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#<1 ... 63646566 Додано: Нед 19 чер, 2022 09:04 St/2 написав: Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.

Вопрос как?



Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.

Капитал 250-500куе

Доход 50к+, удаленный.



каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать? Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.Вопрос как?Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.Капитал 250-500куеДоход 50к+, удаленный.каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?



Ничего не сказано об уровне языка.

Все остальное - отличные показатели.

Путь в США - это тот еще челлендж.

Но сейчас есть возможность сделать это намного быстрее и легче.

К сожалению, не от того, что в мире мир.

Все возможные пути многократно описаны и рассказаны множеством ютуб-блогеров.

Кроме того, есть тематические форумы.

Что имеется ввиду под "схематозами"? Если коррупция - забудьте.

Нет в США коррупционных путей.

Если мощеннические, то они закончатся депортацией и баном.

Есть, скажем так, "альтернативные".

Они не незаконные. Любой эмигрант-блогер их рассказывает. Сами решайте насколько они вам подходят.

В целом, чтобы понять ситуацию в целом, достаточно 2-3 недели (или 2-3 дня, как повезет и получится) активного просмотра Ютьюба.

На то, чтобы вникнуть в детали и нюансы уйдет больше времени. За вас эту задачу никто не выполнит. Ничего не сказано об уровне языка.Все остальное - отличные показатели.Путь в США - это тот еще челлендж.Но сейчас есть возможность сделать это намного быстрее и легче.К сожалению, не от того, что в мире мир.Все возможные пути многократно описаны и рассказаны множеством ютуб-блогеров.Кроме того, есть тематические форумы.Что имеется ввиду под "схематозами"? Если коррупция - забудьте.Нет в США коррупционных путей.Если мощеннические, то они закончатся депортацией и баном.Есть, скажем так, "альтернативные".Они не незаконные. Любой эмигрант-блогер их рассказывает. Сами решайте насколько они вам подходят.В целом, чтобы понять ситуацию в целом, достаточно 2-3 недели (или 2-3 дня, как повезет и получится) активного просмотра Ютьюба.На то, чтобы вникнуть в детали и нюансы уйдет больше времени. За вас эту задачу никто не выполнит. rjkz

Повідомлень: 13282 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6938 раз. Подякували: 3964 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 09:42 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: NetSerpent написав: rjkz написав: Я был-бы рад, если-бы была живучая ветка по жизни за пределами Украины. Я был-бы рад, если-бы была живучая ветка по жизни за пределами Украины.

Не хвилюйтеся. Як тільки наш Найвеличніший відкриє кордони для чоловіків - кількість постів тут збільшиться в рази. Я сам тоді планую махнути в Канаду по CUAET, так що зобов'язуюся регулярно викладати тут звіти, про те як мені погано живеться у картонних будиночках при загниваючому капіталізмі. Не хвилюйтеся. Як тільки наш Найвеличніший відкриє кордони для чоловіків - кількість постів тут збільшиться в рази. Я сам тоді планую махнути в Канаду по CUAET, так що зобов'язуюся регулярно викладати тут звіти, про те як мені погано живеться у картонних будиночках при загниваючому капіталізмі.

что-то подсказывает, что когда откроют границы, все эти программы помощи прикроют - и все вернется на круги своя... что-то подсказывает, что когда откроют границы, все эти программы помощи прикроют - и все вернется на круги своя... Навряд прямо так. Їх можуть скоротити після перемоги, а кордон теоретично можливо відкриють раніше.

Одна знайома зараз в США по новій програмі Uniting for Ukraine. У Флориді. Там виявляється стільки кацапів, що аж страшно. Можуть навіть не вчити роками англійську, бо геть усюди "свої". Поки що мовчать в ганчірочку, але навіть так з них руській мір аж пре.

Ще одна по схожій програмі в UK, тільки там вона лише на півроку Навряд прямо так. Їх можуть скоротити після перемоги, а кордон теоретично можливо відкриють раніше.Одна знайома зараз в США по новій програмі Uniting for Ukraine. У Флориді. Там виявляється стільки кацапів, що аж страшно. Можуть навіть не вчити роками англійську, бо геть усюди "свої". Поки що мовчать в ганчірочку, але навіть так з них руській мір аж пре.Ще одна по схожій програмі в UK, тільки там вона лише на півроку Faceless

Модератор Повідомлень: 31661 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7538 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 09:46 Re: Еміграція, заробітчанство Ромасик написав: rjkz написав: Что-что а качество жилого строительства в Штатах по сравнению с Украиной ниже плинтуса. Что-что а качество жилого строительства в Штатах по сравнению с Украиной ниже плинтуса.

какие откровения пошли.

может даже мопы моднее? какие откровения пошли.может даже мопы моднее? Там де МОПи модні, воно в США коштує за метр як у нас квартира з ремонтом.

А загалом десь так і є, типове житло - будиночки ніф-ніфа зі звукоізоляцією картонної коробки. Але їх і оновлюють куди частіше, ніж у нас. Там де МОПи модні, воно в США коштує за метр як у нас квартира з ремонтом.А загалом десь так і є, типове житло - будиночки ніф-ніфа зі звукоізоляцією картонної коробки. Але їх і оновлюють куди частіше, ніж у нас. Faceless

Модератор Повідомлень: 31661 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7538 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 10:26 St/2 написав: Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.

Вопрос как?



Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.

Капитал 250-500куе

Доход 50к+, удаленный.



каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать? Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.Вопрос как?Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.Капитал 250-500куеДоход 50к+, удаленный.каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?

Уже ж растолковали, что 50 куе для США - это практически нищета. Уже ж растолковали, что 50 куе для США - это практически нищета. Gastarbaiter Повідомлень: 2158 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 10:48 St/2 написав: Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.

Вопрос как?



Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.

Капитал 250-500куе

Доход 50к+, удаленный.



каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать? Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.Вопрос как?Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.Капитал 250-500куеДоход 50к+, удаленный.каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?



А почему такой разбег в размере капитала ? На такую разницу можно жилье купить. А почему такой разбег в размере капитала ? На такую разницу можно жилье купить. vladimir07 Повідомлень: 1636 З нами з: 30.01.14 Подякував: 49 раз. Подякували: 106 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 11:02 NetSerpent написав: rjkz написав: Я был-бы рад, если-бы была живучая ветка по жизни за пределами Украины. Я был-бы рад, если-бы была живучая ветка по жизни за пределами Украины.

Не хвилюйтеся. Як тільки наш Найвеличніший відкриє кордони для чоловіків - кількість постів тут збільшиться в рази. Я сам тоді планую махнути в Канаду по CUAET, так що зобов'язуюся регулярно викладати тут звіти, про те як мені погано живеться у картонних будиночках при загниваючому капіталізмі. Не хвилюйтеся. Як тільки наш Найвеличніший відкриє кордони для чоловіків - кількість постів тут збільшиться в рази. Я сам тоді планую махнути в Канаду по CUAET, так що зобов'язуюся регулярно викладати тут звіти, про те як мені погано живеться у картонних будиночках при загниваючому капіталізмі.

А может наоборот, писать уже будет некому А может наоборот, писать уже будет некому Грйс-мэн Повідомлень: 428 З нами з: 22.01.18 Подякував: 300 раз. Подякували: 169 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 63646566 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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