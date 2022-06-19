Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.
Вопрос как?
Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.
Капитал 250-500куе
Доход 50к+, удаленный.
каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?
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Додано: Нед 19 чер, 2022 07:58
Re: Еміграція, заробітчанство
Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.
Вопрос как?
Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.
Капитал 250-500куе
Доход 50к+, удаленный.
каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?
Додано: Нед 19 чер, 2022 08:08
Работодатель в США? Если да, то выдаёт бумажку.
Если нет, то для американского правительства\общества вы в лучшем случае бесполезны. Таким там не рады.
Зачем именно в США? Ехайте туда, где вам платят деньги. Если хотите именно в благословенную Америку, то сделайте над собой усилие и найдите там работу.
Тем более - если вас двое взрослых.
Востаннє редагувалось anduzenko в Нед 19 чер, 2022 08:12, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 19 чер, 2022 08:10
Для цього слід знати місцеву мову і мати дефіцитну спеціальність.
Додано: Нед 19 чер, 2022 08:40
Ви погано прочитали
З 50 куе в місяць доходу в будь-якій країні будуть вам раді. Навіть в Бахрейні або Катарі.
Додано: Нед 19 чер, 2022 09:04
Ничего не сказано об уровне языка.
Все остальное - отличные показатели.
Путь в США - это тот еще челлендж.
Но сейчас есть возможность сделать это намного быстрее и легче.
К сожалению, не от того, что в мире мир.
Все возможные пути многократно описаны и рассказаны множеством ютуб-блогеров.
Кроме того, есть тематические форумы.
Что имеется ввиду под "схематозами"? Если коррупция - забудьте.
Нет в США коррупционных путей.
Если мощеннические, то они закончатся депортацией и баном.
Есть, скажем так, "альтернативные".
Они не незаконные. Любой эмигрант-блогер их рассказывает. Сами решайте насколько они вам подходят.
В целом, чтобы понять ситуацию в целом, достаточно 2-3 недели (или 2-3 дня, как повезет и получится) активного просмотра Ютьюба.
На то, чтобы вникнуть в детали и нюансы уйдет больше времени. За вас эту задачу никто не выполнит.
Додано: Нед 19 чер, 2022 09:37
Re: Еміграція, заробітчанство
Я был-бы рад, если-бы была живучая ветка по жизни за пределами Украины.
К сожалению, отдаю себе отчет, что живучесть данной ветки основана отнюдь не радостными причинами.
Если эта ветка будет жить своей жизнью, а не за счет сбрасывания сюда постов с других веток, то я буду не против, чтобы посты с ветки про глобализацию перекинули сюда (правда, если их сюда сбрасывать в хронологическом порядке, то они окажутся вначале и их никто не увидит), а ту ветку закрыли окончательно.
Интересно, как владельцы ресурса будут реагировать, если ветка наберет популярности, сопостовимой с обвальной веткой?[/quote]"Власникам ресурсу" форум геть до дупи.
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