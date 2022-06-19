Так если будете работать как самозанятый, то придется платить налоги по местным ставкам.
За всякие ухищрения касательно уплаты налогов в Канаде/США могут строго взыскать.
Там же неуплата одно из тягчайших преступлений.)
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Додано: Нед 19 чер, 2022 16:14
Так если будете работать как самозанятый, то придется платить налоги по местным ставкам.
За всякие ухищрения касательно уплаты налогов в Канаде/США могут строго взыскать.
Там же неуплата одно из тягчайших преступлений.)
Додано: Нед 19 чер, 2022 16:33
Ну, не нищета, но совсем немного.
Если еще будет и местный доход, то жизнь заиграет яркими красками.
ЧТо с языком?
Додано: Нед 19 чер, 2022 16:40
Живых форумов, подобных финансюэй, по жизни в США нет.
Есть хорощий американский русскоязычный форум по эмиграции, но все ветки по жизни внутри чахлые.
Не все тут на форуме участвуют от того, что у них нет "местных проблем и интересов". Живое общение. Какая разница в какой части планеты находиться?
Интернет всех делает равными.
Додано: Нед 19 чер, 2022 16:43
Додано: Нед 19 чер, 2022 16:52
Вы можете взять визу В1/В2 (туризм и бизнес) и жить в США 180 дней, по прошествии которых можете единоразово обратиться за продлением сроков пребывания еще на 180 дней. Потом надо будет выехать и потом попробовать опять въехать.
Виза обычно дается на 10 лет (по крайней мере у меня было 2 таких), в течении которых вам достаточно купить билет, чтобы попасть в США.
По турвизе вы имеете право - купить жилье, открыть бизнес (но не работать), снять жилье, в НЙ ваши дети обязаны будут посещать школу (бесплатно).
Помудохавщись открыть счет в банке (см Ютуб), не везде но получить местные водительские права.
Не так уж и мало.
Додано: Нед 19 чер, 2022 17:09
Додано: Нед 19 чер, 2022 17:30
Тоді незрозуміло взагалі навіщо вам США, одна з найдорожчих країн для якісного життя, тим більше з дітьми. З безпекою теж не все гладко, особливо якщо іноді вилазити з районів для білих. А якщо ще й медицина важлива – забудьте, або готуйтеся літати до Європи для операцій/імплантів.
Просто пожити якийсь час з комфортом і на Балі можна, а так і в Європі повно недорогих країн, які із задоволенням приймуть на якийсь час, а якщо є можливість норм вкластися – то й назавжди. Кіпр, Чорногорія і т.д.
Податки не скрізь драконівські, тим більше, що для негромадянина є безліч легальних способів їх обійти.
Додано: Нед 19 чер, 2022 17:52
Рабочую визу сейчас почти так-же трудно получить как и выиграть в DVlottery.
По крайней мере несколько последних лет было именно так.
Типа H1B. Визы типа L менее дефицитны, но их получить намного дольше и есть определенные условия.
Есть еще один вариант. Кстати, вполне подходящий под условия.
Получение турвизы, приезд в США, поступление или в колледж или университет или на курсы английского языка (платные, дневные. Надо найти, какие дают это право) и диверсификация визы на J, она дает право постоянного проживания на время учебы и один год после окончания. Дает разрешение на ограниченную работу.
Дает возможность получения временного ССН.
Реально это 5-6 лет относительно беспроблемного легального проживания.
И не будет вопросов с удаленной работой.
Но на учебе надо будет физически присутствовать.
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