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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 63646566 Додано: Нед 19 чер, 2022 07:58 Re: Еміграція, заробітчанство Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.

Вопрос как?



Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.

Капитал 250-500куе

Доход 50к+, удаленный.



каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать? St/2

Повідомлень: 11147 З нами з: 02.09.08 Подякував: 672 раз. Подякували: 1686 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 08:08 St/2 написав: Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.

Вопрос как?



Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.

Капитал 250-500куе

Доход 50к+, удаленный.



каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать? Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.Вопрос как?Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.Капитал 250-500куеДоход 50к+, удаленный.каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?

Работодатель в США? Если да, то выдаёт бумажку.

Если нет, то для американского правительства\общества вы в лучшем случае бесполезны. Таким там не рады.

Зачем именно в США? Ехайте туда, где вам платят деньги. Если хотите именно в благословенную Америку, то сделайте над собой усилие и найдите там работу.

Тем более - если вас двое взрослых. Работодатель в США? Если да, то выдаёт бумажку.Если нет, то для американского правительства\общества вы в лучшем случае бесполезны. Таким там не рады.Зачем именно в США? Ехайте туда, где вам платят деньги. Если хотите именно в благословенную Америку, то сделайте над собой усилие и найдите там работу.Тем более - если вас двое взрослых. Востаннє редагувалось anduzenko в Нед 19 чер, 2022 08:12, всього редагувалось 3 разів. anduzenko

Повідомлень: 74 З нами з: 18.10.17 Подякував: 29 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 08:10 anduzenko написав: St/2 написав: Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.

Вопрос как?



Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.

Капитал 250-500куе

Доход 50к+, удаленный.



каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать? Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.Вопрос как?Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.Капитал 250-500куеДоход 50к+, удаленный.каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?

Работодатель в США? Если да, то выдаёт бумажку.

Если нет, то для американского правительства\общества вы в лучшем случае бесполезны. Таким там не рады.

Зачем ехать в США? Ехайте туда, где вам платят деньги. Работодатель в США? Если да, то выдаёт бумажку.Если нет, то для американского правительства\общества вы в лучшем случае бесполезны. Таким там не рады.Зачем ехать в США? Ехайте туда, где вам платят деньги.

Для цього слід знати місцеву мову і мати дефіцитну спеціальність. Для цього слід знати місцеву мову і мати дефіцитну спеціальність. Frant

Повідомлень: 22811 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1443 раз. Подякували: 2370 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 08:40 Frant написав: anduzenko написав: St/2 написав: Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.

Вопрос как?



Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.

Капитал 250-500куе

Доход 50к+, удаленный.



каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать? Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.Вопрос как?Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.Капитал 250-500куеДоход 50к+, удаленный.каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?

Работодатель в США? Если да, то выдаёт бумажку.

Если нет, то для американского правительства\общества вы в лучшем случае бесполезны. Таким там не рады.

Зачем ехать в США? Ехайте туда, где вам платят деньги. Работодатель в США? Если да, то выдаёт бумажку.Если нет, то для американского правительства\общества вы в лучшем случае бесполезны. Таким там не рады.Зачем ехать в США? Ехайте туда, где вам платят деньги.

Для цього слід знати місцеву мову і мати дефіцитну спеціальність. Для цього слід знати місцеву мову і мати дефіцитну спеціальність.

Ви погано прочитали Доход 50к+, удаленный.

З 50 куе в місяць доходу в будь-якій країні будуть вам раді. Навіть в Бахрейні або Катарі. Ви погано прочиталиЗ 50 куе в місяць доходу в будь-якій країні будуть вам раді. Навіть в Бахрейні або Катарі. BIGor

Повідомлень: 6246 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1025 раз. Подякували: 1342 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 09:04 St/2 написав: Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.

Вопрос как?



Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.

Капитал 250-500куе

Доход 50к+, удаленный.



каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать? Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.Вопрос как?Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.Капитал 250-500куеДоход 50к+, удаленный.каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?



Ничего не сказано об уровне языка.

Все остальное - отличные показатели.

Путь в США - это тот еще челлендж.

Но сейчас есть возможность сделать это намного быстрее и легче.

К сожалению, не от того, что в мире мир.

Все возможные пути многократно описаны и рассказаны множеством ютуб-блогеров.

Кроме того, есть тематические форумы.

Что имеется ввиду под "схематозами"? Если коррупция - забудьте.

Нет в США коррупционных путей.

Если мощеннические, то они закончатся депортацией и баном.

Есть, скажем так, "альтернативные".

Они не незаконные. Любой эмигрант-блогер их рассказывает. Сами решайте насколько они вам подходят.

В целом, чтобы понять ситуацию в целом, достаточно 2-3 недели (или 2-3 дня, как повезет и получится) активного просмотра Ютьюба.

На то, чтобы вникнуть в детали и нюансы уйдет больше времени. За вас эту задачу никто не выполнит. Ничего не сказано об уровне языка.Все остальное - отличные показатели.Путь в США - это тот еще челлендж.Но сейчас есть возможность сделать это намного быстрее и легче.К сожалению, не от того, что в мире мир.Все возможные пути многократно описаны и рассказаны множеством ютуб-блогеров.Кроме того, есть тематические форумы.Что имеется ввиду под "схематозами"? Если коррупция - забудьте.Нет в США коррупционных путей.Если мощеннические, то они закончатся депортацией и баном.Есть, скажем так, "альтернативные".Они не незаконные. Любой эмигрант-блогер их рассказывает. Сами решайте насколько они вам подходят.В целом, чтобы понять ситуацию в целом, достаточно 2-3 недели (или 2-3 дня, как повезет и получится) активного просмотра Ютьюба.На то, чтобы вникнуть в детали и нюансы уйдет больше времени. За вас эту задачу никто не выполнит. rjkz

Повідомлень: 13285 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6938 раз. Подякували: 3963 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 09:37 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Faceless написав: rjkz написав: [quote="5447901:Faceless"]Які одкровення пішли...

Я стільки штампів на одній сторінці давно не бачив:

- якщо готує, і смачно - то тільки жінка

- жінки з ІТ не вміють куховарити

- у чоловіків з ІТ, дружини - інста-ляльки

- якщо гарно куховарить - то не красуня

- сучасні дівчата - не вміють куховарити і взагалі тупі інстасамки



Ще тре додати образ чоловіка з ІТ - як метросексуала з бородою лісоруба



Ви з якої печери взагалі?



Скажу так, жодна з цих тез не є правдою в тому сенсі, що не відображає ні більшості, ні тенденцій



Эта ветка - про эмиграцию, была создана как помойка, куда сбрасывают посты с других веток.

Может про межполовые отнощения создать еще одну помойную ветку?

Помнится, на ветке про обвал, тему мальвин на мальдивах никуда не удаляли.Равно как и обсуждения самокатов, парковок, изготовления кустарного алкоголя.

Я так понимаю,только тема обсуждения жизни за пределами Украины находится под жестким табу, как угрожающая интересам нынешних владельцев ресурса?

Эта ветка - про эмиграцию, была создана как помойка, куда сбрасывают посты с других веток.Может про межполовые отнощения создать еще одну помойную ветку?Помнится, на ветке про обвал, тему мальвин на мальдивах никуда не удаляли.Равно как и обсуждения самокатов, парковок, изготовления кустарного алкоголя.Я так понимаю,только тема обсуждения жизни за пределами Украины находится под жестким табу, как угрожающая интересам нынешних владельцев ресурса? Така ідея була, але поки масив повідомлень замалий.

До речі, гілочка норм живе. І навіть не помийка.

Скоро 1000 повідомлень Така ідея була, але поки масив повідомлень замалий.До речі, гілочка норм живе. І навіть не помийка.Скоро 1000 повідомлень



Я был-бы рад, если-бы была живучая ветка по жизни за пределами Украины.

К сожалению, отдаю себе отчет, что живучесть данной ветки основана отнюдь не радостными причинами.

Если эта ветка будет жить своей жизнью, а не за счет сбрасывания сюда постов с других веток, то я буду не против, чтобы посты с ветки про глобализацию перекинули сюда (правда, если их сюда сбрасывать в хронологическом порядке, то они окажутся вначале и их никто не увидит), а ту ветку закрыли окончательно.



Интересно, как владельцы ресурса будут реагировать, если ветка наберет популярности, сопостовимой с обвальной веткой?[/quote]"Власникам ресурсу" форум геть до дупи. Я был-бы рад, если-бы была живучая ветка по жизни за пределами Украины.К сожалению, отдаю себе отчет, что живучесть данной ветки основана отнюдь не радостными причинами.Если эта ветка будет жить своей жизнью, а не за счет сбрасывания сюда постов с других веток, то я буду не против, чтобы посты с ветки про глобализацию перекинули сюда (правда, если их сюда сбрасывать в хронологическом порядке, то они окажутся вначале и их никто не увидит), а ту ветку закрыли окончательно.Интересно, как владельцы ресурса будут реагировать, если ветка наберет популярности, сопостовимой с обвальной веткой?[/quote]"Власникам ресурсу" форум геть до дупи. Faceless

Модератор Повідомлень: 31659 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7537 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 63646566 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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