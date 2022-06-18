Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 62636465 Додано: Суб 18 чер, 2022 21:23 rjkz написав: Для Канады сейчас небывалый шанс поправить демографическую ситуацию.

Причем очень "качественным" контингентом. Для Канады сейчас небывалый шанс поправить демографическую ситуацию.Причем очень "качественным" контингентом.



Меня смущает в Канаде слабая финансовая поддержка перемещенных лиц. 4500 САД на маму с ребенком - это 3200 евро. Разово.



В самой бедной Австрии (из западных стран) - это 710 евро в месяц плюс там еще мелочевка на школу, одежду и пр. Во Германии больше, во Франции еще больше, в Бельгии еще больше, в Ирландии еще больше, в Швейцарии еще больше. Там с пособия можно жить. Степень скромности зависит от страны. Плюс есть варианты реально дешевого или бесплатного жилья. По Канаде терзают меня сомнения по цене и доступности. Меня смущает в Канаде слабая финансовая поддержка перемещенных лиц. 4500 САД на маму с ребенком - это 3200 евро. Разово.В самой бедной Австрии (из западных стран) - это 710 евро в месяц плюс там еще мелочевка на школу, одежду и пр. Во Германии больше, во Франции еще больше, в Бельгии еще больше, в Ирландии еще больше, в Швейцарии еще больше. Там с пособия можно жить. Степень скромности зависит от страны. Плюс есть варианты реально дешевого или бесплатного жилья. По Канаде терзают меня сомнения по цене и доступности. adeges Повідомлень: 3985 З нами з: 14.03.06 Подякував: 307 раз. Подякували: 785 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 чер, 2022 21:29 так канада же не беженцев принимает - это у них программа для трудоустройства. Там ты должен за 12 дней найти работу и работать и снимать сам жильё. Благо с работой там очень хорошо. Её очень много и зарплата от 60 000 грн на наши минимум примерно konstantin kirovograd

Повідомлень: 1002 З нами з: 20.01.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 140 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 чер, 2022 21:31 rjkz написав: Что-что а качество жилого строительства в Штатах по сравнению с Украиной ниже плинтуса. Что-что а качество жилого строительства в Штатах по сравнению с Украиной ниже плинтуса.

какие откровения пошли.

может даже мопы моднее? какие откровения пошли.может даже мопы моднее? Ромасик

Повідомлень: 4852 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1206 раз. Подякували: 723 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 чер, 2022 21:41 NetSerpent написав: Не хвилюйтеся. Як тільки наш Найвеличніший відкриє кордони для чоловіків - кількість постів тут збільшиться в рази. Я сам тоді планую махнути в Канаду, так що зобов'язуюся регулярно викладати тут звіти, про те як мені погано живеться у картонних будиночках при загниваючому капіталізмі. Не хвилюйтеся. Як тільки наш Найвеличніший відкриє кордони для чоловіків - кількість постів тут збільшиться в рази., так що зобов'язуюся регулярно викладати тут звіти, про те як мені погано живеться у картонних будиночках при загниваючому капіталізмі.

цікаве відчуття читати такі відверті пости українською. цікаве відчуття читати такі відверті пости українською. Ромасик

Повідомлень: 4852 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1206 раз. Подякували: 723 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 чер, 2022 21:43 konstantin kirovograd написав: так канада же не беженцев принимает - это у них программа для трудоустройства. Там ты должен за 12 дней найти работу и работать и снимать сам жильё. так канада же не беженцев принимает - это у них программа для трудоустройства. Там ты должен за 12 дней найти работу и работать и снимать сам жильё.

Хто вам таку дурню сказав? По CUEAT видається аналог звичайної турвізи на 3 роки із правом працевлаштування. Працювати по цій програмі абсолютно не обов'язково. Якщо ви приїхали із чемоданом доларів або маєте родичів-спонсорів, які нададуть вам житло і повне забезпечення, то можете просто жити і насолоджуватися життям. Силою в рабство вас там ніхто не забере. Хто вам таку дурню сказав? По CUEAT видається аналог звичайної турвізи на 3 роки ізпрацевлаштування. Працювати по цій програмі абсолютно не обов'язково. Якщо ви приїхали із чемоданом доларів або маєте родичів-спонсорів, які нададуть вам житло і повне забезпечення, то можете просто жити і насолоджуватися життям. Силою в рабство вас там ніхто не забере. NetSerpent

Повідомлень: 667 З нами з: 24.05.09 Подякував: 215 раз. Подякували: 131 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 62636465 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Damien і 3 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор