Так если будете работать как самозанятый, то придется платить налоги по местным ставкам.
За всякие ухищрения касательно уплаты налогов в Канаде/США могут строго взыскать.
Там же неуплата одно из тягчайших преступлений.)
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Додано: Нед 19 чер, 2022 16:14
Так если будете работать как самозанятый, то придется платить налоги по местным ставкам.
За всякие ухищрения касательно уплаты налогов в Канаде/США могут строго взыскать.
Там же неуплата одно из тягчайших преступлений.)
Додано: Нед 19 чер, 2022 16:33
Ну, не нищета, но совсем немного.
Если еще будет и местный доход, то жизнь заиграет яркими красками.
ЧТо с языком?
Додано: Нед 19 чер, 2022 16:40
Живых форумов, подобных финансюэй, по жизни в США нет.
Есть хорощий американский русскоязычный форум по эмиграции, но все ветки по жизни внутри чахлые.
Не все тут на форуме участвуют от того, что у них нет "местных проблем и интересов". Живое общение. Какая разница в какой части планеты находиться?
Интернет всех делает равными.
Додано: Нед 19 чер, 2022 16:43
Додано: Нед 19 чер, 2022 16:52
Вы можете взять визу В1/В2 (туризм и бизнес) и жить в США 180 дней, по прошествии которых можете единоразово обратиться за продлением сроков пребывания еще на 180 дней. Потом надо будет выехать и потом попробовать опять въехать.
Виза обычно дается на 10 лет (по крайней мере у меня было 2 таких), в течении которых вам достаточно купить билет, чтобы попасть в США.
По турвизе вы имеете право - купить жилье, открыть бизнес (но не работать), снять жилье, в НЙ ваши дети обязаны будут посещать школу (бесплатно).
Помудохавщись открыть счет в банке (см Ютуб), не везде но получить местные водительские права.
Не так уж и мало.
Додано: Нед 19 чер, 2022 17:09
Додано: Нед 19 чер, 2022 17:30
Тоді незрозуміло взагалі навіщо вам США, одна з найдорожчих країн для якісного життя, тим більше з дітьми. З безпекою теж не все гладко, особливо якщо іноді вилазити з районів для білих. А якщо ще й медицина важлива – забудьте, або готуйтеся літати до Європи для операцій/імплантів.
Просто пожити якийсь час з комфортом і на Балі можна, а так і в Європі повно недорогих країн, які із задоволенням приймуть на якийсь час, а якщо є можливість норм вкластися – то й назавжди. Кіпр, Чорногорія і т.д.
Податки не скрізь драконівські, тим більше, що для негромадянина є безліч легальних способів їх обійти.
Додано: Нед 19 чер, 2022 17:52
Рабочую визу сейчас почти так-же трудно получить как и выиграть в DVlottery.
По крайней мере несколько последних лет было именно так.
Типа H1B. Визы типа L менее дефицитны, но их получить намного дольше и есть определенные условия.
Есть еще один вариант. Кстати, вполне подходящий под условия.
Получение турвизы, приезд в США, поступление или в колледж или университет или на курсы английского языка (платные, дневные. Надо найти, какие дают это право) и диверсификация визы на J, она дает право постоянного проживания на время учебы и один год после окончания. Дает разрешение на ограниченную работу.
Дает возможность получения временного ССН.
Реально это 5-6 лет относительно беспроблемного легального проживания.
И не будет вопросов с удаленной работой.
Но на учебе надо будет физически присутствовать.
Додано: Нед 19 чер, 2022 19:10
Ту биэрс близ, пей кеш ))
Переезд планировался до войны.
Страны сортировались по балам на основе трех макро факторов
1. Язык. макс бал за англ и укр.
2. Климат. Моря, океаны, горы, сухо и тепло целый год.
3. Инфраструктура. Верховенство права, физ безопасность, медицина, образование.
Цена жизни в разумных пределах не имеет значения. Трудности развивают личность, будет прайс, будет стимул зарабатывать.
Так вот, дальше мои фантазии, вся Европа получает кол за язык, учить местное наречие типа потругальского или итальянского на пятом десятке я не хочу.
Высший бал по языку только Британия и США/Канада.
Климат в штатах разнообразнее, под любое настроение.
Инфраструктура лучшая в Британии и Севере Европы, но там беда с климатом.
В итоге у США 27 балов, у Британцев 25, Канада 22, Европа меньше 20.
Остается вопрос как в те США попасть, чтобы без найма, без фиктивного брака, без прикола с студентом. А на бизнес визу, я пока не тяну.
По налогам. Это вопрос творческий. В Украине есть ФОП, в мире Дубай. В конце концов можно в США открыть LLC и списывать расходы на лизинг Бентли и аренду виллы. Были бы доходы.
Додано: Нед 19 чер, 2022 19:15
Без схематозов - это гринкард. Второе жена с ребенком едет в Канаду по CUAET и открывает s.r.o какое-то. Платит налоги, подаёт на гражданство. Вы примыкаете после войны если менее 3 детей и не инвалид. По объединению семьи Есть знакомые готовые поручится за жену на фирме, её берут на работу с выдачей ВНЖ. Это бесплатно.
Или копайте в сторону E-2 Investor Visa. Стрёмно, но можно.
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