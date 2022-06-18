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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 08:10

  Понаехал написав:
  Ромасик написав:потому что наслушаются таких сказочников о 5300, потратит на переезд 10К, приедет, а там 1300. И ни туда и ни сюда. А через 3 года смотри и овно уже не овно, а натуральное удобрение.

Не 1300, а 1600. В остальном согласен. Только добавлю что при этом человек пыжится и врёт как у него "все хорошо" и живёт ради картинки в инстаграмм. Есть у нас одно комьюнити в городе.... Туда стекаются свежие понаехи с Украины, РФ и РБ, других штатов. По сути убогое место с проблемами с плесенью(кто знает что такое плесень на этом континенте - поймет). Сколько же там понтов, фото с постоянных пати на бассейне, выпендрежа. Я один раз посмотрел на это... Поражаюсь.

И чем чёрная плесень у нас отличается от Вашей?
Онкологию форсирует при некоторых вводных типа фастфуда и гиподинамии?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 09:03

  барабашов написав:
  Понаехал написав:
  Ромасик написав:потому что наслушаются таких сказочников о 5300, потратит на переезд 10К, приедет, а там 1300. И ни туда и ни сюда. А через 3 года смотри и овно уже не овно, а натуральное удобрение.

Не 1300, а 1600. В остальном согласен. Только добавлю что при этом человек пыжится и врёт как у него "все хорошо" и живёт ради картинки в инстаграмм. Есть у нас одно комьюнити в городе.... Туда стекаются свежие понаехи с Украины, РФ и РБ, других штатов. По сути убогое место с проблемами с плесенью(кто знает что такое плесень на этом континенте - поймет). Сколько же там понтов, фото с постоянных пати на бассейне, выпендрежа. Я один раз посмотрел на это... Поражаюсь.

И чем чёрная плесень у нас отличается от Вашей?
Онкологию форсирует при некоторых вводных типа фастфуда и гиподинамии?

Если я правильно понимаю количеством и тяжестью борьбы. В Украине сухой климат, поэтому плесень только в подвалах и ванных из-за плохой вентиляции. Тут, если влажность воздуха идёт к 80%, может быть везде - в каждом углу, в любой период года, в т.ч. гостиной, спальне далеко от мокрых зон и в каждом доме.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:03

  stm написав:
  барабашов написав:И чем чёрная плесень у нас отличается от Вашей?
Онкологию форсирует при некоторых вводных типа фастфуда и гиподинамии?

Если я правильно понимаю количеством и тяжестью борьбы. В Украине сухой климат, поэтому плесень только в подвалах и ванных из-за плохой вентиляции. Тут, если влажность воздуха идёт к 80%, может быть везде - в каждом углу, в любой период года, в т.ч. гостиной, спальне далеко от мокрых зон и в каждом доме.

Где-где, а в Северной Америке, в основном, климат или континентальный, или средиземноморский. или пустынный. Во всех случаях, влажность ниже, чем в Украине, и предпосылок для плесени меньше. Никто вас не заставляет селиться в условной Луизиане на болоте с москитными комарами и крокодилами. Если вы, конечно, можете себе позволить что-то лучше.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 11:10

  anduzenko написав:
  stm написав:
  барабашов написав:И чем чёрная плесень у нас отличается от Вашей?
Онкологию форсирует при некоторых вводных типа фастфуда и гиподинамии?

Если я правильно понимаю количеством и тяжестью борьбы. В Украине сухой климат, поэтому плесень только в подвалах и ванных из-за плохой вентиляции. Тут, если влажность воздуха идёт к 80%, может быть везде - в каждом углу, в любой период года, в т.ч. гостиной, спальне далеко от мокрых зон и в каждом доме.

Где-где, а в Северной Америке, в основном, климат или континентальный, или средиземноморский. или пустынный. Во всех случаях, влажность ниже, чем в Украине, и предпосылок для плесени меньше. Никто вас не заставляет селиться в условной Луизиане на болоте с москитными комарами и крокодилами. Если вы, конечно, можете себе позволить что-то лучше.

Я жила 3 года в Италии, моя подруга сейчас в штате Вашингтон. Летом там +50 и переодически плавятся провода, в прямом смысле этого слова, ваш дом отключается от электричества, запаса прочности на воду 4 часа. Канада зимой даже в Торонто открываешь дверь с лопатой и начинаешь копать. Жить можно везде и даже комфортно. Но климат в Вашингтоне, июль-август в Италии прямо скажу на любителя. И плесень живя в Украине вы плесень не видели - это по собственному опыту.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 11:24

  Грйс-мэн написав:
  grape написав:Навіть в нашій компанії є колеги, IT спеціалісти, які пішли в ТрО та ЗСУ ще з самого початку. За власним бажанням. Я була навіть трохи здивована. Мабуть, у мене, у вас різний рівень круга спілкування).

Круг, чи коло?

Якщо (коли) повістки будуть вручати без гендерної дискримінації - ви зі своїм колом розвернетеся на 180 градусів


1 - використовую одне і друге слово в спілкуванні. Не придирайтесь до слів. Хоча якщо вам так подобається і це приносить вам задоволення, то можете придиратись).

2 - в теорії всяке може бути. На даний час я ділюсь своїм досвідом з практики.
grape
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 11:27

  stm написав:Я жила 3 года в Италии, моя подруга сейчас в штате Вашингтон. Летом там +50 и переодически плавятся провода, в прямом смысле этого слова, ваш дом отключается от электричества, запаса прочности на воду 4 часа. Канада зимой даже в Торонто открываешь дверь с лопатой и начинаешь копать. Жить можно везде и даже комфортно. Но климат в Вашингтоне, июль-август в Италии прямо скажу на любителя. И плесень живя в Украине вы плесень не видели - это по собственному опыту.


Почему не остались жить в Италии? Климат вас извел? :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 11:38

  fler написав:
  stm написав:Я жила 3 года в Италии, моя подруга сейчас в штате Вашингтон. Летом там +50 и переодически плавятся провода, в прямом смысле этого слова, ваш дом отключается от электричества, запаса прочности на воду 4 часа. Канада зимой даже в Торонто открываешь дверь с лопатой и начинаешь копать. Жить можно везде и даже комфортно. Но климат в Вашингтоне, июль-август в Италии прямо скажу на любителя. И плесень живя в Украине вы плесень не видели - это по собственному опыту.


Почему не остались жить в Италии? Климат вас извел? :roll:

Война показывает кто есть кто очень ярко. И все мелочи на которые раньше закрывались глаза в личных отношениях вылазят таким кандебобером, о котором и не подумаешь.
stm
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  #<1 ... 59606162
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