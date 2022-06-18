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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 15:29

  барабашов написав:И чем чёрная плесень у нас отличается от Вашей?
Онкологию форсирует при некоторых вводных типа фастфуда и гиподинамии?

Тем из чего строят. Если в каменных/бетонных джунглях ее реже встретишь, то в наших сендвич панелях ростет быстро, особенно в вентиляции и ее хрен выведешь. Ураган прошел, подтопил дома - пришли проблемки. Очень советую перед подписанием договора на оренду, открыть крышку вентиляции и глянуть. Мне один раз пришлось расторгнуть договор из за ухудшения здоровья жены.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 15:34

  Faceless написав:Які одкровення пішли..
- жінки з ІТ не вміють куховарити
- у чоловіків з ІТ, дружини - інста-ляльки


Ще тре додати образ чоловіка з ІТ - як метросексуала з бородою лісоруба


Скажу так, жодна з цих тез не є правдою в тому сенсі, що не відображає ні більшості, ні тенденцій

Готовить - умеют, но время на это нет. Особенно если дети в наличии.
А что делать нам мужьям женщин из IT?! Срочно заводить Инстаграм? :)
ПС. Имею бороду как у лесоруба, я теперь из IТ. Слежу за своим внешним видом.... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 16:20

  Faceless написав:Які одкровення пішли...
Я стільки штампів на одній сторінці давно не бачив:
- якщо готує, і смачно - то тільки жінка
- жінки з ІТ не вміють куховарити
- у чоловіків з ІТ, дружини - інста-ляльки
- якщо гарно куховарить - то не красуня
- сучасні дівчата - не вміють куховарити і взагалі тупі інстасамки

Ще тре додати образ чоловіка з ІТ - як метросексуала з бородою лісоруба

Ви з якої печери взагалі?

Скажу так, жодна з цих тез не є правдою в тому сенсі, що не відображає ні більшості, ні тенденцій


Эта ветка - про эмиграцию, была создана как помойка, куда сбрасывают посты с других веток.
Может про межполовые отнощения создать еще одну помойную ветку?
Помнится, на ветке про обвал, тему мальвин на мальдивах никуда не удаляли.Равно как и обсуждения самокатов, парковок, изготовления кустарного алкоголя.
Я так понимаю,только тема обсуждения жизни за пределами Украины находится под жестким табу, как угрожающая интересам нынешних владельцев ресурса?
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 16:30

  Понаехал написав:
  барабашов написав:И чем чёрная плесень у нас отличается от Вашей?
Онкологию форсирует при некоторых вводных типа фастфуда и гиподинамии?

Тем из чего строят. Если в каменных/бетонных джунглях ее реже встретишь, то в наших сендвич панелях ростет быстро, особенно в вентиляции и ее хрен выведешь. Ураган прошел, подтопил дома - пришли проблемки. Очень советую перед подписанием договора на оренду, открыть крышку вентиляции и глянуть. Мне один раз пришлось расторгнуть договор из за ухудшения здоровья жены.


К сожалению и в кирпичных домах только несущие стены кирпичные.
НЕ раз видел, как после покупки апартмента в билдинге, снимается нафиг старый шитрок, деревянные бимы или меняются на металлический фрейм или обрабатываются молд-киллером и ставится новый шитрок.
Что-что а качество жилого строительства в Штатах по сравнению с Украиной ниже плинтуса.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 18:36

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  Faceless написав:Які одкровення пішли...
Я стільки штампів на одній сторінці давно не бачив:
- якщо готує, і смачно - то тільки жінка
- жінки з ІТ не вміють куховарити
- у чоловіків з ІТ, дружини - інста-ляльки
- якщо гарно куховарить - то не красуня
- сучасні дівчата - не вміють куховарити і взагалі тупі інстасамки

Ще тре додати образ чоловіка з ІТ - як метросексуала з бородою лісоруба

Ви з якої печери взагалі?

Скажу так, жодна з цих тез не є правдою в тому сенсі, що не відображає ні більшості, ні тенденцій


Эта ветка - про эмиграцию, была создана как помойка, куда сбрасывают посты с других веток.
Может про межполовые отнощения создать еще одну помойную ветку?
Помнится, на ветке про обвал, тему мальвин на мальдивах никуда не удаляли.Равно как и обсуждения самокатов, парковок, изготовления кустарного алкоголя.
Я так понимаю,только тема обсуждения жизни за пределами Украины находится под жестким табу, как угрожающая интересам нынешних владельцев ресурса?
:mrgreen:
Така ідея була, але поки масив повідомлень замалий.
До речі, гілочка норм живе. І навіть не помийка.
Скоро 1000 повідомлень
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 19:13

  Faceless написав:
rjkz написав:
  Faceless написав:Які одкровення пішли...
Я стільки штампів на одній сторінці давно не бачив:
- якщо готує, і смачно - то тільки жінка
- жінки з ІТ не вміють куховарити
- у чоловіків з ІТ, дружини - інста-ляльки
- якщо гарно куховарить - то не красуня
- сучасні дівчата - не вміють куховарити і взагалі тупі інстасамки

Ще тре додати образ чоловіка з ІТ - як метросексуала з бородою лісоруба

Ви з якої печери взагалі?

Скажу так, жодна з цих тез не є правдою в тому сенсі, що не відображає ні більшості, ні тенденцій


Эта ветка - про эмиграцию, была создана как помойка, куда сбрасывают посты с других веток.
Может про межполовые отнощения создать еще одну помойную ветку?
Помнится, на ветке про обвал, тему мальвин на мальдивах никуда не удаляли.Равно как и обсуждения самокатов, парковок, изготовления кустарного алкоголя.
Я так понимаю,только тема обсуждения жизни за пределами Украины находится под жестким табу, как угрожающая интересам нынешних владельцев ресурса?
:mrgreen:
Така ідея була, але поки масив повідомлень замалий.
До речі, гілочка норм живе. І навіть не помийка.
Скоро 1000 повідомлень


Я был-бы рад, если-бы была живучая ветка по жизни за пределами Украины.
К сожалению, отдаю себе отчет, что живучесть данной ветки основана отнюдь не радостными причинами.
Если эта ветка будет жить своей жизнью, а не за счет сбрасывания сюда постов с других веток, то я буду не против, чтобы посты с ветки про глобализацию перекинули сюда (правда, если их сюда сбрасывать в хронологическом порядке, то они окажутся вначале и их никто не увидит), а ту ветку закрыли окончательно.

Интересно, как владельцы ресурса будут реагировать, если ветка наберет популярности, сопостовимой с обвальной веткой?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 19:29

  rjkz написав:Я был-бы рад, если-бы была живучая ветка по жизни за пределами Украины.

Не хвилюйтеся. Як тільки наш Найвеличніший відкриє кордони для чоловіків - кількість постів тут збільшиться в рази. Я сам тоді планую махнути в Канаду по CUAET, так що зобов'язуюся регулярно викладати тут звіти, про те як мені погано живеться у картонних будиночках при загниваючому капіталізмі. :)
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 19:45

  NetSerpent написав:
  rjkz написав:Я был-бы рад, если-бы была живучая ветка по жизни за пределами Украины.

Не хвилюйтеся. Як тільки наш Найвеличніший відкриє кордони для чоловіків - кількість постів тут збільшиться в рази. Я сам тоді планую махнути в Канаду по CUAET, так що зобов'язуюся регулярно викладати тут звіти, про те як мені погано живеться у картонних будиночках при загниваючому капіталізмі. :)

что-то подсказывает, что когда откроют границы, все эти программы помощи прикроют - и все вернется на круги своя...
Shaman
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  #<1 ... 61626364
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