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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 65666768 Додано: Нед 19 чер, 2022 16:14 St/2 написав: vladimir07 написав: А почему такой разбег в размере капитала ? На такую разницу можно жилье купить. А почему такой разбег в размере капитала ? На такую разницу можно жилье купить.

Много активов в недвижимости, и как её сейчас оценить не понятно, пока не продашь. Много активов в недвижимости, и как её сейчас оценить не понятно, пока не продашь.



Так если будете работать как самозанятый, то придется платить налоги по местным ставкам.

За всякие ухищрения касательно уплаты налогов в Канаде/США могут строго взыскать.

Там же неуплата одно из тягчайших преступлений.) Так если будете работать как самозанятый, то придется платить налоги по местным ставкам.За всякие ухищрения касательно уплаты налогов в Канаде/США могут строго взыскать.Там же неуплата одно из тягчайших преступлений.) vladimir07 Повідомлень: 1637 З нами з: 30.01.14 Подякував: 49 раз. Подякували: 106 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 16:33 Gastarbaiter написав: St/2 написав: Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.

Вопрос как?



Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.

Капитал 250-500куе

Доход 50к+, удаленный.



каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать? Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.Вопрос как?Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.Капитал 250-500куеДоход 50к+, удаленный.каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?

Уже ж растолковали, что 50 куе для США - это практически нищета. Уже ж растолковали, что 50 куе для США - это практически нищета.



Ну, не нищета, но совсем немного.

Если еще будет и местный доход, то жизнь заиграет яркими красками.

ЧТо с языком? Ну, не нищета, но совсем немного.Если еще будет и местный доход, то жизнь заиграет яркими красками.ЧТо с языком? rjkz

Повідомлень: 13290 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6941 раз. Подякували: 3966 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 16:40 Грйс-мэн написав: NetSerpent написав: rjkz написав: Я был-бы рад, если-бы была живучая ветка по жизни за пределами Украины. Я был-бы рад, если-бы была живучая ветка по жизни за пределами Украины.

Не хвилюйтеся. Як тільки наш Найвеличніший відкриє кордони для чоловіків - кількість постів тут збільшиться в рази. Я сам тоді планую махнути в Канаду по CUAET, так що зобов'язуюся регулярно викладати тут звіти, про те як мені погано живеться у картонних будиночках при загниваючому капіталізмі. Не хвилюйтеся. Як тільки наш Найвеличніший відкриє кордони для чоловіків - кількість постів тут збільшиться в рази. Я сам тоді планую махнути в Канаду по CUAET, так що зобов'язуюся регулярно викладати тут звіти, про те як мені погано живеться у картонних будиночках при загниваючому капіталізмі.

А может наоборот, писать уже будет некому.

Появятся свои местные проблемы и интересы А может наоборот, писать уже будет некому.Появятся свои местные проблемы и интересы



Живых форумов, подобных финансюэй, по жизни в США нет.

Есть хорощий американский русскоязычный форум по эмиграции, но все ветки по жизни внутри чахлые.

Не все тут на форуме участвуют от того, что у них нет "местных проблем и интересов". Живое общение. Какая разница в какой части планеты находиться?

Интернет всех делает равными. Живых форумов, подобных финансюэй, по жизни в США нет.Есть хорощий американский русскоязычный форум по эмиграции, но все ветки по жизни внутри чахлые.Не все тут на форуме участвуют от того, что у них нет "местных проблем и интересов". Живое общение. Какая разница в какой части планеты находиться?Интернет всех делает равными. rjkz

Повідомлень: 13290 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6941 раз. Подякували: 3966 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 16:43 St/2 написав: vladimir07 написав:

А почему такой разбег в размере капитала ? На такую разницу можно жилье купить. А почему такой разбег в размере капитала ? На такую разницу можно жилье купить.

Много активов в недвижимости, и как её сейчас оценить не понятно, пока не продашь. Много активов в недвижимости, и как её сейчас оценить не понятно, пока не продашь.



Если недвига в Украине, то пока это нуль. Если недвига в Украине, то пока это нуль. rjkz

Повідомлень: 13290 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6941 раз. Подякували: 3966 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 16:52 St/2 написав: NetSerpent

Как Вам по понятнее объяснить.

Мне ну нужна работа, я самозанятый, без привязки к работодателю.

Работать по найму не буду принципиально. Как Вам по понятнее объяснить.Мне ну нужна работа, я самозанятый, без привязки к работодателю.Работать по найму не буду принципиально.



Вы можете взять визу В1/В2 (туризм и бизнес) и жить в США 180 дней, по прошествии которых можете единоразово обратиться за продлением сроков пребывания еще на 180 дней. Потом надо будет выехать и потом попробовать опять въехать.

Виза обычно дается на 10 лет (по крайней мере у меня было 2 таких), в течении которых вам достаточно купить билет, чтобы попасть в США.

По турвизе вы имеете право - купить жилье, открыть бизнес (но не работать), снять жилье, в НЙ ваши дети обязаны будут посещать школу (бесплатно).

Помудохавщись открыть счет в банке (см Ютуб), не везде но получить местные водительские права.

Не так уж и мало. Вы можете взять визу В1/В2 (туризм и бизнес) и жить в США 180 дней, по прошествии которых можете единоразово обратиться за продлением сроков пребывания еще на 180 дней. Потом надо будет выехать и потом попробовать опять въехать.Виза обычно дается на 10 лет (по крайней мере у меня было 2 таких), в течении которых вам достаточно купить билет, чтобы попасть в США.По турвизе вы имеете право - купить жилье, открыть бизнес (но не работать), снять жилье, в НЙ ваши дети обязаны будут посещать школу (бесплатно).Помудохавщись открыть счет в банке (см Ютуб), не везде но получить местные водительские права.Не так уж и мало. rjkz

Повідомлень: 13290 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6941 раз. Подякували: 3966 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 17:09 St/2 написав: Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.

Вопрос как?



Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.

Капитал 250-500куе

Доход 50к+, удаленный.



каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать? Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.Вопрос как?Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.Капитал 250-500куеДоход 50к+, удаленный.каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?

Рабочая виза. Рабочая виза. Понаехал

Повідомлень: 3965 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 166 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 17:30 St/2 написав: Спасибо за ответы.

Что не нравится в США, что нельзя нанять на работу себя. То есть можно купить Амазон, но пойти в отдел доставки всё равно не возьмут, так как приоритет аборигенам.

В этом плане Канада намного лучше, сейчас дают на 3 года право пребывания и не задают вопросов. Интересно можно ли продлевать визу Визитера?



Ну и конечно остается левая Европа с драконовскими налогами.



Цель получить паспорт не стоит, меня украинский устраивает. Спасибо за ответы.Что не нравится в США, что нельзя нанять на работу себя. То есть можно купить Амазон, но пойти в отдел доставки всё равно не возьмут, так как приоритет аборигенам.В этом плане Канада намного лучше, сейчас дают на 3 года право пребывания и не задают вопросов. Интересно можно ли продлевать визу Визитера?Ну и конечно остается левая Европа с драконовскими налогами.Цель получить паспорт не стоит, меня украинский устраивает.

Тоді незрозуміло взагалі навіщо вам США, одна з найдорожчих країн для якісного життя, тим більше з дітьми. З безпекою теж не все гладко, особливо якщо іноді вилазити з районів для білих. А якщо ще й медицина важлива – забудьте, або готуйтеся літати до Європи для операцій/імплантів.



Просто пожити якийсь час з комфортом і на Балі можна, а так і в Європі повно недорогих країн, які із задоволенням приймуть на якийсь час, а якщо є можливість норм вкластися – то й назавжди. Кіпр, Чорногорія і т.д.

Податки не скрізь драконівські, тим більше, що для негромадянина є безліч легальних способів їх обійти. Тоді незрозуміло взагалі навіщо вам США, одна з найдорожчих країн для якісного життя, тим більше з дітьми. З безпекою теж не все гладко, особливо якщо іноді вилазити з районів для білих. А якщо ще й медицина важлива – забудьте, або готуйтеся літати до Європи для операцій/імплантів.Просто пожити якийсь час з комфортом і на Балі можна, а так і в Європі повно недорогих країн, які із задоволенням приймуть на якийсь час, а якщо є можливість норм вкластися – то й назавжди. Кіпр, Чорногорія і т.д.Податки не скрізь драконівські, тим більше, що для негромадянина є безліч легальних способів їх обійти. zerocool

Повідомлень: 201 З нами з: 22.03.11 Подякував: 8 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 17:52 Понаехал написав: St/2 написав: Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.

Вопрос как?



Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.

Капитал 250-500куе

Доход 50к+, удаленный.



каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать? Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.Вопрос как?Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.Капитал 250-500куеДоход 50к+, удаленный.каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?

Рабочая виза. Рабочая виза.



Рабочую визу сейчас почти так-же трудно получить как и выиграть в DVlottery.

По крайней мере несколько последних лет было именно так.

Типа H1B. Визы типа L менее дефицитны, но их получить намного дольше и есть определенные условия.

Есть еще один вариант. Кстати, вполне подходящий под условия.

Получение турвизы, приезд в США, поступление или в колледж или университет или на курсы английского языка (платные, дневные. Надо найти, какие дают это право) и диверсификация визы на J, она дает право постоянного проживания на время учебы и один год после окончания. Дает разрешение на ограниченную работу.

Дает возможность получения временного ССН.

Реально это 5-6 лет относительно беспроблемного легального проживания.

И не будет вопросов с удаленной работой.

Но на учебе надо будет физически присутствовать. Рабочую визу сейчас почти так-же трудно получить как и выиграть в DVlottery.По крайней мере несколько последних лет было именно так.Типа H1B. Визы типа L менее дефицитны, но их получить намного дольше и есть определенные условия.Есть еще один вариант. Кстати, вполне подходящий под условия.Получение турвизы, приезд в США, поступление или в колледж или университет или на курсы английского языка (платные, дневные. Надо найти, какие дают это право) и диверсификация визы на J, она дает право постоянного проживания на время учебы и один год после окончания. Дает разрешение на ограниченную работу.Дает возможность получения временного ССН.Реально это 5-6 лет относительно беспроблемного легального проживания.И не будет вопросов с удаленной работой.Но на учебе надо будет физически присутствовать. rjkz

Повідомлень: 13290 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6941 раз. Подякували: 3966 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 65666768 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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