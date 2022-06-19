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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 чер, 2022 21:23
rjkz написав:
Для Канады сейчас небывалый шанс поправить демографическую ситуацию.
Причем очень "качественным" контингентом.
Меня смущает в Канаде слабая финансовая поддержка перемещенных лиц. 4500 САД на маму с ребенком - это 3200 евро. Разово.
В самой бедной Австрии (из западных стран) - это 710 евро в месяц плюс там еще мелочевка на школу, одежду и пр. Во Германии больше, во Франции еще больше, в Бельгии еще больше, в Ирландии еще больше, в Швейцарии еще больше. Там с пособия можно жить. Степень скромности зависит от страны. Плюс есть варианты реально дешевого или бесплатного жилья. По Канаде терзают меня сомнения по цене и доступности.
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adeges
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Додано: Суб 18 чер, 2022 21:29
так канада же не беженцев принимает - это у них программа для трудоустройства. Там ты должен за 12 дней найти работу и работать и снимать сам жильё. Благо с работой там очень хорошо. Её очень много и зарплата от 60 000 грн на наши минимум примерно
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konstantin kirovograd
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Додано: Суб 18 чер, 2022 21:31
rjkz написав:
Что-что а качество жилого строительства в Штатах по сравнению с Украиной ниже плинтуса.
какие откровения пошли.
может даже мопы моднее?
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Ромасик
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Додано: Суб 18 чер, 2022 21:41
NetSerpent написав:
Не хвилюйтеся. Як тільки наш Найвеличніший відкриє кордони для чоловіків - кількість постів тут збільшиться в рази. Я сам тоді планую махнути в Канаду
, так що зобов'язуюся регулярно викладати тут звіти, про те як мені погано живеться у картонних будиночках при загниваючому капіталізмі.
цікаве відчуття читати такі відверті пости українською.
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Ромасик
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Додано: Суб 18 чер, 2022 21:43
konstantin kirovograd написав:
так канада же не беженцев принимает - это у них программа для трудоустройства. Там ты должен за 12 дней найти работу и работать и снимать сам жильё.
Хто вам таку дурню сказав? По CUEAT видається аналог звичайної турвізи на 3 роки із правом
працевлаштування. Працювати по цій програмі абсолютно не обов'язково. Якщо ви приїхали із чемоданом доларів або маєте родичів-спонсорів, які нададуть вам житло і повне забезпечення, то можете просто жити і насолоджуватися життям. Силою в рабство вас там ніхто не забере.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 03:26
adeges написав: rjkz написав:
Для Канады сейчас небывалый шанс поправить демографическую ситуацию.
Причем очень "качественным" контингентом.
Меня смущает в Канаде слабая финансовая поддержка перемещенных лиц. 4500 САД на маму с ребенком - это 3200 евро. Разово.
В самой бедной Австрии (из западных стран) - это 710 евро в месяц плюс там еще мелочевка на школу, одежду и пр. Во Германии больше, во Франции еще больше, в Бельгии еще больше, в Ирландии еще больше, в Швейцарии еще больше. Там с пособия можно жить. Степень скромности зависит от страны. Плюс есть варианты реально дешевого или бесплатного жилья. По Канаде терзают меня сомнения по цене и доступности.
Не могу с ответственностью дать Вам ответ, одно могу сказать:
из того что могу сделать вывод, собирая информацию и сравнивая иммиграционные требования Канады, сложилось впечатление, что Канада стремится привлечь людей, которые смогут плодотворно работать и зарабатывать, а не сидеть на шее государства.
В США система первичной поддержки для некоторых категорий эмигрантов такова, что да, они не умрут с голода (даже если захотят), их обеспечат медицинской страховкой, дети пойдут в паблик скул, будет бесплатное юридическое сопровождение и еще всякие мелочи.
Помогут пойти на курсы языка.
Но в поиске работы реально полагаться не стоит, с поиском жилья помогут никак совсем никак. В некоторых локациях могут дать секшн8 или что-то похожее. Но не сразу. И тут получается разрыв - надо где-то жить, на рент нужны деньги и чтобы апрувиться нужна работа. Есть работа, доход - начинается слет со всех программ поддержки в адаптации.
Поэтому совет такой.
Чем цепляться за все эти плющки для необеспеченных и оставаться нищебродом, сразу лучше искать работу и пытаться как можно скорей догнать свой заработок до максимально возможного для тебя. Чтобы не думать сколько стоит хлеб (первое время у всех шок - 5 долларов за буханку хлеба) или заплатить 2,75 за одну поездку на автобусе или трейне.
Обычно у людей уходит около года чтобы не вспоминать украинские цены и не переводить цены в гривны.
Так что самое лучшее - сразу брать себя за одно место и идти работать.
И будет всем щястя.
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rjkz
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Додано: Нед 19 чер, 2022 03:42
Ромасик написав: rjkz написав:
Что-что а качество жилого строительства в Штатах по сравнению с Украиной ниже плинтуса.
какие откровения пошли.
может даже мопы моднее?
Я никогда не скрывал своего мнения ни о качестве строительства ни качестве отделочных работ ни о качестве существующего жилья.
Такие посты на обвальной ветке писал регулярно.
Последние годы в НЙ наконец начали строить монолитнокаркасники.
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rjkz
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Додано: Нед 19 чер, 2022 03:45
Ромасик написав: NetSerpent написав:
Не хвилюйтеся. Як тільки наш Найвеличніший відкриє кордони для чоловіків - кількість постів тут збільшиться в рази. Я сам тоді планую махнути в Канаду
, так що зобов'язуюся регулярно викладати тут звіти, про те як мені погано живеться у картонних будиночках при загниваючому капіталізмі.
цікаве відчуття читати такі відверті пости українською.
Почему?
В Канаде одна из самых больших и старых украинских диаспор.
Там местами сохранился такой украинский язык, что его не всякий гуцул поймет.
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rjkz
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Додано: Нед 19 чер, 2022 03:45
rjkz написав:
В США система первичной поддержки для некоторых категорий эмигрантов такова, что да, они не умрут с голода (даже если захотят), их обеспечат медицинской страховкой, дети пойдут в паблик скул, будет бесплатное юридическое сопровождение и еще всякие мелочи.
Давайте уточнять штат. Вы описали синие. В красных все иначе. По u4u даже отказываются принимать форму по получению ssn- шлют нахрен. У нас тут все украинское комьюнити об этом гудит...
Работу школы- да. Но до 3х часов дня. Дальше - боль. Медицинская страховка - как повезет, но часто анриал. Не то что NY.
Про бесплатное юридическое сопровождение - Я даже и не слышал.
И вообще, города шелтеры по законам отличаются от обычных мест.
Итог- ехали б эмигранты , особенно не шибко понятные в NY и прочие шелтеры. Там так хорошо .. а у нас оренда за год для народа на 48% выросла ..
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Понаехал
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Додано: Нед 19 чер, 2022 03:57
Понаехал написав: rjkz написав:
В США система первичной поддержки для некоторых категорий эмигрантов такова, что да, они не умрут с голода (даже если захотят), их обеспечат медицинской страховкой, дети пойдут в паблик скул, будет бесплатное юридическое сопровождение и еще всякие мелочи.
Давайте уточнять штат. Вы описали синие. В красных все иначе. По u4u даже отказываются принимать форму по получению ssn- шлют нахрен. У нас тут все украинское комьюнити об этом гудит...
Работу школы- да. Но до 3х часов дня. Дальше - боль. Медицинская страховка - как повезет, но часто анриал. Не то что NY.
Про бесплатное юридическое сопровождение - Я даже и не слышал.
И вообще, города шелтеры по законам отличаются от обычных мест.
Итог- ехали б эмигранты , особенно не шибко понятные в NY и прочие шелтеры. Там так хорошо .. а у нас оренда за год для народа на 48% выросла ..
Я постоянно и пишу, что НЙ - идеальный город для старта.
Шелтер? По сравнению с ЛА или Фриско - нет. Но то, что из него делают - скоро догонит. Благо есть районы, куда городские власти не пытаются лезть и это обнадеживает. Дело в том, что кроме муниципалитета, у каждого боро есть свои орнаны власти, которые назначаются на выборной основе.
Реально, много помощи в адаптации ньюкамеров и реально можно очень быстро выйти на нормальный уровень дохода для местных (25-50 в час)и этого будет хватать на нормальную хоть и не роскошную (яхты, виллы) жизнь. Если работать будут оба супруга, то вполне реально купить первое свое жилье за несколько лет даже без мортгиджа если вести себя финансово грамотно и дисциплинированно. Я не говорю о тотальной экономии, а о рациональных с финансовой точки зрения поступках.
Но так поступают не только лишь все.
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rjkz
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