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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 чер, 2022 15:29
барабашов написав:
И чем чёрная плесень у нас отличается от Вашей?
Онкологию форсирует при некоторых вводных типа фастфуда и гиподинамии?
Тем из чего строят. Если в каменных/бетонных джунглях ее реже встретишь, то в наших сендвич панелях ростет быстро, особенно в вентиляции и ее хрен выведешь. Ураган прошел, подтопил дома - пришли проблемки. Очень советую перед подписанием договора на оренду, открыть крышку вентиляции и глянуть. Мне один раз пришлось расторгнуть договор из за ухудшения здоровья жены.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 15:34
Faceless написав:
Які одкровення пішли..
- жінки з ІТ не вміють куховарити
- у чоловіків з ІТ, дружини - інста-ляльки
Ще тре додати образ чоловіка з ІТ - як метросексуала з бородою лісоруба
Скажу так, жодна з цих тез не є правдою в тому сенсі, що не відображає ні більшості, ні тенденцій
Готовить - умеют, но время на это нет. Особенно если дети в наличии.
А что делать нам мужьям женщин из IT?! Срочно заводить Инстаграм?
ПС. Имею бороду как у лесоруба, я теперь из IТ. Слежу за своим внешним видом....
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Додано: Суб 18 чер, 2022 16:20
Faceless написав:
Які одкровення пішли...
Я стільки штампів на одній сторінці давно не бачив:
- якщо готує, і смачно - то тільки жінка
- жінки з ІТ не вміють куховарити
- у чоловіків з ІТ, дружини - інста-ляльки
- якщо гарно куховарить - то не красуня
- сучасні дівчата - не вміють куховарити і взагалі тупі інстасамки
Ще тре додати образ чоловіка з ІТ - як метросексуала з бородою лісоруба
Ви з якої печери взагалі?
Скажу так, жодна з цих тез не є правдою в тому сенсі, що не відображає ні більшості, ні тенденцій
Эта ветка - про эмиграцию, была создана как помойка, куда сбрасывают посты с других веток.
Может про межполовые отнощения создать еще одну помойную ветку?
Помнится, на ветке про обвал, тему мальвин на мальдивах никуда не удаляли.Равно как и обсуждения самокатов, парковок, изготовления кустарного алкоголя.
Я так понимаю,только тема обсуждения жизни за пределами Украины находится под жестким табу, как угрожающая интересам нынешних владельцев ресурса?
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rjkz
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Додано: Суб 18 чер, 2022 16:30
Понаехал написав: барабашов написав:
И чем чёрная плесень у нас отличается от Вашей?
Онкологию форсирует при некоторых вводных типа фастфуда и гиподинамии?
Тем из чего строят. Если в каменных/бетонных джунглях ее реже встретишь, то в наших сендвич панелях ростет быстро, особенно в вентиляции и ее хрен выведешь. Ураган прошел, подтопил дома - пришли проблемки. Очень советую перед подписанием договора на оренду, открыть крышку вентиляции и глянуть. Мне один раз пришлось расторгнуть договор из за ухудшения здоровья жены.
К сожалению и в кирпичных домах только несущие стены кирпичные.
НЕ раз видел, как после покупки апартмента в билдинге, снимается нафиг старый шитрок, деревянные бимы или меняются на металлический фрейм или обрабатываются молд-киллером и ставится новый шитрок.
Что-что а качество жилого строительства в Штатах по сравнению с Украиной ниже плинтуса.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 18:36
rjkz написав: Faceless написав:
Які одкровення пішли...
Я стільки штампів на одній сторінці давно не бачив:
- якщо готує, і смачно - то тільки жінка
- жінки з ІТ не вміють куховарити
- у чоловіків з ІТ, дружини - інста-ляльки
- якщо гарно куховарить - то не красуня
- сучасні дівчата - не вміють куховарити і взагалі тупі інстасамки
Ще тре додати образ чоловіка з ІТ - як метросексуала з бородою лісоруба
Ви з якої печери взагалі?
Скажу так, жодна з цих тез не є правдою в тому сенсі, що не відображає ні більшості, ні тенденцій
Эта ветка - про эмиграцию, была создана как помойка, куда сбрасывают посты с других веток.
Может про межполовые отнощения создать еще одну помойную ветку?
Помнится, на ветке про обвал, тему мальвин на мальдивах никуда не удаляли.Равно как и обсуждения самокатов, парковок, изготовления кустарного алкоголя.
Я так понимаю,только тема обсуждения жизни за пределами Украины находится под жестким табу, как угрожающая интересам нынешних владельцев ресурса?
Така ідея була, але поки масив повідомлень замалий.
До речі, гілочка норм живе. І навіть не помийка.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 19:13
Faceless написав: rjkz написав: Faceless написав:
Які одкровення пішли...
Я стільки штампів на одній сторінці давно не бачив:
- якщо готує, і смачно - то тільки жінка
- жінки з ІТ не вміють куховарити
- у чоловіків з ІТ, дружини - інста-ляльки
- якщо гарно куховарить - то не красуня
- сучасні дівчата - не вміють куховарити і взагалі тупі інстасамки
Ще тре додати образ чоловіка з ІТ - як метросексуала з бородою лісоруба
Ви з якої печери взагалі?
Скажу так, жодна з цих тез не є правдою в тому сенсі, що не відображає ні більшості, ні тенденцій
Эта ветка - про эмиграцию, была создана как помойка, куда сбрасывают посты с других веток.
Может про межполовые отнощения создать еще одну помойную ветку?
Помнится, на ветке про обвал, тему мальвин на мальдивах никуда не удаляли.Равно как и обсуждения самокатов, парковок, изготовления кустарного алкоголя.
Я так понимаю,только тема обсуждения жизни за пределами Украины находится под жестким табу, как угрожающая интересам нынешних владельцев ресурса?
Така ідея була, але поки масив повідомлень замалий.
До речі, гілочка норм живе. І навіть не помийка.
Скоро 1000 повідомлень
Я был-бы рад, если-бы была живучая ветка по жизни за пределами Украины.
К сожалению, отдаю себе отчет, что живучесть данной ветки основана отнюдь не радостными причинами.
Если эта ветка будет жить своей жизнью, а не за счет сбрасывания сюда постов с других веток, то я буду не против, чтобы посты с ветки про глобализацию перекинули сюда (правда, если их сюда сбрасывать в хронологическом порядке, то они окажутся вначале и их никто не увидит), а ту ветку закрыли окончательно.
Интересно, как владельцы ресурса будут реагировать, если ветка наберет популярности, сопостовимой с обвальной веткой?
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rjkz
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Додано: Суб 18 чер, 2022 19:45
NetSerpent написав: rjkz написав:
Я был-бы рад, если-бы была живучая ветка по жизни за пределами Украины.
Не хвилюйтеся. Як тільки наш Найвеличніший відкриє кордони для чоловіків - кількість постів тут збільшиться в рази. Я сам тоді планую махнути в Канаду по CUAET, так що зобов'язуюся регулярно викладати тут звіти, про те як мені погано живеться у картонних будиночках при загниваючому капіталізмі.
что-то подсказывает, что когда откроют границы, все эти программы помощи прикроют - и все вернется на круги своя...
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Додано: Суб 18 чер, 2022 19:51
rjkz написав: Faceless написав: rjkz написав:
Эта ветка - про эмиграцию, была создана как помойка, куда сбрасывают посты с других веток.
Может про межполовые отнощения создать еще одну помойную ветку?
Помнится, на ветке про обвал, тему мальвин на мальдивах никуда не удаляли.Равно как и обсуждения самокатов, парковок, изготовления кустарного алкоголя.
Я так понимаю,только тема обсуждения жизни за пределами Украины находится под жестким табу, как угрожающая интересам нынешних владельцев ресурса?
Така ідея була, але поки масив повідомлень замалий.
До речі, гілочка норм живе. І навіть не помийка.
Скоро 1000 повідомлень
Я был-бы рад, если-бы была живучая ветка по жизни за пределами Украины.
К сожалению, отдаю себе отчет, что живучесть данной ветки основана отнюдь не радостными причинами.
Если эта ветка будет жить своей жизнью, а не за счет сбрасывания сюда постов с других веток, то я буду не против, чтобы посты с ветки про глобализацию перекинули сюда (правда, если их сюда сбрасывать в хронологическом порядке, то они окажутся вначале и их никто не увидит), а ту ветку закрыли окончательно.
Интересно, как владельцы ресурса будут реагировать, если ветка наберет популярности, сопостовимой с обвальной веткой?
У нас на строимдомовке три раза ветку про эмиграцию открывали и каждый раз заканчивалось срачем и политикой, после, чего Флеш каждый раз её прикрывал. Через некоторое время создавали новую темку .
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Додано: Суб 18 чер, 2022 20:44
Shaman написав: NetSerpent написав: rjkz написав:
Я был-бы рад, если-бы была живучая ветка по жизни за пределами Украины.
Не хвилюйтеся. Як тільки наш Найвеличніший відкриє кордони для чоловіків - кількість постів тут збільшиться в рази. Я сам тоді планую махнути в Канаду по CUAET, так що зобов'язуюся регулярно викладати тут звіти, про те як мені погано живеться у картонних будиночках при загниваючому капіталізмі.
что-то подсказывает, что когда откроют границы, все эти программы помощи прикроют - и все вернется на круги своя...
Программы поддержки ньюкамеров существуют десятилетия.
С чего они должны прикрыться?
Для Канады сейчас небывалый шанс поправить демографическую ситуацию.
Причем очень "качественным" контингентом.
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rjkz
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