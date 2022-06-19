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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 66676869>
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 16:14

  St/2 написав:
  vladimir07 написав:А почему такой разбег в размере капитала ? На такую разницу можно жилье купить.

Много активов в недвижимости, и как её сейчас оценить не понятно, пока не продашь.


Так если будете работать как самозанятый, то придется платить налоги по местным ставкам.
За всякие ухищрения касательно уплаты налогов в Канаде/США могут строго взыскать.
Там же неуплата одно из тягчайших преступлений.)
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 16:33

  Gastarbaiter написав:
  St/2 написав:Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.
Вопрос как?

Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.
Капитал 250-500куе
Доход 50к+, удаленный.

каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?

Уже ж растолковали, что 50 куе для США - это практически нищета.


Ну, не нищета, но совсем немного.
Если еще будет и местный доход, то жизнь заиграет яркими красками.
ЧТо с языком?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 16:40

  Грйс-мэн написав:
  NetSerpent написав:
  rjkz написав:Я был-бы рад, если-бы была живучая ветка по жизни за пределами Украины.

Не хвилюйтеся. Як тільки наш Найвеличніший відкриє кордони для чоловіків - кількість постів тут збільшиться в рази. Я сам тоді планую махнути в Канаду по CUAET, так що зобов'язуюся регулярно викладати тут звіти, про те як мені погано живеться у картонних будиночках при загниваючому капіталізмі. :)

А может наоборот, писать уже будет некому.
Появятся свои местные проблемы и интересы


Живых форумов, подобных финансюэй, по жизни в США нет.
Есть хорощий американский русскоязычный форум по эмиграции, но все ветки по жизни внутри чахлые.
Не все тут на форуме участвуют от того, что у них нет "местных проблем и интересов". Живое общение. Какая разница в какой части планеты находиться?
Интернет всех делает равными.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 16:43

  St/2 написав:
  vladimir07 написав:
А почему такой разбег в размере капитала ? На такую разницу можно жилье купить.

Много активов в недвижимости, и как её сейчас оценить не понятно, пока не продашь.


Если недвига в Украине, то пока это нуль.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 16:52

  St/2 написав:NetSerpent
Как Вам по понятнее объяснить.
Мне ну нужна работа, я самозанятый, без привязки к работодателю.
Работать по найму не буду принципиально.


Вы можете взять визу В1/В2 (туризм и бизнес) и жить в США 180 дней, по прошествии которых можете единоразово обратиться за продлением сроков пребывания еще на 180 дней. Потом надо будет выехать и потом попробовать опять въехать.
Виза обычно дается на 10 лет (по крайней мере у меня было 2 таких), в течении которых вам достаточно купить билет, чтобы попасть в США.
По турвизе вы имеете право - купить жилье, открыть бизнес (но не работать), снять жилье, в НЙ ваши дети обязаны будут посещать школу (бесплатно).
Помудохавщись открыть счет в банке (см Ютуб), не везде но получить местные водительские права.
Не так уж и мало.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 17:09

  St/2 написав:Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.
Вопрос как?

Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.
Капитал 250-500куе
Доход 50к+, удаленный.

каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?

Рабочая виза.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 17:30

  St/2 написав:Спасибо за ответы.
Что не нравится в США, что нельзя нанять на работу себя. То есть можно купить Амазон, но пойти в отдел доставки всё равно не возьмут, так как приоритет аборигенам.
В этом плане Канада намного лучше, сейчас дают на 3 года право пребывания и не задают вопросов. Интересно можно ли продлевать визу Визитера?

Ну и конечно остается левая Европа с драконовскими налогами.

Цель получить паспорт не стоит, меня украинский устраивает.

Тоді незрозуміло взагалі навіщо вам США, одна з найдорожчих країн для якісного життя, тим більше з дітьми. З безпекою теж не все гладко, особливо якщо іноді вилазити з районів для білих. А якщо ще й медицина важлива – забудьте, або готуйтеся літати до Європи для операцій/імплантів.

Просто пожити якийсь час з комфортом і на Балі можна, а так і в Європі повно недорогих країн, які із задоволенням приймуть на якийсь час, а якщо є можливість норм вкластися – то й назавжди. Кіпр, Чорногорія і т.д.
Податки не скрізь драконівські, тим більше, що для негромадянина є безліч легальних способів їх обійти.
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 17:52

  Понаехал написав:
  St/2 написав:Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.
Вопрос как?

Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.
Капитал 250-500куе
Доход 50к+, удаленный.

каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?

Рабочая виза.


Рабочую визу сейчас почти так-же трудно получить как и выиграть в DVlottery.
По крайней мере несколько последних лет было именно так.
Типа H1B. Визы типа L менее дефицитны, но их получить намного дольше и есть определенные условия.
Есть еще один вариант. Кстати, вполне подходящий под условия.
Получение турвизы, приезд в США, поступление или в колледж или университет или на курсы английского языка (платные, дневные. Надо найти, какие дают это право) и диверсификация визы на J, она дает право постоянного проживания на время учебы и один год после окончания. Дает разрешение на ограниченную работу.
Дает возможность получения временного ССН.
Реально это 5-6 лет относительно беспроблемного легального проживания.
И не будет вопросов с удаленной работой.
Но на учебе надо будет физически присутствовать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 19:10

  rjkz написав:ЧТо с языком?

Ту биэрс близ, пей кеш ))

Переезд планировался до войны.
Страны сортировались по балам на основе трех макро факторов
1. Язык. макс бал за англ и укр.
2. Климат. Моря, океаны, горы, сухо и тепло целый год.
3. Инфраструктура. Верховенство права, физ безопасность, медицина, образование.

Цена жизни в разумных пределах не имеет значения. Трудности развивают личность, будет прайс, будет стимул зарабатывать.

Так вот, дальше мои фантазии, вся Европа получает кол за язык, учить местное наречие типа потругальского или итальянского на пятом десятке я не хочу.
Высший бал по языку только Британия и США/Канада.
Климат в штатах разнообразнее, под любое настроение.
Инфраструктура лучшая в Британии и Севере Европы, но там беда с климатом.

В итоге у США 27 балов, у Британцев 25, Канада 22, Европа меньше 20.

Остается вопрос как в те США попасть, чтобы без найма, без фиктивного брака, без прикола с студентом. А на бизнес визу, я пока не тяну.

По налогам. Это вопрос творческий. В Украине есть ФОП, в мире Дубай. В конце концов можно в США открыть LLC и списывать расходы на лизинг Бентли и аренду виллы. Были бы доходы.
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 19:15

  St/2 написав:Ехать не не ехать, ок ехать. Ок в США.
Вопрос как?

Вводные. Семья до 40 лет, 2 взрослых, 2 ребенка.
Капитал 250-500куе
Доход 50к+, удаленный.

каким образом получить ПМЖ в США, без схематозов и как быстро это можно сделать?

Без схематозов - это гринкард. Второе жена с ребенком едет в Канаду по CUAET и открывает s.r.o какое-то. Платит налоги, подаёт на гражданство. Вы примыкаете после войны если менее 3 детей и не инвалид. По объединению семьи :) Есть знакомые готовые поручится за жену на фирме, её берут на работу с выдачей ВНЖ. Это бесплатно.
Или копайте в сторону E-2 Investor Visa. Стрёмно, но можно.
stm
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