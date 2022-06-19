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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 07:58

Re: Еміграція, заробітчанство

Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.
Вопрос как?

Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.
Капитал 250-500куе
Доход 50к+, удаленный.

каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 08:08

  St/2 написав:Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.
Вопрос как?

Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.
Капитал 250-500куе
Доход 50к+, удаленный.

каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?

Работодатель в США? Если да, то выдаёт бумажку.
Если нет, то для американского правительства\общества вы в лучшем случае бесполезны. Таким там не рады.
Зачем именно в США? Ехайте туда, где вам платят деньги. Если хотите именно в благословенную Америку, то сделайте над собой усилие и найдите там работу.
Тем более - если вас двое взрослых.
Востаннє редагувалось anduzenko в Нед 19 чер, 2022 08:12, всього редагувалось 3 разів.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 08:10

  anduzenko написав:
  St/2 написав:Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.
Вопрос как?

Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.
Капитал 250-500куе
Доход 50к+, удаленный.

каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?

Работодатель в США? Если да, то выдаёт бумажку.
Если нет, то для американского правительства\общества вы в лучшем случае бесполезны. Таким там не рады.
Зачем ехать в США? Ехайте туда, где вам платят деньги.

Для цього слід знати місцеву мову і мати дефіцитну спеціальність.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 08:40

  Frant написав:
  anduzenko написав:
  St/2 написав:Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.
Вопрос как?

Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.
Капитал 250-500куе
Доход 50к+, удаленный.

каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?

Работодатель в США? Если да, то выдаёт бумажку.
Если нет, то для американского правительства\общества вы в лучшем случае бесполезны. Таким там не рады.
Зачем ехать в США? Ехайте туда, где вам платят деньги.

Для цього слід знати місцеву мову і мати дефіцитну спеціальність.

Ви погано прочитали
Доход 50к+, удаленный.

З 50 куе в місяць доходу в будь-якій країні будуть вам раді. Навіть в Бахрейні або Катарі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 09:04

  St/2 написав:Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.
Вопрос как?

Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.
Капитал 250-500куе
Доход 50к+, удаленный.

каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?


Ничего не сказано об уровне языка.
Все остальное - отличные показатели.
Путь в США - это тот еще челлендж.
Но сейчас есть возможность сделать это намного быстрее и легче.
К сожалению, не от того, что в мире мир.
Все возможные пути многократно описаны и рассказаны множеством ютуб-блогеров.
Кроме того, есть тематические форумы.
Что имеется ввиду под "схематозами"? Если коррупция - забудьте.
Нет в США коррупционных путей.
Если мощеннические, то они закончатся депортацией и баном.
Есть, скажем так, "альтернативные".
Они не незаконные. Любой эмигрант-блогер их рассказывает. Сами решайте насколько они вам подходят.
В целом, чтобы понять ситуацию в целом, достаточно 2-3 недели (или 2-3 дня, как повезет и получится) активного просмотра Ютьюба.
На то, чтобы вникнуть в детали и нюансы уйдет больше времени. За вас эту задачу никто не выполнит.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 09:37

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:[quote="5447901:Faceless"]Які одкровення пішли...
Я стільки штампів на одній сторінці давно не бачив:
- якщо готує, і смачно - то тільки жінка
- жінки з ІТ не вміють куховарити
- у чоловіків з ІТ, дружини - інста-ляльки
- якщо гарно куховарить - то не красуня
- сучасні дівчата - не вміють куховарити і взагалі тупі інстасамки

Ще тре додати образ чоловіка з ІТ - як метросексуала з бородою лісоруба

Ви з якої печери взагалі?

Скажу так, жодна з цих тез не є правдою в тому сенсі, що не відображає ні більшості, ні тенденцій


Эта ветка - про эмиграцию, была создана как помойка, куда сбрасывают посты с других веток.
Может про межполовые отнощения создать еще одну помойную ветку?
Помнится, на ветке про обвал, тему мальвин на мальдивах никуда не удаляли.Равно как и обсуждения самокатов, парковок, изготовления кустарного алкоголя.
Я так понимаю,только тема обсуждения жизни за пределами Украины находится под жестким табу, как угрожающая интересам нынешних владельцев ресурса?
:mrgreen:
Така ідея була, але поки масив повідомлень замалий.
До речі, гілочка норм живе. І навіть не помийка.
Скоро 1000 повідомлень


Я был-бы рад, если-бы была живучая ветка по жизни за пределами Украины.
К сожалению, отдаю себе отчет, что живучесть данной ветки основана отнюдь не радостными причинами.
Если эта ветка будет жить своей жизнью, а не за счет сбрасывания сюда постов с других веток, то я буду не против, чтобы посты с ветки про глобализацию перекинули сюда (правда, если их сюда сбрасывать в хронологическом порядке, то они окажутся вначале и их никто не увидит), а ту ветку закрыли окончательно.

Интересно, как владельцы ресурса будут реагировать, если ветка наберет популярности, сопостовимой с обвальной веткой?[/quote]"Власникам ресурсу" форум геть до дупи.
Faceless
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