#<1 ... 60616263> Додано: Суб 18 чер, 2022 08:10 Понаехал написав: Ромасик написав: потому что наслушаются таких сказочников о 5300, потратит на переезд 10К, приедет, а там 1300. И ни туда и ни сюда. А через 3 года смотри и овно уже не овно, а натуральное удобрение. потому что наслушаются таких сказочников о 5300, потратит на переезд 10К, приедет, а там 1300. И ни туда и ни сюда. А через 3 года смотри и овно уже не овно, а натуральное удобрение.

Не 1300, а 1600. В остальном согласен. Только добавлю что при этом человек пыжится и врёт как у него "все хорошо" и живёт ради картинки в инстаграмм. Есть у нас одно комьюнити в городе.... Туда стекаются свежие понаехи с Украины, РФ и РБ, других штатов. По сути убогое место с проблемами с плесенью(кто знает что такое плесень на этом континенте - поймет). Сколько же там понтов, фото с постоянных пати на бассейне, выпендрежа. Я один раз посмотрел на это... Поражаюсь. Не 1300, а 1600. В остальном согласен. Только добавлю что при этом человек пыжится и врёт как у него "все хорошо" и живёт ради картинки в инстаграмм. Есть у нас одно комьюнити в городе.... Туда стекаются свежие понаехи с Украины, РФ и РБ, других штатов. По сути убогое место с проблемами с плесенью(кто знает что такое плесень на этом континенте - поймет). Сколько же там понтов, фото с постоянных пати на бассейне, выпендрежа. Я один раз посмотрел на это... Поражаюсь.

И чем чёрная плесень у нас отличается от Вашей?

Если я правильно понимаю количеством и тяжестью борьбы. В Украине сухой климат, поэтому плесень только в подвалах и ванных из-за плохой вентиляции. Тут, если влажность воздуха идёт к 80%, может быть везде - в каждом углу, в любой период года, в т.ч. гостиной, спальне далеко от мокрых зон и в каждом доме. Если я правильно понимаю количеством и тяжестью борьбы. В Украине сухой климат, поэтому плесень только в подвалах и ванных из-за плохой вентиляции. Тут, если влажность воздуха идёт к 80%, может быть везде - в каждом углу, в любой период года, в т.ч. гостиной, спальне далеко от мокрых зон и в каждом доме. stm

Где-где, а в Северной Америке, в основном, климат или континентальный, или средиземноморский. или пустынный. Во всех случаях, влажность ниже, чем в Украине, и предпосылок для плесени меньше. Никто вас не заставляет селиться в условной Луизиане на болоте с москитными комарами и крокодилами. Если вы, конечно, можете себе позволить что-то лучше. Где-где, а в Северной Америке, в основном, климат или континентальный, или средиземноморский. или пустынный. Во всех случаях, влажность ниже, чем в Украине, и предпосылок для плесени меньше. Никто вас не заставляет селиться в условной Луизиане на болоте с москитными комарами и крокодилами. Если вы, конечно, можете себе позволить что-то лучше. anduzenko

Я жила 3 года в Италии, моя подруга сейчас в штате Вашингтон. Летом там +50 и переодически плавятся провода, в прямом смысле этого слова, ваш дом отключается от электричества, запаса прочности на воду 4 часа. Канада зимой даже в Торонто открываешь дверь с лопатой и начинаешь копать. Жить можно везде и даже комфортно. Но климат в Вашингтоне, июль-август в Италии прямо скажу на любителя. И плесень живя в Украине вы плесень не видели - это по собственному опыту. Я жила 3 года в Италии, моя подруга сейчас в штате Вашингтон. Летом там +50 и переодически плавятся провода, в прямом смысле этого слова, ваш дом отключается от электричества, запаса прочности на воду 4 часа. Канада зимой даже в Торонто открываешь дверь с лопатой и начинаешь копать. Жить можно везде и даже комфортно. Но климат в Вашингтоне, июль-август в Италии прямо скажу на любителя. И плесень живя в Украине вы плесень не видели - это по собственному опыту. stm

Грйс-мэн написав: grape написав: Навіть в нашій компанії є колеги, IT спеціалісти, які пішли в ТрО та ЗСУ ще з самого початку. За власним бажанням. Я була навіть трохи здивована. Мабуть, у мене, у вас різний рівень круга спілкування). Навіть в нашій компанії є колеги, IT спеціалісти, які пішли в ТрО та ЗСУ ще з самого початку. За власним бажанням. Я була навіть трохи здивована. Мабуть, у мене, у вас різний рівень круга спілкування).

Круг, чи коло?

Якщо (коли) повістки будуть вручати без гендерної дискримінації - ви зі своїм колом розвернетеся на 180 градусів

Круг, чи коло?



Якщо (коли) повістки будуть вручати без гендерної дискримінації - ви зі своїм колом розвернетеся на 180 градусів Круг, чи коло?Якщо (коли) повістки будуть вручати без гендерної дискримінації - ви зі своїм колом розвернетеся на 180 градусів



1 - використовую одне і друге слово в спілкуванні. Не придирайтесь до слів. Хоча якщо вам так подобається і це приносить вам задоволення, то можете придиратись).



2 - в теорії всяке може бути. На даний час я ділюсь своїм досвідом з практики. 1 - використовую одне і друге слово в спілкуванні. Не придирайтесь до слів. Хоча якщо вам так подобається і це приносить вам задоволення, то можете придиратись).2 - в теорії всяке може бути. На даний час я ділюсь своїм досвідом з практики. grape Повідомлень: 342 З нами з: 02.05.11 Подякував: 101 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 чер, 2022 11:27 stm написав: Я жила 3 года в Италии, моя подруга сейчас в штате Вашингтон. Летом там +50 и переодически плавятся провода, в прямом смысле этого слова, ваш дом отключается от электричества, запаса прочности на воду 4 часа. Канада зимой даже в Торонто открываешь дверь с лопатой и начинаешь копать. Жить можно везде и даже комфортно. Но климат в Вашингтоне, июль-август в Италии прямо скажу на любителя. И плесень живя в Украине вы плесень не видели - это по собственному опыту. Я жила 3 года в Италии, моя подруга сейчас в штате Вашингтон. Летом там +50 и переодически плавятся провода, в прямом смысле этого слова, ваш дом отключается от электричества, запаса прочности на воду 4 часа. Канада зимой даже в Торонто открываешь дверь с лопатой и начинаешь копать. Жить можно везде и даже комфортно. Но климат в Вашингтоне, июль-август в Италии прямо скажу на любителя. И плесень живя в Украине вы плесень не видели - это по собственному опыту.



Почему не остались жить в Италии? Климат вас извел? Почему не остались жить в Италии? Климат вас извел? fler

Война показывает кто есть кто очень ярко. И все мелочи на которые раньше закрывались глаза в личных отношениях вылазят таким кандебобером, о котором и не подумаешь. Война показывает кто есть кто очень ярко. И все мелочи на которые раньше закрывались глаза в личных отношениях вылазят таким кандебобером, о котором и не подумаешь. stm

1 - чому столиця, а не райцентр - людина вибирає місце де їй звично або де їй комфортно. Я в Україні жила в столиці і тут вибрала столицю. Подобається мені жити у великому місті, в центрі, де в тебе доступ майже до всіх благ.

2 - так. інтернет 20 євро дорого.В Україні у мене був безліміт від мобільного оператора. Виходило десь до 300 грн. за місяць. Тут ціна більша в 2+ рази. І це не безліміт.

3 - з податком 5% ви погодились що це вигідно в порівнянні з Європою.

4 - різниця в курсах це "біль". Її треба якось вирішувати. Терміново.

5 - я не "пропоную" переконувати замовників. Я говорю як вже робиться в деяких IT компаніях. Так, в замовників є протоколи безпеки. Але протоколи безпеки "не несуча стіна яку не посунеш". При взаємному бажанні, підкріпленому відповідними аргументами та домовленостями їх можна поміняти (і міняють) або просто на них "забивають". Не всі замовники так зроблять. Впевнена що на таке не підуть банківські проекти. Але інші можуть це зробити при відповідних обставинах. І роблять. Якщо у вашій компанії не так, то може сейлзи компанії не повністю відпрацьовують свою роботу із замовником. Треба пробувати замовників переконувати, а не зразу здаватись. Шанси не 100%, але є.

5 - Можливість на тиждень-два виїхати і повернутись має бути. Зустрітись із замовником, поспілкуватись, підписати документи, відвідати виставки-конференції. Знову ж таки, при особистій зустрічі більше шансів переконати замовника щоб він працював з українською IT компанією. Це must have.

6 - В нашій компанії "податкової няні"( не було. В інших компаніях було таке. Чому в одних компаніях так, а в інших інакше - хз. Може є якісь фактори скриті від нас. Говорити що так у всіх IT компаніях це недостовірно.

7 - по ваших особистих спогадах - вони більше подібні на спогади туриста. У мене аналогічні спогади про інші країни де я була туристом). Коли ти виходиш за туристичні частини міста і бачиш людей які стоять на зупинках і чекають транспорту чи їдуть пізно ввечері в метро з роботи, мабуть, додому. То тут посмішок майже нема. Подібно як і в київському метро. Мабуть "залишають" посмішки на роботі або на верху. Бути туристом і жити це зовсім різне.

Ще важливий мінус, але, мабуть, він більше для мужчин. В Європі жінки не дуже вміють смачно готувати, чи тим більше пекти. Для мужчин, мені здається важливо, нормальна їжа і ... (тому хіба їхати вже із своїми дружинами).

І клімат. Невидимий фактор на який не завжди звертають увагу - незвично висока вологість або сухість повітря, занадто висока або низька температура, сильні вітри. Не всім людям це однаково підходить. А особливо якщо в сім'ї є маленькі дітки це може стати великим дискомфортом.

Але якщо ви хочете їхати, то їдьте. Ваше життя - ваше рішення - ваші будуть результати. Як я вже писала якась частина виїде, але вряд чи це буде масово що як тільки відкриють кордони то всі виїдуть.

Фух,...здається відповіла по всіх Ваших пунктах. На цьому спілкуванню на дану тему вважаю завершеним. Ноута мені вистачає в робочі дні. Сьогодні вихідні і можна провести їх приємніше 1 - чому столиця, а не райцентр - людина вибирає місце де їй звично або де їй комфортно. Я в Україні жила в столиці і тут вибрала столицю. Подобається мені жити у великому місті, в центрі, де в тебе доступ майже до всіх благ.2 - так. інтернет 20 євро дорого.В Україні у мене був безліміт від мобільного оператора. Виходило десь до 300 грн. за місяць. Тут ціна більша в 2+ рази. І це не безліміт.3 - з податком 5% ви погодились що це вигідно в порівнянні з Європою.4 - різниця в курсах це "біль". Її треба якось вирішувати. Терміново.5 - я не "пропоную" переконувати замовників. Я говорю як вже робиться в деяких IT компаніях. Так, в замовників є протоколи безпеки. Але протоколи безпеки "не несуча стіна яку не посунеш". При взаємному бажанні, підкріпленому відповідними аргументами та домовленостями їх можна поміняти (і міняють) або просто на них "забивають". Не всі замовники так зроблять. Впевнена що на таке не підуть банківські проекти. Але інші можуть це зробити при відповідних обставинах. І роблять. Якщо у вашій компанії не так, то може сейлзи компанії не повністю відпрацьовують свою роботу із замовником. Треба пробувати замовників переконувати, а не зразу здаватись. Шанси не 100%, але є.5 - Можливість на тиждень-два виїхати і повернутись має бути. Зустрітись із замовником, поспілкуватись, підписати документи, відвідати виставки-конференції. Знову ж таки, при особистій зустрічі більше шансів переконати замовника щоб він працював з українською IT компанією. Це must have.6 - В нашій компанії "податкової няні"( не було. В інших компаніях було таке. Чому в одних компаніях так, а в інших інакше - хз. Може є якісь фактори скриті від нас. Говорити що так у всіх IT компаніях це недостовірно.7 - по ваших особистих спогадах - вони більше подібні на спогади туриста. У мене аналогічні спогади про інші країни де я була туристом). Коли ти виходиш за туристичні частини міста і бачиш людей які стоять на зупинках і чекають транспорту чи їдуть пізно ввечері в метро з роботи, мабуть, додому. То тут посмішок майже нема. Подібно як і в київському метро. Мабуть "залишають" посмішки на роботі або на верху. Бути туристом і жити це зовсім різне.Ще важливий мінус, але, мабуть, він більше для мужчин. В Європі жінки не дуже вміють смачно готувати, чи тим більше пекти. Для мужчин, мені здається важливо, нормальна їжа і ... (тому хіба їхати вже із своїми дружинами).І клімат. Невидимий фактор на який не завжди звертають увагу - незвично висока вологість або сухість повітря, занадто висока або низька температура, сильні вітри. Не всім людям це однаково підходить. А особливо якщо в сім'ї є маленькі дітки це може стати великим дискомфортом.Але якщо ви хочете їхати, то їдьте. Ваше життя - ваше рішення - ваші будуть результати. Як я вже писала якась частина виїде, але вряд чи це буде масово що як тільки відкриють кордони то всі виїдуть.Фух,...здається відповіла по всіх Ваших пунктах. На цьому спілкуванню на дану тему вважаю завершеним. Ноута мені вистачає в робочі дні. Сьогодні вихідні і можна провести їх приємніше grape Повідомлень: 342 З нами з: 02.05.11 Подякував: 101 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 чер, 2022 12:34 Re: Еміграція, заробітчанство Ну, про гастрономічні проблеми повеселило. Насправді, це якийсь махровий сексизм - покладати виключно на жінок питання смачної їжі. Якщо руки не з того місця і не вмієш готувати сам, для цього і існують ресторани (ну а за забаганки треба платити).

Вже б тоді згадали, що наші жінки що в Європі, що в США одразу виділяються доглянутістю. Faceless

Модератор Повідомлень: 31656 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7535 раз. Профіль 3 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 чер, 2022 12:52 Re: Еміграція, заробітчанство grape написав: В Європі жінки не дуже вміють смачно готувати, чи тим більше пекти. Для мужчин, мені здається важливо, нормальна їжа і ... В Європі жінки не дуже вміють смачно готувати, чи тим більше пекти. Для мужчин, мені здається важливо, нормальна їжа і ...

Тоді краще брати за дружину жінку з Туреччини, або навіть двох з Ірану. Вони і готувати краще будуть, і ніякого ботоксу і нервів.

ПС про інвестняні в ІТ компаніях вперше чую. Та і за податки в 5% ви не договорюєте (насправді + ЄСВ). За ці 5% ви отримаєте якщо повезе на старості нікудишню медицину і пенсію щоб вистачало на комунальні. Такий суспільний договір - платите мало - але нічого не отримуєте натомість. Тоді краще брати за дружину жінку з Туреччини, або навіть двох з Ірану. Вони і готувати краще будуть, і ніякого ботоксу і нервів.ПС про інвестняні в ІТ компаніях вперше чую. Та і за податки в 5% ви не договорюєте (насправді + ЄСВ). За ці 5% ви отримаєте якщо повезе на старості нікудишню медицину і пенсію щоб вистачало на комунальні. Такий суспільний договір - платите мало - але нічого не отримуєте натомість. BIGor

