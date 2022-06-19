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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 16:14

  St/2 написав:
  vladimir07 написав:А почему такой разбег в размере капитала ? На такую разницу можно жилье купить.

Много активов в недвижимости, и как её сейчас оценить не понятно, пока не продашь.


Так если будете работать как самозанятый, то придется платить налоги по местным ставкам.
За всякие ухищрения касательно уплаты налогов в Канаде/США могут строго взыскать.
Там же неуплата одно из тягчайших преступлений.)
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 16:33

  Gastarbaiter написав:
  St/2 написав:Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.
Вопрос как?

Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.
Капитал 250-500куе
Доход 50к+, удаленный.

каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?

Уже ж растолковали, что 50 куе для США - это практически нищета.


Ну, не нищета, но совсем немного.
Если еще будет и местный доход, то жизнь заиграет яркими красками.
ЧТо с языком?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 16:40

  Грйс-мэн написав:
  NetSerpent написав:
  rjkz написав:Я был-бы рад, если-бы была живучая ветка по жизни за пределами Украины.

Не хвилюйтеся. Як тільки наш Найвеличніший відкриє кордони для чоловіків - кількість постів тут збільшиться в рази. Я сам тоді планую махнути в Канаду по CUAET, так що зобов'язуюся регулярно викладати тут звіти, про те як мені погано живеться у картонних будиночках при загниваючому капіталізмі. :)

А может наоборот, писать уже будет некому.
Появятся свои местные проблемы и интересы


Живых форумов, подобных финансюэй, по жизни в США нет.
Есть хорощий американский русскоязычный форум по эмиграции, но все ветки по жизни внутри чахлые.
Не все тут на форуме участвуют от того, что у них нет "местных проблем и интересов". Живое общение. Какая разница в какой части планеты находиться?
Интернет всех делает равными.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 16:43

  St/2 написав:
  vladimir07 написав:
А почему такой разбег в размере капитала ? На такую разницу можно жилье купить.

Много активов в недвижимости, и как её сейчас оценить не понятно, пока не продашь.


Если недвига в Украине, то пока это нуль.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 16:52

  St/2 написав:NetSerpent
Как Вам по понятнее объяснить.
Мне ну нужна работа, я самозанятый, без привязки к работодателю.
Работать по найму не буду принципиально.


Вы можете взять визу В1/В2 (туризм и бизнес) и жить в США 180 дней, по прошествии которых можете единоразово обратиться за продлением сроков пребывания еще на 180 дней. Потом надо будет выехать и потом попробовать опять въехать.
Виза обычно дается на 10 лет (по крайней мере у меня было 2 таких), в течении которых вам достаточно купить билет, чтобы попасть в США.
По турвизе вы имеете право - купить жилье, открыть бизнес (но не работать), снять жилье, в НЙ ваши дети обязаны будут посещать школу (бесплатно).
Помудохавщись открыть счет в банке (см Ютуб), не везде но получить местные водительские права.
Не так уж и мало.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 17:09

  St/2 написав:Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.
Вопрос как?

Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.
Капитал 250-500куе
Доход 50к+, удаленный.

каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?

Рабочая виза.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 17:30

  St/2 написав:Спасибо за ответы.
Что не нравится в США, что нельзя нанять на работу себя. То есть можно купить Амазон, но пойти в отдел доставки всё равно не возьмут, так как приоритет аборигенам.
В этом плане Канада намного лучше, сейчас дают на 3 года право пребывания и не задают вопросов. Интересно можно ли продлевать визу Визитера?

Ну и конечно остается левая Европа с драконовскими налогами.

Цель получить паспорт не стоит, меня украинский устраивает.

Тоді незрозуміло взагалі навіщо вам США, одна з найдорожчих країн для якісного життя, тим більше з дітьми. З безпекою теж не все гладко, особливо якщо іноді вилазити з районів для білих. А якщо ще й медицина важлива – забудьте, або готуйтеся літати до Європи для операцій/імплантів.

Просто пожити якийсь час з комфортом і на Балі можна, а так і в Європі повно недорогих країн, які із задоволенням приймуть на якийсь час, а якщо є можливість норм вкластися – то й назавжди. Кіпр, Чорногорія і т.д.
Податки не скрізь драконівські, тим більше, що для негромадянина є безліч легальних способів їх обійти.
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 17:52

  Понаехал написав:
  St/2 написав:Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.
Вопрос как?

Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.
Капитал 250-500куе
Доход 50к+, удаленный.

каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?

Рабочая виза.


Рабочую визу сейчас почти так-же трудно получить как и выиграть в DVlottery.
По крайней мере несколько последних лет было именно так.
Типа H1B. Визы типа L менее дефицитны, но их получить намного дольше и есть определенные условия.
Есть еще один вариант. Кстати, вполне подходящий под условия.
Получение турвизы, приезд в США, поступление или в колледж или университет или на курсы английского языка (платные, дневные. Надо найти, какие дают это право) и диверсификация визы на J, она дает право постоянного проживания на время учебы и один год после окончания. Дает разрешение на ограниченную работу.
Дает возможность получения временного ССН.
Реально это 5-6 лет относительно беспроблемного легального проживания.
И не будет вопросов с удаленной работой.
Но на учебе надо будет физически присутствовать.
rjkz
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