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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 07:58

Re: Еміграція, заробітчанство

Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.
Вопрос как?

Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.
Капитал 250-500куе
Доход 50к+, удаленный.

каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?
St/2
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