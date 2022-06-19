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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 19 чер, 2022 19:30
St/2 написав: rjkz написав:
ЧТо с языком?
Ту биэрс близ, пей кеш ))
Переезд планировался до войны.
Страны сортировались по балам на основе трех макро факторов
1. Язык. макс бал за англ и укр.
2. Климат. Моря, океаны, горы, сухо и тепло целый год.
3. Инфраструктура. Верховенство права, физ безопасность, медицина, образование.
Цена жизни в разумных пределах не имеет значения. Трудности развивают личность, будет прайс, будет стимул зарабатывать.
Так вот, дальше мои фантазии, вся Европа получает кол за язык, учить местное наречие типа потругальского или итальянского на пятом десятке я не хочу.
Высший бал по языку только Британия и США/Канада.
Климат в штатах разнообразнее, под любое настроение.
Инфраструктура лучшая в Британии и Севере Европы, но там беда с климатом.
В итоге у США 27 балов, у Британцев 25, Канада 22, Европа меньше 20.
Остается вопрос как в те США попасть, чтобы без найма, без фиктивного брака, без прикола с студентом. А на бизнес визу, я пока не тяну.
По налогам. Это вопрос творческий. В Украине есть ФОП, в мире Дубай. В конце концов можно в США открыть LLC и списывать расходы на лизинг Бентли и аренду виллы. Были бы доходы.
А Австралію, НЗеландію чому відкинули? Ну, я розумію, материк, де все живе хоче тебе вбити, але ж не настільки все суворо насправді
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Faceless
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Додано: Нед 19 чер, 2022 19:32
St/2 написав:
В итоге у США 27 балов, у Британцев 25, Канада 22, Европа меньше 20.
Нидерланды?
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alfredhaos
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Додано: Нед 19 чер, 2022 19:38
St/2 написав: rjkz написав:
ЧТо с языком?
Ту биэрс близ, пей кеш ))
Переезд планировался до войны.
Страны сортировались по балам на основе трех макро факторов
1. Язык. макс бал за англ и укр.
2. Климат. Моря, океаны, горы, сухо и тепло целый год.
3. Инфраструктура. Верховенство права, физ безопасность, медицина, образование.
Цена жизни в разумных пределах не имеет значения. Трудности развивают личность, будет прайс, будет стимул зарабатывать.
Так вот, дальше мои фантазии, вся Европа получает кол за язык, учить местное наречие типа потругальского или итальянского на пятом десятке я не хочу.
Высший бал по языку только Британия и США/Канада.
Климат в штатах разнообразнее, под любое настроение.
Инфраструктура лучшая в Британии и Севере Европы, но там беда с климатом.
В итоге у США 27 балов, у Британцев 25, Канада 22, Европа меньше 20.
Остается вопрос как в те США попасть, чтобы без найма, без фиктивного брака, без прикола с студентом. А на бизнес визу, я пока не тяну.
По налогам. Это вопрос творческий. В Украине есть ФОП, в мире Дубай. В конце концов можно в США открыть LLC и списывать расходы на лизинг Бентли и аренду виллы. Были бы доходы.
У нас с вами мнение о США совпадает.
Только я хочу в результате иметь американское гражданство, что дает не только права (ничем особо от гринки не отличающиеся), но и ответственность - пожизненная уплата налогов не взирая на место получения доходов и место физического проживания.
США не требует отказываться от украинского паспорта. Она просто его игнорирует при наличии американского. Аналогичная ситуация с украинским. Если не было процедуры отказа от украинского гражданства.
Путешествовать по миру с американским или украинским паспортом - это 2 большие разницы.
Совсем простое решение - выиграть в лотерею гринку. Вероятность можете посчитать сами.
Ежегодно от Украины играет примерно 1,3-1,5 млн. Разыгрывается 50 тыс. гринок.
На одну страну может приходиться не более 7% от выигрышных номеров. Супруги могут играть каждый за себя и в случае выигрыша семья идет прицепом за выигрывщим.
Если подать две заявки от одного человека, то будут дисквалифицированы обе.
Когда лотерея была по бумажным анкетам были разные мутные фирмы, которые разными махинациями повыщали щанс и брали деньги за выигрыш.
Сейчас эту систему считается, что обойти не реально.
Я-бы не рекомендовал вообще пытаться кого-то обманывать.
Быстрый способ купить билет и полететь - турвиза. Но ограничения по сроку пребывания, нарушение которого приведет к бану. Но тоже можно использовать в законных рамках. С вашим удаленным доходом - тем более.
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rjkz
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Додано: Нед 19 чер, 2022 20:19
Faceless
Это маленькие острова. Британия это наверное самый маленький из подходящих.
alfredhaos
Там хоть и знают англ хорошо, но он не государственный.
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St/2
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