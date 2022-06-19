Ничего не сказано об уровне языка.
Все остальное - отличные показатели.
Путь в США - это тот еще челлендж.
Но сейчас есть возможность сделать это намного быстрее и легче.
К сожалению, не от того, что в мире мир.
Все возможные пути многократно описаны и рассказаны множеством ютуб-блогеров.
Кроме того, есть тематические форумы.
Что имеется ввиду под "схематозами"? Если коррупция - забудьте.
Нет в США коррупционных путей.
Если мощеннические, то они закончатся депортацией и баном.
Есть, скажем так, "альтернативные".
Они не незаконные. Любой эмигрант-блогер их рассказывает. Сами решайте насколько они вам подходят.
В целом, чтобы понять ситуацию в целом, достаточно 2-3 недели (или 2-3 дня, как повезет и получится) активного просмотра Ютьюба.
На то, чтобы вникнуть в детали и нюансы уйдет больше времени. За вас эту задачу никто не выполнит.