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#<1 ... 61626364 Додано: Суб 18 чер, 2022 15:29 барабашов написав: И чем чёрная плесень у нас отличается от Вашей?

Онкологию форсирует при некоторых вводных типа фастфуда и гиподинамии? И чем чёрная плесень у нас отличается от Вашей?Онкологию форсирует при некоторых вводных типа фастфуда и гиподинамии?

Тем из чего строят. Если в каменных/бетонных джунглях ее реже встретишь, то в наших сендвич панелях ростет быстро, особенно в вентиляции и ее хрен выведешь. Ураган прошел, подтопил дома - пришли проблемки. Очень советую перед подписанием договора на оренду, открыть крышку вентиляции и глянуть. Мне один раз пришлось расторгнуть договор из за ухудшения здоровья жены. Тем из чего строят. Если в каменных/бетонных джунглях ее реже встретишь, то в наших сендвич панелях ростет быстро, особенно в вентиляции и ее хрен выведешь. Ураган прошел, подтопил дома - пришли проблемки. Очень советую перед подписанием договора на оренду, открыть крышку вентиляции и глянуть. Мне один раз пришлось расторгнуть договор из за ухудшения здоровья жены. Понаехал

Повідомлень: 3963 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 чер, 2022 15:34 Faceless написав: Які одкровення пішли..

- жінки з ІТ не вміють куховарити

- у чоловіків з ІТ, дружини - інста-ляльки





Ще тре додати образ чоловіка з ІТ - як метросексуала з бородою лісоруба





Скажу так, жодна з цих тез не є правдою в тому сенсі, що не відображає ні більшості, ні тенденцій Які одкровення пішли..- жінки з ІТ не вміють куховарити- у чоловіків з ІТ, дружини - інста-лялькиЩе тре додати образ чоловіка з ІТ - як метросексуала з бородою лісорубаСкажу так, жодна з цих тез не є правдою в тому сенсі, що не відображає ні більшості, ні тенденцій

Готовить - умеют, но время на это нет. Особенно если дети в наличии.

А что делать нам мужьям женщин из IT?! Срочно заводить Инстаграм?

ПС. Имею бороду как у лесоруба, я теперь из IТ. Слежу за своим внешним видом.... Готовить - умеют, но время на это нет. Особенно если дети в наличии.А что делать нам мужьям женщин из IT?! Срочно заводить Инстаграм?ПС. Имею бороду как у лесоруба, я теперь из IТ. Слежу за своим внешним видом.... Понаехал

Повідомлень: 3963 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 чер, 2022 16:20 Faceless написав: Які одкровення пішли...

Я стільки штампів на одній сторінці давно не бачив:

- якщо готує, і смачно - то тільки жінка

- жінки з ІТ не вміють куховарити

- у чоловіків з ІТ, дружини - інста-ляльки

- якщо гарно куховарить - то не красуня

- сучасні дівчата - не вміють куховарити і взагалі тупі інстасамки



Ще тре додати образ чоловіка з ІТ - як метросексуала з бородою лісоруба



Ви з якої печери взагалі?



Скажу так, жодна з цих тез не є правдою в тому сенсі, що не відображає ні більшості, ні тенденцій Які одкровення пішли...Я стільки штампів на одній сторінці давно не бачив:- якщо готує, і смачно - то тільки жінка- жінки з ІТ не вміють куховарити- у чоловіків з ІТ, дружини - інста-ляльки- якщо гарно куховарить - то не красуня- сучасні дівчата - не вміють куховарити і взагалі тупі інстасамкиЩе тре додати образ чоловіка з ІТ - як метросексуала з бородою лісорубаВи з якої печери взагалі?Скажу так, жодна з цих тез не є правдою в тому сенсі, що не відображає ні більшості, ні тенденцій



Эта ветка - про эмиграцию, была создана как помойка, куда сбрасывают посты с других веток.

Может про межполовые отнощения создать еще одну помойную ветку?

Помнится, на ветке про обвал, тему мальвин на мальдивах никуда не удаляли.Равно как и обсуждения самокатов, парковок, изготовления кустарного алкоголя.

Я так понимаю,только тема обсуждения жизни за пределами Украины находится под жестким табу, как угрожающая интересам нынешних владельцев ресурса?

Эта ветка - про эмиграцию, была создана как помойка, куда сбрасывают посты с других веток.Может про межполовые отнощения создать еще одну помойную ветку?Помнится, на ветке про обвал, тему мальвин на мальдивах никуда не удаляли.Равно как и обсуждения самокатов, парковок, изготовления кустарного алкоголя.Я так понимаю,только тема обсуждения жизни за пределами Украины находится под жестким табу, как угрожающая интересам нынешних владельцев ресурса? rjkz

Повідомлень: 13273 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6929 раз. Подякували: 3960 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 чер, 2022 16:30 Понаехал написав: барабашов написав: И чем чёрная плесень у нас отличается от Вашей?

Онкологию форсирует при некоторых вводных типа фастфуда и гиподинамии? И чем чёрная плесень у нас отличается от Вашей?Онкологию форсирует при некоторых вводных типа фастфуда и гиподинамии?

Тем из чего строят. Если в каменных/бетонных джунглях ее реже встретишь, то в наших сендвич панелях ростет быстро, особенно в вентиляции и ее хрен выведешь. Ураган прошел, подтопил дома - пришли проблемки. Очень советую перед подписанием договора на оренду, открыть крышку вентиляции и глянуть. Мне один раз пришлось расторгнуть договор из за ухудшения здоровья жены. Тем из чего строят. Если в каменных/бетонных джунглях ее реже встретишь, то в наших сендвич панелях ростет быстро, особенно в вентиляции и ее хрен выведешь. Ураган прошел, подтопил дома - пришли проблемки. Очень советую перед подписанием договора на оренду, открыть крышку вентиляции и глянуть. Мне один раз пришлось расторгнуть договор из за ухудшения здоровья жены.



К сожалению и в кирпичных домах только несущие стены кирпичные.

НЕ раз видел, как после покупки апартмента в билдинге, снимается нафиг старый шитрок, деревянные бимы или меняются на металлический фрейм или обрабатываются молд-киллером и ставится новый шитрок.

Что-что а качество жилого строительства в Штатах по сравнению с Украиной ниже плинтуса. К сожалению и в кирпичных домах только несущие стены кирпичные.НЕ раз видел, как после покупки апартмента в билдинге, снимается нафиг старый шитрок, деревянные бимы или меняются на металлический фрейм или обрабатываются молд-киллером и ставится новый шитрок.Что-что а качество жилого строительства в Штатах по сравнению с Украиной ниже плинтуса. rjkz

Повідомлень: 13273 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6929 раз. Подякували: 3960 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 61626364 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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