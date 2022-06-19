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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 09:04

  St/2 написав:Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.
Вопрос как?

Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.
Капитал 250-500куе
Доход 50к+, удаленный.

каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?


Ничего не сказано об уровне языка.
Все остальное - отличные показатели.
Путь в США - это тот еще челлендж.
Но сейчас есть возможность сделать это намного быстрее и легче.
К сожалению, не от того, что в мире мир.
Все возможные пути многократно описаны и рассказаны множеством ютуб-блогеров.
Кроме того, есть тематические форумы.
Что имеется ввиду под "схематозами"? Если коррупция - забудьте.
Нет в США коррупционных путей.
Если мощеннические, то они закончатся депортацией и баном.
Есть, скажем так, "альтернативные".
Они не незаконные. Любой эмигрант-блогер их рассказывает. Сами решайте насколько они вам подходят.
В целом, чтобы понять ситуацию в целом, достаточно 2-3 недели (или 2-3 дня, как повезет и получится) активного просмотра Ютьюба.
На то, чтобы вникнуть в детали и нюансы уйдет больше времени. За вас эту задачу никто не выполнит.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 09:42

Re: Еміграція, заробітчанство

Shaman написав:
  NetSerpent написав:
  rjkz написав:Я был-бы рад, если-бы была живучая ветка по жизни за пределами Украины.

Не хвилюйтеся. Як тільки наш Найвеличніший відкриє кордони для чоловіків - кількість постів тут збільшиться в рази. Я сам тоді планую махнути в Канаду по CUAET, так що зобов'язуюся регулярно викладати тут звіти, про те як мені погано живеться у картонних будиночках при загниваючому капіталізмі. :)

что-то подсказывает, что когда откроют границы, все эти программы помощи прикроют - и все вернется на круги своя...
Навряд прямо так. Їх можуть скоротити після перемоги, а кордон теоретично можливо відкриють раніше.
Одна знайома зараз в США по новій програмі Uniting for Ukraine. У Флориді. Там виявляється стільки кацапів, що аж страшно. Можуть навіть не вчити роками англійську, бо геть усюди "свої". Поки що мовчать в ганчірочку, але навіть так з них руській мір аж пре.
Ще одна по схожій програмі в UK, тільки там вона лише на півроку
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 09:46

Re: Еміграція, заробітчанство

Ромасик написав:
  rjkz написав:Что-что а качество жилого строительства в Штатах по сравнению с Украиной ниже плинтуса.

какие откровения пошли.
может даже мопы моднее?
Там де МОПи модні, воно в США коштує за метр як у нас квартира з ремонтом.
А загалом десь так і є, типове житло - будиночки ніф-ніфа зі звукоізоляцією картонної коробки. Але їх і оновлюють куди частіше, ніж у нас.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 10:26

  St/2 написав:Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.
Вопрос как?

Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.
Капитал 250-500куе
Доход 50к+, удаленный.

каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?

Уже ж растолковали, что 50 куе для США - это практически нищета.
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 10:48

  St/2 написав:Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.
Вопрос как?

Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.
Капитал 250-500куе
Доход 50к+, удаленный.

каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?


А почему такой разбег в размере капитала ? На такую разницу можно жилье купить.
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 11:02

  NetSerpent написав:
  rjkz написав:Я был-бы рад, если-бы была живучая ветка по жизни за пределами Украины.

Не хвилюйтеся. Як тільки наш Найвеличніший відкриє кордони для чоловіків - кількість постів тут збільшиться в рази. Я сам тоді планую махнути в Канаду по CUAET, так що зобов'язуюся регулярно викладати тут звіти, про те як мені погано живеться у картонних будиночках при загниваючому капіталізмі. :)

А может наоборот, писать уже будет некому
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  #<1 ... 63646566
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