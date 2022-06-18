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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:23

  rjkz написав:Для Канады сейчас небывалый шанс поправить демографическую ситуацию.
Причем очень "качественным" контингентом.


Меня смущает в Канаде слабая финансовая поддержка перемещенных лиц. 4500 САД на маму с ребенком - это 3200 евро. Разово.

В самой бедной Австрии (из западных стран) - это 710 евро в месяц плюс там еще мелочевка на школу, одежду и пр. Во Германии больше, во Франции еще больше, в Бельгии еще больше, в Ирландии еще больше, в Швейцарии еще больше. Там с пособия можно жить. Степень скромности зависит от страны. Плюс есть варианты реально дешевого или бесплатного жилья. По Канаде терзают меня сомнения по цене и доступности.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:29

так канада же не беженцев принимает - это у них программа для трудоустройства. Там ты должен за 12 дней найти работу и работать и снимать сам жильё. Благо с работой там очень хорошо. Её очень много и зарплата от 60 000 грн на наши минимум примерно
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:31

  rjkz написав:Что-что а качество жилого строительства в Штатах по сравнению с Украиной ниже плинтуса.

какие откровения пошли.
может даже мопы моднее?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:41

  NetSerpent написав:Не хвилюйтеся. Як тільки наш Найвеличніший відкриє кордони для чоловіків - кількість постів тут збільшиться в рази. Я сам тоді планую махнути в Канаду, так що зобов'язуюся регулярно викладати тут звіти, про те як мені погано живеться у картонних будиночках при загниваючому капіталізмі. :)

цікаве відчуття читати такі відверті пости українською.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:43

  konstantin kirovograd написав:так канада же не беженцев принимает - это у них программа для трудоустройства. Там ты должен за 12 дней найти работу и работать и снимать сам жильё.

Хто вам таку дурню сказав? По CUEAT видається аналог звичайної турвізи на 3 роки із правом працевлаштування. Працювати по цій програмі абсолютно не обов'язково. Якщо ви приїхали із чемоданом доларів або маєте родичів-спонсорів, які нададуть вам житло і повне забезпечення, то можете просто жити і насолоджуватися життям. Силою в рабство вас там ніхто не забере.
NetSerpent
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