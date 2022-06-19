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#<1 ... 66676869 Додано: Нед 19 чер, 2022 19:30 Re: Еміграція, заробітчанство St/2 написав: rjkz написав: ЧТо с языком? ЧТо с языком?

Ту биэрс близ, пей кеш ))



Переезд планировался до войны.

Страны сортировались по балам на основе трех макро факторов

1. Язык. макс бал за англ и укр.

2. Климат. Моря, океаны, горы, сухо и тепло целый год.

3. Инфраструктура. Верховенство права, физ безопасность, медицина, образование.



Цена жизни в разумных пределах не имеет значения. Трудности развивают личность, будет прайс, будет стимул зарабатывать.



Так вот, дальше мои фантазии, вся Европа получает кол за язык, учить местное наречие типа потругальского или итальянского на пятом десятке я не хочу.

Высший бал по языку только Британия и США/Канада.

Климат в штатах разнообразнее, под любое настроение.

Инфраструктура лучшая в Британии и Севере Европы, но там беда с климатом.



В итоге у США 27 балов, у Британцев 25, Канада 22, Европа меньше 20.



Остается вопрос как в те США попасть, чтобы без найма, без фиктивного брака, без прикола с студентом. А на бизнес визу, я пока не тяну.



По налогам. Это вопрос творческий. В Украине есть ФОП, в мире Дубай. В конце концов можно в США открыть LLC и списывать расходы на лизинг Бентли и аренду виллы. Были бы доходы. Ту биэрс близ, пей кеш ))Переезд планировался до войны.Страны сортировались по балам на основе трех макро факторов1. Язык. макс бал за англ и укр.2. Климат. Моря, океаны, горы, сухо и тепло целый год.3. Инфраструктура. Верховенство права, физ безопасность, медицина, образование.Цена жизни в разумных пределах не имеет значения. Трудности развивают личность, будет прайс, будет стимул зарабатывать.Так вот, дальше мои фантазии, вся Европа получает кол за язык, учить местное наречие типа потругальского или итальянского на пятом десятке я не хочу.Высший бал по языку только Британия и США/Канада.Климат в штатах разнообразнее, под любое настроение.Инфраструктура лучшая в Британии и Севере Европы, но там беда с климатом.В итоге у США 27 балов, у Британцев 25, Канада 22, Европа меньше 20.Остается вопрос как в те США попасть, чтобы без найма, без фиктивного брака, без прикола с студентом. А на бизнес визу, я пока не тяну.По налогам. Это вопрос творческий. В Украине есть ФОП, в мире Дубай. В конце концов можно в США открыть LLC и списывать расходы на лизинг Бентли и аренду виллы. Были бы доходы. А Австралію, НЗеландію чому відкинули? Ну, я розумію, материк, де все живе хоче тебе вбити, але ж не настільки все суворо насправді А Австралію, НЗеландію чому відкинули? Ну, я розумію, материк, де все живе хоче тебе вбити, але ж не настільки все суворо насправді Faceless

Модератор Повідомлень: 31667 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7538 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 19:32 St/2 написав:

В итоге у США 27 балов, у Британцев 25, Канада 22, Европа меньше 20.



В итоге у США 27 балов, у Британцев 25, Канада 22, Европа меньше 20.

Нидерланды? Нидерланды? alfredhaos

Повідомлень: 176 З нами з: 19.12.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 19:38 St/2 написав: rjkz написав: ЧТо с языком? ЧТо с языком?

Ту биэрс близ, пей кеш ))



Переезд планировался до войны.

Страны сортировались по балам на основе трех макро факторов

1. Язык. макс бал за англ и укр.

2. Климат. Моря, океаны, горы, сухо и тепло целый год.

3. Инфраструктура. Верховенство права, физ безопасность, медицина, образование.



Цена жизни в разумных пределах не имеет значения. Трудности развивают личность, будет прайс, будет стимул зарабатывать.



Так вот, дальше мои фантазии, вся Европа получает кол за язык, учить местное наречие типа потругальского или итальянского на пятом десятке я не хочу.

Высший бал по языку только Британия и США/Канада.

Климат в штатах разнообразнее, под любое настроение.

Инфраструктура лучшая в Британии и Севере Европы, но там беда с климатом.



В итоге у США 27 балов, у Британцев 25, Канада 22, Европа меньше 20.



Остается вопрос как в те США попасть, чтобы без найма, без фиктивного брака, без прикола с студентом. А на бизнес визу, я пока не тяну.



По налогам. Это вопрос творческий. В Украине есть ФОП, в мире Дубай. В конце концов можно в США открыть LLC и списывать расходы на лизинг Бентли и аренду виллы. Были бы доходы. Ту биэрс близ, пей кеш ))Переезд планировался до войны.Страны сортировались по балам на основе трех макро факторов1. Язык. макс бал за англ и укр.2. Климат. Моря, океаны, горы, сухо и тепло целый год.3. Инфраструктура. Верховенство права, физ безопасность, медицина, образование.Цена жизни в разумных пределах не имеет значения. Трудности развивают личность, будет прайс, будет стимул зарабатывать.Так вот, дальше мои фантазии, вся Европа получает кол за язык, учить местное наречие типа потругальского или итальянского на пятом десятке я не хочу.Высший бал по языку только Британия и США/Канада.Климат в штатах разнообразнее, под любое настроение.Инфраструктура лучшая в Британии и Севере Европы, но там беда с климатом.В итоге у США 27 балов, у Британцев 25, Канада 22, Европа меньше 20.Остается вопрос как в те США попасть, чтобы без найма, без фиктивного брака, без прикола с студентом. А на бизнес визу, я пока не тяну.По налогам. Это вопрос творческий. В Украине есть ФОП, в мире Дубай. В конце концов можно в США открыть LLC и списывать расходы на лизинг Бентли и аренду виллы. Были бы доходы.



У нас с вами мнение о США совпадает.

Только я хочу в результате иметь американское гражданство, что дает не только права (ничем особо от гринки не отличающиеся), но и ответственность - пожизненная уплата налогов не взирая на место получения доходов и место физического проживания.

США не требует отказываться от украинского паспорта. Она просто его игнорирует при наличии американского. Аналогичная ситуация с украинским. Если не было процедуры отказа от украинского гражданства.

Путешествовать по миру с американским или украинским паспортом - это 2 большие разницы.

Совсем простое решение - выиграть в лотерею гринку. Вероятность можете посчитать сами.

Ежегодно от Украины играет примерно 1,3-1,5 млн. Разыгрывается 50 тыс. гринок.

На одну страну может приходиться не более 7% от выигрышных номеров. Супруги могут играть каждый за себя и в случае выигрыша семья идет прицепом за выигрывщим.

Если подать две заявки от одного человека, то будут дисквалифицированы обе.

Когда лотерея была по бумажным анкетам были разные мутные фирмы, которые разными махинациями повыщали щанс и брали деньги за выигрыш.

Сейчас эту систему считается, что обойти не реально.

Я-бы не рекомендовал вообще пытаться кого-то обманывать.

Быстрый способ купить билет и полететь - турвиза. Но ограничения по сроку пребывания, нарушение которого приведет к бану. Но тоже можно использовать в законных рамках. С вашим удаленным доходом - тем более. У нас с вами мнение о США совпадает.Только я хочу в результате иметь американское гражданство, что дает не только права (ничем особо от гринки не отличающиеся), но и ответственность - пожизненная уплата налогов не взирая на место получения доходов и место физического проживания.США не требует отказываться от украинского паспорта. Она просто его игнорирует при наличии американского. Аналогичная ситуация с украинским. Если не было процедуры отказа от украинского гражданства.Путешествовать по миру с американским или украинским паспортом - это 2 большие разницы.Совсем простое решение - выиграть в лотерею гринку. Вероятность можете посчитать сами.Ежегодно от Украины играет примерно 1,3-1,5 млн. Разыгрывается 50 тыс. гринок.На одну страну может приходиться не более 7% от выигрышных номеров. Супруги могут играть каждый за себя и в случае выигрыша семья идет прицепом за выигрывщим.Если подать две заявки от одного человека, то будут дисквалифицированы обе.Когда лотерея была по бумажным анкетам были разные мутные фирмы, которые разными махинациями повыщали щанс и брали деньги за выигрыш.Сейчас эту систему считается, что обойти не реально.Я-бы не рекомендовал вообще пытаться кого-то обманывать.Быстрый способ купить билет и полететь - турвиза. Но ограничения по сроку пребывания, нарушение которого приведет к бану. Но тоже можно использовать в законных рамках. С вашим удаленным доходом - тем более. rjkz

Повідомлень: 13292 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6942 раз. Подякували: 3970 раз. Профіль 2 3 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 20:19 Faceless

Это маленькие острова. Британия это наверное самый маленький из подходящих.



alfredhaos

Там хоть и знают англ хорошо, но он не государственный. St/2

Повідомлень: 11152 З нами з: 02.09.08 Подякував: 674 раз. Подякували: 1686 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 66676869 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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