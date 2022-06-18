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#<1 ... 60616263 Додано: Суб 18 чер, 2022 13:35 Дружина ІТшника і,, приготування їжі"речі не сумісні, принаймні з того, що я бачив. Bolt Повідомлень: 1185 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 чер, 2022 13:51 Bolt написав: Дружина ІТшника і,, приготування їжі"речі не сумісні, принаймні з того, що я бачив. Дружина ІТшника і,, приготування їжі"речі не сумісні, принаймні з того, що я бачив.



Це не дивно. Навіщо йому кухарка? Хіба він мало заробляє, щоб утримувати біля себе доглянуту красуню модельної зовнішності? Це не дивно. Навіщо йому кухарка? Хіба він мало заробляє, щоб утримувати біля себе доглянуту красуню модельної зовнішності? fler

Повідомлень: 2980 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1055 раз. Подякували: 1205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 чер, 2022 13:56 fler написав: Bolt написав: Дружина ІТшника і,, приготування їжі"речі не сумісні, принаймні з того, що я бачив. Дружина ІТшника і,, приготування їжі"речі не сумісні, принаймні з того, що я бачив.



Це не дивно. Навіщо йому кухарка? Хіба він мало заробляє, щоб утримувати біля себе доглянуту красуню модельної зовнішності? Це не дивно. Навіщо йому кухарка? Хіба він мало заробляє, щоб утримувати біля себе доглянуту красуню модельної зовнішності?

что здесь шаблон на шаблоне пошел?



в жизни по разному бывает.



если глянуть на тру-итшников - далеко не всем нужна модельная внешность.

собственно, как и жена не всем нужна что здесь шаблон на шаблоне пошел?в жизни по разному бывает.если глянуть на тру-итшников - далеко не всем нужна модельная внешность.собственно, как и жена не всем нужна Востаннє редагувалось Shaman в Суб 18 чер, 2022 14:25, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 2162 З нами з: 29.09.19 Подякував: 342 раз. Подякували: 685 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 чер, 2022 14:02 Bolt написав: Дружина ІТшника і,, приготування їжі"речі не сумісні, принаймні з того, що я бачив. Дружина ІТшника і,, приготування їжі"речі не сумісні, принаймні з того, що я бачив.

Багато знайомих IT-шників, що скажу, дружини в половини теж з IT. Люди багато працюють, тому і знайомляться часто на роботі або на інгліші, та і інтереси схожі. Якому ІТ-шнику наприклад треба мукла як жінка? Про що з нею говорити? Багато знайомих IT-шників, що скажу, дружини в половини теж з IT. Люди багато працюють, тому і знайомляться часто на роботі або на інгліші, та і інтереси схожі. Якому ІТ-шнику наприклад треба мукла як жінка? Про що з нею говорити? BIGor

Повідомлень: 6239 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1024 раз. Подякували: 1341 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 чер, 2022 14:03 Shaman написав: fler написав: Це не дивно. Навіщо йому кухарка? Хіба він мало заробляє, щоб утримувати біля себе доглянуту красуню модельної зовнішності? Це не дивно. Навіщо йому кухарка? Хіба він мало заробляє, щоб утримувати біля себе доглянуту красуню модельної зовнішності?

что здесь шаблон на шаблоне пошел?



в жизни по разному бывает.



если глянуть на тру-итшников - далеко не всем нужна модельная внешность.

собственно, как и жена не всем нужна:D что здесь шаблон на шаблоне пошел?в жизни по разному бывает.если глянуть на тру-итшников - далеко не всем нужна модельная внешность.собственно, как и жена не всем нужна:D



Звісно по-різному. Деякі моделі вміють непогано готувати їжу

Але ж ми про більшість говоримо. Кухарки в більшості чомусь не є красивими доглянутими жінками. Звісно по-різному. Деякі моделі вміють непогано готувати їжуАле ж ми про більшість говоримо. Кухарки в більшості чомусь не є красивими доглянутими жінками. fler

Повідомлень: 2980 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1055 раз. Подякували: 1205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 чер, 2022 14:08 Bolt написав: Дружина ІТшника і,, приготування їжі"речі не сумісні, принаймні з того, що я бачив. Дружина ІТшника і,, приготування їжі"речі не сумісні, принаймні з того, що я бачив.

Та не тільки дружина ІТшника. Теж за власними спостереженнями, кулінарні здібності взагалі більшості сучасних дівчат обмежуються вареними макаронами і яєчнею (або смаженими макаронами і підгорілою яєчнею, якщо засидиться в Інстаграмі). Про щось складніше типу борщу я вже мовчу. І при цьому вони плачуться, що не можуть знайти "настоящого мужика". Та не тільки дружина ІТшника. Теж за власними спостереженнями, кулінарні здібності взагалі більшості сучасних дівчат обмежуються вареними макаронами і яєчнею (або смаженими макаронами і підгорілою яєчнею, якщо засидиться в Інстаграмі). Про щось складніше типу борщу я вже мовчу. І при цьому вони плачуться, що не можуть знайти "настоящого мужика". NetSerpent

Повідомлень: 665 З нами з: 24.05.09 Подякував: 215 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 чер, 2022 14:20 Re: Еміграція, заробітчанство Які одкровення пішли...

Я стільки штампів на одній сторінці давно не бачив:

- якщо готує, і смачно - то тільки жінка

- жінки з ІТ не вміють куховарити

- у чоловіків з ІТ, дружини - інста-ляльки

- якщо гарно куховарить - то не красуня

- сучасні дівчата - не вміють куховарити і взагалі тупі інстасамки



Ще тре додати образ чоловіка з ІТ - як метросексуала з бородою лісоруба



Ви з якої печери взагалі?



Скажу так, жодна з цих тез не є правдою в тому сенсі, що не відображає ні більшості, ні тенденцій Faceless

Модератор Повідомлень: 31657 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7535 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 чер, 2022 14:35 Faceless написав: Які одкровення пішли...

Я стільки штампів на одній сторінці давно не бачив:

- якщо готує, і смачно - то тільки жінка

- жінки з ІТ не вміють куховарити

- у чоловіків з ІТ, дружини - інста-ляльки

- якщо гарно куховарить - то не красуня

- сучасні дівчата - не вміють куховарити і взагалі тупі інстасамки



Ще тре додати образ чоловіка з ІТ - як метросексуала з бородою лісоруба



Ви з якої печери взагалі?



Скажу так, жодна з цих тез не є правдою в тому сенсі, що не відображає ні більшості, ні тенденцій Які одкровення пішли...Я стільки штампів на одній сторінці давно не бачив:- якщо готує, і смачно - то тільки жінка- жінки з ІТ не вміють куховарити- у чоловіків з ІТ, дружини - інста-ляльки- якщо гарно куховарить - то не красуня- сучасні дівчата - не вміють куховарити і взагалі тупі інстасамкиЩе тре додати образ чоловіка з ІТ - якз бородою лісорубаВи з якої печери взагалі?Скажу так, жодна з цих тез не є правдою в тому сенсі, що не відображає ні більшості, ні тенденцій

в выходные можно



"классический" айтишник - это не метросексуал, это образ в выходные можно"классический" айтишник - это не метросексуал, это образ Shaman

Повідомлень: 2162 З нами з: 29.09.19 Подякував: 342 раз. Подякували: 685 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 чер, 2022 15:11 NetSerpent написав: Теж за власними спостереженнями, кулінарні здібності взагалі більшості сучасних дівчат обмежуються вареними макаронами і яєчнею (або смаженими макаронами і підгорілою яєчнею, якщо засидиться в Інстаграмі). Про щось складніше типу борщу я вже мовчу. Теж за власними спостереженнями, кулінарні здібності взагалі більшості сучасних дівчат обмежуються вареними макаронами і яєчнею (або смаженими макаронами і підгорілою яєчнею, якщо засидиться в Інстаграмі). Про щось складніше типу борщу я вже мовчу.



Придбайте своїй мультиварку - там розуму багато не потрібно та ще купа часу на Інстаграм залишиться.



NetSerpent написав: І при цьому вони плачуться, що не можуть знайти "настоящого мужика". І при цьому вони плачуться, що не можуть знайти "настоящого мужика".



Так, на цю тему є гарне висловлювання."Я бы вышла за вас замуж, Николай Петрович, если бы вы согласились навещать меня пару раз в неделю - один раз в будний день и один раз в пятницу или в субботу. И ещё по праздникам. В праздники человек не должен оставаться один , это грустно. Раз в месяц мы могли бы сходить в театр, джаз-клуб или в магазин ИКЕА , купить там какой-нибудь красивый тазик и пообедать в тамошнем ресторане, потому что у них вкусные фрикадельки с брусничным соусом. Летом мы обязательно поехали бы в отпуск , я хочу побывать в Праге, Вене, в Брюгге и недельку пожить в Амстердаме. Также я хочу поплавать в каком-нибудь море.

Но вы, Николай Петрович , козлячья морда, на это ведь не согласитесь. Вам ведь нужно борщ, телевизор,каждое утро кашу, каждый вечер ужин , минет и вообще где-то жить . Так что, любезный Николай Петрович , прошу вас пересмотреть свои консервативные взгляды на брак как на ячейку , в противном случае - идите нахрен." Придбайте своїй мультиварку - там розуму багато не потрібно та ще купа часу на Інстаграм залишиться.Так, на цю тему є гарне висловлювання."Я бы вышла за вас замуж, Николай Петрович, если бы вы согласились навещать меня пару раз в неделю - один раз в будний день и один раз в пятницу или в субботу. И ещё по праздникам. В праздники человек не должен оставаться один , это грустно. Раз в месяц мы могли бы сходить в театр, джаз-клуб или в магазин ИКЕА , купить там какой-нибудь красивый тазик и пообедать в тамошнем ресторане, потому что у них вкусные фрикадельки с брусничным соусом. Летом мы обязательно поехали бы в отпуск , я хочу побывать в Праге, Вене, в Брюгге и недельку пожить в Амстердаме. Также я хочу поплавать в каком-нибудь море.Но вы, Николай Петрович , козлячья морда, на это ведь не согласитесь. Вам ведь нужно борщ, телевизор,каждое утро кашу, каждый вечер ужин , минет и вообще где-то жить . Так что, любезный Николай Петрович , прошу вас пересмотреть свои консервативные взгляды на брак как на ячейку , в противном случае - идите нахрен." fler

Повідомлень: 2980 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1055 раз. Подякували: 1205 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 60616263 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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