Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.
Вопрос как?
Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.
Капитал 250-500куе
Доход 50к+, удаленный.
каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?
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Додано: Нед 19 чер, 2022 07:58
Re: Еміграція, заробітчанство
Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.
Вопрос как?
Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.
Капитал 250-500куе
Доход 50к+, удаленный.
каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?
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