Меня смущает в Канаде слабая финансовая поддержка перемещенных лиц. 4500 САД на маму с ребенком - это 3200 евро. Разово.
В самой бедной Австрии (из западных стран) - это 710 евро в месяц плюс там еще мелочевка на школу, одежду и пр. Во Германии больше, во Франции еще больше, в Бельгии еще больше, в Ирландии еще больше, в Швейцарии еще больше. Там с пособия можно жить. Степень скромности зависит от страны. Плюс есть варианты реально дешевого или бесплатного жилья. По Канаде терзают меня сомнения по цене и доступности.