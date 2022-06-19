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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 чер, 2022 16:14
St/2 написав: vladimir07 написав:
А почему такой разбег в размере капитала ? На такую разницу можно жилье купить.
Много активов в недвижимости, и как её сейчас оценить не понятно, пока не продашь.
Так если будете работать как самозанятый, то придется платить налоги по местным ставкам.
За всякие ухищрения касательно уплаты налогов в Канаде/США могут строго взыскать.
Там же неуплата одно из тягчайших преступлений.)
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Додано: Нед 19 чер, 2022 16:33
Gastarbaiter написав: St/2 написав:
Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.
Вопрос как?
Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.
Капитал 250-500куе
Доход 50к+, удаленный.
каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?
Уже ж растолковали, что 50 куе для США - это практически нищета.
Ну, не нищета, но совсем немного.
Если еще будет и местный доход, то жизнь заиграет яркими красками.
ЧТо с языком?
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Додано: Нед 19 чер, 2022 16:40
Грйс-мэн написав: NetSerpent написав: rjkz написав:
Я был-бы рад, если-бы была живучая ветка по жизни за пределами Украины.
Не хвилюйтеся. Як тільки наш Найвеличніший відкриє кордони для чоловіків - кількість постів тут збільшиться в рази. Я сам тоді планую махнути в Канаду по CUAET, так що зобов'язуюся регулярно викладати тут звіти, про те як мені погано живеться у картонних будиночках при загниваючому капіталізмі.
А может наоборот, писать уже будет некому.
Появятся свои местные проблемы и интересы
Живых форумов, подобных финансюэй, по жизни в США нет.
Есть хорощий американский русскоязычный форум по эмиграции, но все ветки по жизни внутри чахлые.
Не все тут на форуме участвуют от того, что у них нет "местных проблем и интересов". Живое общение. Какая разница в какой части планеты находиться?
Интернет всех делает равными.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 16:43
St/2 написав: vladimir07 написав:
А почему такой разбег в размере капитала ? На такую разницу можно жилье купить.
Много активов в недвижимости, и как её сейчас оценить не понятно, пока не продашь.
Если недвига в Украине, то пока это нуль.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 16:52
St/2 написав:NetSerpent
Как Вам по понятнее объяснить.
Мне ну нужна работа, я самозанятый, без привязки к работодателю.
Работать по найму не буду принципиально.
Вы можете взять визу В1/В2 (туризм и бизнес) и жить в США 180 дней, по прошествии которых можете единоразово обратиться за продлением сроков пребывания еще на 180 дней. Потом надо будет выехать и потом попробовать опять въехать.
Виза обычно дается на 10 лет (по крайней мере у меня было 2 таких), в течении которых вам достаточно купить билет, чтобы попасть в США.
По турвизе вы имеете право - купить жилье, открыть бизнес (но не работать), снять жилье, в НЙ ваши дети обязаны будут посещать школу (бесплатно).
Помудохавщись открыть счет в банке (см Ютуб), не везде но получить местные водительские права.
Не так уж и мало.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 17:09
St/2 написав:
Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.
Вопрос как?
Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.
Капитал 250-500куе
Доход 50к+, удаленный.
каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?
Рабочая виза.
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