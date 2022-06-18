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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 чер, 2022 15:29
барабашов написав:
И чем чёрная плесень у нас отличается от Вашей?
Онкологию форсирует при некоторых вводных типа фастфуда и гиподинамии?
Тем из чего строят. Если в каменных/бетонных джунглях ее реже встретишь, то в наших сендвич панелях ростет быстро, особенно в вентиляции и ее хрен выведешь. Ураган прошел, подтопил дома - пришли проблемки. Очень советую перед подписанием договора на оренду, открыть крышку вентиляции и глянуть. Мне один раз пришлось расторгнуть договор из за ухудшения здоровья жены.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 15:34
Faceless написав:
Які одкровення пішли..
- жінки з ІТ не вміють куховарити
- у чоловіків з ІТ, дружини - інста-ляльки
Ще тре додати образ чоловіка з ІТ - як метросексуала з бородою лісоруба
Скажу так, жодна з цих тез не є правдою в тому сенсі, що не відображає ні більшості, ні тенденцій
Готовить - умеют, но время на это нет. Особенно если дети в наличии.
А что делать нам мужьям женщин из IT?! Срочно заводить Инстаграм?
ПС. Имею бороду как у лесоруба, я теперь из IТ. Слежу за своим внешним видом....
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Додано: Суб 18 чер, 2022 16:20
Faceless написав:
Які одкровення пішли...
Я стільки штампів на одній сторінці давно не бачив:
- якщо готує, і смачно - то тільки жінка
- жінки з ІТ не вміють куховарити
- у чоловіків з ІТ, дружини - інста-ляльки
- якщо гарно куховарить - то не красуня
- сучасні дівчата - не вміють куховарити і взагалі тупі інстасамки
Ще тре додати образ чоловіка з ІТ - як метросексуала з бородою лісоруба
Ви з якої печери взагалі?
Скажу так, жодна з цих тез не є правдою в тому сенсі, що не відображає ні більшості, ні тенденцій
Эта ветка - про эмиграцию, была создана как помойка, куда сбрасывают посты с других веток.
Может про межполовые отнощения создать еще одну помойную ветку?
Помнится, на ветке про обвал, тему мальвин на мальдивах никуда не удаляли.Равно как и обсуждения самокатов, парковок, изготовления кустарного алкоголя.
Я так понимаю,только тема обсуждения жизни за пределами Украины находится под жестким табу, как угрожающая интересам нынешних владельцев ресурса?
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Додано: Суб 18 чер, 2022 16:30
Понаехал написав: барабашов написав:
И чем чёрная плесень у нас отличается от Вашей?
Онкологию форсирует при некоторых вводных типа фастфуда и гиподинамии?
Тем из чего строят. Если в каменных/бетонных джунглях ее реже встретишь, то в наших сендвич панелях ростет быстро, особенно в вентиляции и ее хрен выведешь. Ураган прошел, подтопил дома - пришли проблемки. Очень советую перед подписанием договора на оренду, открыть крышку вентиляции и глянуть. Мне один раз пришлось расторгнуть договор из за ухудшения здоровья жены.
К сожалению и в кирпичных домах только несущие стены кирпичные.
НЕ раз видел, как после покупки апартмента в билдинге, снимается нафиг старый шитрок, деревянные бимы или меняются на металлический фрейм или обрабатываются молд-киллером и ставится новый шитрок.
Что-что а качество жилого строительства в Штатах по сравнению с Украиной ниже плинтуса.
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rjkz
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3
1
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