Есть у нас одно комьюнити в городе.... Туда стекаются свежие понаехи с Украины, РФ и РБ, других штатов. По сути убогое место с проблемами с плесенью(кто знает что такое плесень на этом континенте - поймет). Сколько же там понтов, фото с постоянных пати на бассейне, выпендрежа. Я один раз посмотрел на это... Поражаюсь.

И чем чёрная плесень у нас отличается от Вашей?
Онкологию форсирует при некоторых вводных типа фастфуда и гиподинамии?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 09:03

  барабашов написав:
  Понаехал написав:
  Ромасик написав:потому что наслушаются таких сказочников о 5300, потратит на переезд 10К, приедет, а там 1300. И ни туда и ни сюда. А через 3 года смотри и овно уже не овно, а натуральное удобрение.

Не 1300, а 1600. В остальном согласен. Только добавлю что при этом человек пыжится и врёт как у него "все хорошо" и живёт ради картинки в инстаграмм. Есть у нас одно комьюнити в городе.... Туда стекаются свежие понаехи с Украины, РФ и РБ, других штатов. По сути убогое место с проблемами с плесенью(кто знает что такое плесень на этом континенте - поймет). Сколько же там понтов, фото с постоянных пати на бассейне, выпендрежа. Я один раз посмотрел на это... Поражаюсь.

И чем чёрная плесень у нас отличается от Вашей?
Онкологию форсирует при некоторых вводных типа фастфуда и гиподинамии?

Если я правильно понимаю количеством и тяжестью борьбы. В Украине сухой климат, поэтому плесень только в подвалах и ванных из-за плохой вентиляции. Тут, если влажность воздуха идёт к 80%, может быть везде - в каждом углу, в любой период года, в т.ч. гостиной, спальне далеко от мокрых зон и в каждом доме.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:03

  stm написав:
  барабашов написав:И чем чёрная плесень у нас отличается от Вашей?
Онкологию форсирует при некоторых вводных типа фастфуда и гиподинамии?

Если я правильно понимаю количеством и тяжестью борьбы. В Украине сухой климат, поэтому плесень только в подвалах и ванных из-за плохой вентиляции. Тут, если влажность воздуха идёт к 80%, может быть везде - в каждом углу, в любой период года, в т.ч. гостиной, спальне далеко от мокрых зон и в каждом доме.

Где-где, а в Северной Америке, в основном, климат или континентальный, или средиземноморский. или пустынный. Во всех случаях, влажность ниже, чем в Украине, и предпосылок для плесени меньше. Никто вас не заставляет селиться в условной Луизиане на болоте с москитными комарами и крокодилами. Если вы, конечно, можете себе позволить что-то лучше.
anduzenko
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  #<1 ... 59606162
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