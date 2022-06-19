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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 19 чер, 2022 09:42
Shaman написав: NetSerpent написав: rjkz написав:
Я был-бы рад, если-бы была живучая ветка по жизни за пределами Украины.
Не хвилюйтеся. Як тільки наш Найвеличніший відкриє кордони для чоловіків - кількість постів тут збільшиться в рази. Я сам тоді планую махнути в Канаду по CUAET, так що зобов'язуюся регулярно викладати тут звіти, про те як мені погано живеться у картонних будиночках при загниваючому капіталізмі.
что-то подсказывает, что когда откроют границы, все эти программы помощи прикроют - и все вернется на круги своя...
Навряд прямо так. Їх можуть скоротити після перемоги, а кордон теоретично можливо відкриють раніше.
Одна знайома зараз в США по новій програмі Uniting for Ukraine. У Флориді. Там виявляється стільки кацапів, що аж страшно. Можуть навіть не вчити роками англійську, бо геть усюди "свої". Поки що мовчать в ганчірочку, але навіть так з них руській мір аж пре.
Ще одна по схожій програмі в UK, тільки там вона лише на півроку
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Додано: Нед 19 чер, 2022 09:46
Ромасик написав: rjkz написав:
Что-что а качество жилого строительства в Штатах по сравнению с Украиной ниже плинтуса.
какие откровения пошли.
может даже мопы моднее?
Там де МОПи модні, воно в США коштує за метр як у нас квартира з ремонтом.
А загалом десь так і є, типове житло - будиночки ніф-ніфа зі звукоізоляцією картонної коробки. Але їх і оновлюють куди частіше, ніж у нас.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 10:26
St/2 написав:
Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.
Вопрос как?
Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.
Капитал 250-500куе
Доход 50к+, удаленный.
каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?
Уже ж растолковали, что 50 куе для США - это практически нищета.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 10:48
St/2 написав:
Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.
Вопрос как?
Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.
Капитал 250-500куе
Доход 50к+, удаленный.
каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?
А почему такой разбег в размере капитала ? На такую разницу можно жилье купить.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 11:02
NetSerpent написав: rjkz написав:
Я был-бы рад, если-бы была живучая ветка по жизни за пределами Украины.
Не хвилюйтеся. Як тільки наш Найвеличніший відкриє кордони для чоловіків - кількість постів тут збільшиться в рази. Я сам тоді планую махнути в Канаду по CUAET, так що зобов'язуюся регулярно викладати тут звіти, про те як мені погано живеться у картонних будиночках при загниваючому капіталізмі.
А может наоборот, писать уже будет некому.
Появятся свои местные проблемы и интересы
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Додано: Нед 19 чер, 2022 12:44
Gastarbaiter написав:
Уже ж растолковали, что 50 куе для США - это практически нищета.
Всё равно это больше чем 100 млн работающих американцев.
Спасибо за ответы.
Что не нравится в США, что нельзя нанять на работу себя. То есть можно купить Амазон, но пойти в отдел доставки всё равно не возьмут, так как приоритет аборигенам.
В этом плане Канада намного лучше, сейчас дают на 3 года право пребывания и не задают вопросов. Интересно можно ли продлевать визу Визитера?
Ну и конечно остается левая Европа с драконовскими налогами.
Цель получить паспорт не стоит, меня украинский устраивает.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 12:45
vladimir07 написав:
А почему такой разбег в размере капитала ? На такую разницу можно жилье купить.
Много активов в недвижимости, и как её сейчас оценить не понятно, пока не продашь.
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St/2
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Додано: Нед 19 чер, 2022 13:59
St/2 написав:
В этом плане Канада намного лучше, сейчас дают на 3 года право пребывания и не задают вопросов. Интересно можно ли продлевать визу Визитера?
Це точно. За 3 роки можна отримати permanent resident по одній із провінційних програм, а там вже громадянство і канадський паспорт - це тільки питання часу. Моя думка, що термін дії CUAET можуть продовжити у тому випадку, якщо на час закінчення візи у нас все ще будуть проходити бойові дії.
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NetSerpent
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Додано: Нед 19 чер, 2022 14:04
NetSerpent
Как Вам по понятнее объяснить.
Мне ну нужна работа, я самозанятый, без привязки к работодателю.
Работать по найму не буду принципиально.
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