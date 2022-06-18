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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61626364>
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:35

Дружина ІТшника і,, приготування їжі"речі не сумісні, принаймні з того, що я бачив.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:51

  Bolt написав:Дружина ІТшника і,, приготування їжі"речі не сумісні, принаймні з того, що я бачив.


Це не дивно. Навіщо йому кухарка? Хіба він мало заробляє, щоб утримувати біля себе доглянуту красуню модельної зовнішності? :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:56

  fler написав:
  Bolt написав:Дружина ІТшника і,, приготування їжі"речі не сумісні, принаймні з того, що я бачив.


Це не дивно. Навіщо йому кухарка? Хіба він мало заробляє, щоб утримувати біля себе доглянуту красуню модельної зовнішності? :roll:

что здесь шаблон на шаблоне пошел? :D

в жизни по разному бывает.

если глянуть на тру-итшников - далеко не всем нужна модельная внешность.
собственно, как и жена не всем нужна :D
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 18 чер, 2022 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 14:02

  Bolt написав:Дружина ІТшника і,, приготування їжі"речі не сумісні, принаймні з того, що я бачив.

Багато знайомих IT-шників, що скажу, дружини в половини теж з IT. Люди багато працюють, тому і знайомляться часто на роботі або на інгліші, та і інтереси схожі. Якому ІТ-шнику наприклад треба мукла як жінка? Про що з нею говорити?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 14:03

  Shaman написав:
  fler написав:Це не дивно. Навіщо йому кухарка? Хіба він мало заробляє, щоб утримувати біля себе доглянуту красуню модельної зовнішності? :roll:

что здесь шаблон на шаблоне пошел? :D

в жизни по разному бывает.

если глянуть на тру-итшников - далеко не всем нужна модельная внешность.
собственно, как и жена не всем нужна:D


Звісно по-різному. Деякі моделі вміють непогано готувати їжу :wink:
Але ж ми про більшість говоримо. Кухарки в більшості чомусь не є красивими доглянутими жінками.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 14:08

  Bolt написав:Дружина ІТшника і,, приготування їжі"речі не сумісні, принаймні з того, що я бачив.

Та не тільки дружина ІТшника. Теж за власними спостереженнями, кулінарні здібності взагалі більшості сучасних дівчат обмежуються вареними макаронами і яєчнею (або смаженими макаронами і підгорілою яєчнею, якщо засидиться в Інстаграмі). Про щось складніше типу борщу я вже мовчу. І при цьому вони плачуться, що не можуть знайти "настоящого мужика". :)
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 14:20

Re: Еміграція, заробітчанство

Які одкровення пішли...
Я стільки штампів на одній сторінці давно не бачив:
- якщо готує, і смачно - то тільки жінка
- жінки з ІТ не вміють куховарити
- у чоловіків з ІТ, дружини - інста-ляльки
- якщо гарно куховарить - то не красуня
- сучасні дівчата - не вміють куховарити і взагалі тупі інстасамки

Ще тре додати образ чоловіка з ІТ - як метросексуала з бородою лісоруба

Ви з якої печери взагалі?

Скажу так, жодна з цих тез не є правдою в тому сенсі, що не відображає ні більшості, ні тенденцій
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 14:35

  Faceless написав:Які одкровення пішли...
Я стільки штампів на одній сторінці давно не бачив:
- якщо готує, і смачно - то тільки жінка
- жінки з ІТ не вміють куховарити
- у чоловіків з ІТ, дружини - інста-ляльки
- якщо гарно куховарить - то не красуня
- сучасні дівчата - не вміють куховарити і взагалі тупі інстасамки

Ще тре додати образ чоловіка з ІТ - як метросексуала з бородою лісоруба

Ви з якої печери взагалі?

Скажу так, жодна з цих тез не є правдою в тому сенсі, що не відображає ні більшості, ні тенденцій

в выходные можно :D

"классический" айтишник - это не метросексуал, это образ :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 15:11

  NetSerpent написав: Теж за власними спостереженнями, кулінарні здібності взагалі більшості сучасних дівчат обмежуються вареними макаронами і яєчнею (або смаженими макаронами і підгорілою яєчнею, якщо засидиться в Інстаграмі). Про щось складніше типу борщу я вже мовчу.


Придбайте своїй мультиварку - там розуму багато не потрібно та ще купа часу на Інстаграм залишиться.

  NetSerpent написав:І при цьому вони плачуться, що не можуть знайти "настоящого мужика". :)


Так, на цю тему є гарне висловлювання."Я бы вышла за вас замуж, Николай Петрович, если бы вы согласились навещать меня пару раз в неделю - один раз в будний день и один раз в пятницу или в субботу. И ещё по праздникам. В праздники человек не должен оставаться один , это грустно. Раз в месяц мы могли бы сходить в театр, джаз-клуб или в магазин ИКЕА , купить там какой-нибудь красивый тазик и пообедать в тамошнем ресторане, потому что у них вкусные фрикадельки с брусничным соусом. Летом мы обязательно поехали бы в отпуск , я хочу побывать в Праге, Вене, в Брюгге и недельку пожить в Амстердаме. Также я хочу поплавать в каком-нибудь море.
Но вы, Николай Петрович , козлячья морда, на это ведь не согласитесь. Вам ведь нужно борщ, телевизор,каждое утро кашу, каждый вечер ужин , минет и вообще где-то жить . Так что, любезный Николай Петрович , прошу вас пересмотреть свои консервативные взгляды на брак как на ячейку , в противном случае - идите нахрен." :D
fler
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 15:19

  BIGor написав:
  rjkz написав:Сейчас, правда, бизнесы начнут сдыхать, начнутся увольнения, ну и тд.
До октября.

В Линкедине уже видел людей, которые попали под 10% сокращение в Тесле. Ну как сказать, американцы не могут конкурировать с дешевизной индусов и украинцев. По крайней мере в ИТ.


Не в этом дело.
Когда речь идет о таких проектах как Тесла, то не в индусах дело.
Речь идет об дорожании заимствования денег.
Это приведет к резкому охлаждению экономики и сокращению рабочих мест.
rjkz
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  #<1 ... 61626364>
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