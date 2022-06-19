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#<1 ... 66676869 Додано: Нед 19 чер, 2022 19:30 Re: Еміграція, заробітчанство St/2 написав: rjkz написав: ЧТо с языком? ЧТо с языком?

Ту биэрс близ, пей кеш ))



Переезд планировался до войны.

Страны сортировались по балам на основе трех макро факторов

1. Язык. макс бал за англ и укр.

2. Климат. Моря, океаны, горы, сухо и тепло целый год.

3. Инфраструктура. Верховенство права, физ безопасность, медицина, образование.



Цена жизни в разумных пределах не имеет значения. Трудности развивают личность, будет прайс, будет стимул зарабатывать.



Так вот, дальше мои фантазии, вся Европа получает кол за язык, учить местное наречие типа потругальского или итальянского на пятом десятке я не хочу.

Высший бал по языку только Британия и США/Канада.

Климат в штатах разнообразнее, под любое настроение.

Инфраструктура лучшая в Британии и Севере Европы, но там беда с климатом.



В итоге у США 27 балов, у Британцев 25, Канада 22, Европа меньше 20.



Остается вопрос как в те США попасть, чтобы без найма, без фиктивного брака, без прикола с студентом. А на бизнес визу, я пока не тяну.



По налогам. Это вопрос творческий. В Украине есть ФОП, в мире Дубай. В конце концов можно в США открыть LLC и списывать расходы на лизинг Бентли и аренду виллы. Были бы доходы. Ту биэрс близ, пей кеш ))Переезд планировался до войны.Страны сортировались по балам на основе трех макро факторов1. Язык. макс бал за англ и укр.2. Климат. Моря, океаны, горы, сухо и тепло целый год.3. Инфраструктура. Верховенство права, физ безопасность, медицина, образование.Цена жизни в разумных пределах не имеет значения. Трудности развивают личность, будет прайс, будет стимул зарабатывать.Так вот, дальше мои фантазии, вся Европа получает кол за язык, учить местное наречие типа потругальского или итальянского на пятом десятке я не хочу.Высший бал по языку только Британия и США/Канада.Климат в штатах разнообразнее, под любое настроение.Инфраструктура лучшая в Британии и Севере Европы, но там беда с климатом.В итоге у США 27 балов, у Британцев 25, Канада 22, Европа меньше 20.Остается вопрос как в те США попасть, чтобы без найма, без фиктивного брака, без прикола с студентом. А на бизнес визу, я пока не тяну.По налогам. Это вопрос творческий. В Украине есть ФОП, в мире Дубай. В конце концов можно в США открыть LLC и списывать расходы на лизинг Бентли и аренду виллы. Были бы доходы. А Австралію, НЗеландію чому відкинули? Ну, я розумію, материк, де все живе хоче тебе вбити, але ж не настільки все суворо насправді А Австралію, НЗеландію чому відкинули? Ну, я розумію, материк, де все живе хоче тебе вбити, але ж не настільки все суворо насправді Faceless

Модератор Повідомлень: 31668 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7538 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 19:32 St/2 написав:

В итоге у США 27 балов, у Британцев 25, Канада 22, Европа меньше 20.



В итоге у США 27 балов, у Британцев 25, Канада 22, Европа меньше 20.

Нидерланды? Нидерланды? alfredhaos

Повідомлень: 176 З нами з: 19.12.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 19:38 St/2 написав: rjkz написав: ЧТо с языком? ЧТо с языком?

Ту биэрс близ, пей кеш ))



Переезд планировался до войны.

Страны сортировались по балам на основе трех макро факторов

1. Язык. макс бал за англ и укр.

2. Климат. Моря, океаны, горы, сухо и тепло целый год.

3. Инфраструктура. Верховенство права, физ безопасность, медицина, образование.



Цена жизни в разумных пределах не имеет значения. Трудности развивают личность, будет прайс, будет стимул зарабатывать.



Так вот, дальше мои фантазии, вся Европа получает кол за язык, учить местное наречие типа потругальского или итальянского на пятом десятке я не хочу.

Высший бал по языку только Британия и США/Канада.

Климат в штатах разнообразнее, под любое настроение.

Инфраструктура лучшая в Британии и Севере Европы, но там беда с климатом.



В итоге у США 27 балов, у Британцев 25, Канада 22, Европа меньше 20.



Остается вопрос как в те США попасть, чтобы без найма, без фиктивного брака, без прикола с студентом. А на бизнес визу, я пока не тяну.



По налогам. Это вопрос творческий. В Украине есть ФОП, в мире Дубай. В конце концов можно в США открыть LLC и списывать расходы на лизинг Бентли и аренду виллы. Были бы доходы. Ту биэрс близ, пей кеш ))Переезд планировался до войны.Страны сортировались по балам на основе трех макро факторов1. Язык. макс бал за англ и укр.2. Климат. Моря, океаны, горы, сухо и тепло целый год.3. Инфраструктура. Верховенство права, физ безопасность, медицина, образование.Цена жизни в разумных пределах не имеет значения. Трудности развивают личность, будет прайс, будет стимул зарабатывать.Так вот, дальше мои фантазии, вся Европа получает кол за язык, учить местное наречие типа потругальского или итальянского на пятом десятке я не хочу.Высший бал по языку только Британия и США/Канада.Климат в штатах разнообразнее, под любое настроение.Инфраструктура лучшая в Британии и Севере Европы, но там беда с климатом.В итоге у США 27 балов, у Британцев 25, Канада 22, Европа меньше 20.Остается вопрос как в те США попасть, чтобы без найма, без фиктивного брака, без прикола с студентом. А на бизнес визу, я пока не тяну.По налогам. Это вопрос творческий. В Украине есть ФОП, в мире Дубай. В конце концов можно в США открыть LLC и списывать расходы на лизинг Бентли и аренду виллы. Были бы доходы.



У нас с вами мнение о США совпадает.

Только я хочу в результате иметь американское гражданство, что дает не только права (ничем особо от гринки не отличающиеся), но и ответственность - пожизненная уплата налогов не взирая на место получения доходов и место физического проживания.

США не требует отказываться от украинского паспорта. Она просто его игнорирует при наличии американского. Аналогичная ситуация с украинским. Если не было процедуры отказа от украинского гражданства.

Путешествовать по миру с американским или украинским паспортом - это 2 большие разницы.

Совсем простое решение - выиграть в лотерею гринку. Вероятность можете посчитать сами.

Ежегодно от Украины играет примерно 1,3-1,5 млн. Разыгрывается 50 тыс. гринок.

На одну страну может приходиться не более 7% от выигрышных номеров. Супруги могут играть каждый за себя и в случае выигрыша семья идет прицепом за выигрывщим.

Если подать две заявки от одного человека, то будут дисквалифицированы обе.

Когда лотерея была по бумажным анкетам были разные мутные фирмы, которые разными махинациями повыщали щанс и брали деньги за выигрыш.

Сейчас эту систему считается, что обойти не реально.

Я-бы не рекомендовал вообще пытаться кого-то обманывать.

Быстрый способ купить билет и полететь - турвиза. Но ограничения по сроку пребывания, нарушение которого приведет к бану. Но тоже можно использовать в законных рамках. С вашим удаленным доходом - тем более. У нас с вами мнение о США совпадает.Только я хочу в результате иметь американское гражданство, что дает не только права (ничем особо от гринки не отличающиеся), но и ответственность - пожизненная уплата налогов не взирая на место получения доходов и место физического проживания.США не требует отказываться от украинского паспорта. Она просто его игнорирует при наличии американского. Аналогичная ситуация с украинским. Если не было процедуры отказа от украинского гражданства.Путешествовать по миру с американским или украинским паспортом - это 2 большие разницы.Совсем простое решение - выиграть в лотерею гринку. Вероятность можете посчитать сами.Ежегодно от Украины играет примерно 1,3-1,5 млн. Разыгрывается 50 тыс. гринок.На одну страну может приходиться не более 7% от выигрышных номеров. Супруги могут играть каждый за себя и в случае выигрыша семья идет прицепом за выигрывщим.Если подать две заявки от одного человека, то будут дисквалифицированы обе.Когда лотерея была по бумажным анкетам были разные мутные фирмы, которые разными махинациями повыщали щанс и брали деньги за выигрыш.Сейчас эту систему считается, что обойти не реально.Я-бы не рекомендовал вообще пытаться кого-то обманывать.Быстрый способ купить билет и полететь - турвиза. Но ограничения по сроку пребывания, нарушение которого приведет к бану. Но тоже можно использовать в законных рамках. С вашим удаленным доходом - тем более. rjkz

Повідомлень: 13293 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6943 раз. Подякували: 3970 раз. Профіль 2 3 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 20:19 Faceless

Это маленькие острова. Британия это наверное самый маленький из подходящих.



alfredhaos

Там хоть и знают англ хорошо, но он не государственный. St/2

Повідомлень: 11152 З нами з: 02.09.08 Подякував: 674 раз. Подякували: 1686 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 20:25 Re: Еміграція, заробітчанство St/2 написав: Faceless

Это маленькие острова. Британия это наверное самый маленький из подходящих.



alfredhaos

Там хоть и знают англ хорошо, но он не государственный. Австралія маленька? Ну кому як... Австралія маленька? Ну кому як... Faceless

Модератор Повідомлень: 31668 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7538 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 20:36 rjkz написав:

Рабочую визу сейчас почти так-же трудно получить как и выиграть в DVlottery.

По крайней мере несколько последних лет было именно так.

Типа H1B. Визы типа L менее дефицитны, но их получить намного дольше и есть определенные условия.

Есть еще один вариант. Кстати, вполне подходящий под условия.

Получение турвизы, приезд в США, поступление или в колледж или университет или на курсы английского языка (платные, дневные. Надо найти, какие дают это право) и диверсификация визы на J, она дает право постоянного проживания на время учебы и один год после окончания. Дает разрешение на ограниченную работу.

Дает возможность получения временного ССН.

Реально это 5-6 лет относительно беспроблемного легального проживания.

И не будет вопросов с удаленной работой.

Но на учебе надо будет физически присутствовать. Рабочую визу сейчас почти так-же трудно получить как и выиграть в DVlottery.По крайней мере несколько последних лет было именно так.Типа H1B. Визы типа L менее дефицитны, но их получить намного дольше и есть определенные условия.Есть еще один вариант. Кстати, вполне подходящий под условия.Получение турвизы, приезд в США, поступление или в колледж или университет или на курсы английского языка (платные, дневные. Надо найти, какие дают это право) и диверсификация визы на J, она дает право постоянного проживания на время учебы и один год после окончания. Дает разрешение на ограниченную работу.Дает возможность получения временного ССН.Реально это 5-6 лет относительно беспроблемного легального проживания.И не будет вопросов с удаленной работой.Но на учебе надо будет физически присутствовать.

Я через визу L уезжал. Нормально дают, относительно быстро можно получить. Я через визу L уезжал. Нормально дают, относительно быстро можно получить. Понаехал

Повідомлень: 3966 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 166 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 20:53 Понаехал написав: rjkz написав:

Рабочую визу сейчас почти так-же трудно получить как и выиграть в DVlottery.

По крайней мере несколько последних лет было именно так.

Типа H1B. Визы типа L менее дефицитны, но их получить намного дольше и есть определенные условия.

Есть еще один вариант. Кстати, вполне подходящий под условия.

Получение турвизы, приезд в США, поступление или в колледж или университет или на курсы английского языка (платные, дневные. Надо найти, какие дают это право) и диверсификация визы на J, она дает право постоянного проживания на время учебы и один год после окончания. Дает разрешение на ограниченную работу.

Дает возможность получения временного ССН.

Реально это 5-6 лет относительно беспроблемного легального проживания.

И не будет вопросов с удаленной работой.

Но на учебе надо будет физически присутствовать. Рабочую визу сейчас почти так-же трудно получить как и выиграть в DVlottery.По крайней мере несколько последних лет было именно так.Типа H1B. Визы типа L менее дефицитны, но их получить намного дольше и есть определенные условия.Есть еще один вариант. Кстати, вполне подходящий под условия.Получение турвизы, приезд в США, поступление или в колледж или университет или на курсы английского языка (платные, дневные. Надо найти, какие дают это право) и диверсификация визы на J, она дает право постоянного проживания на время учебы и один год после окончания. Дает разрешение на ограниченную работу.Дает возможность получения временного ССН.Реально это 5-6 лет относительно беспроблемного легального проживания.И не будет вопросов с удаленной работой.Но на учебе надо будет физически присутствовать.

Я через визу L уезжал. Нормально дают, относительно быстро можно получить. Я через визу L уезжал. Нормально дают, относительно быстро можно получить.



Виза L - это перевод работников связанных структур или между подразделениями одной структуры.

Поэтому, если нет готовой работающей структуры, то ее надо создать. То есть, иметь бизнес в Украине, поехать в США по турвизе, открыть там, например, ЛЛС, которое должно отвечать некоторым требованиям по обороту и по количеству эмплои. в том числе должны быть определенные обороты между украинской и американскими подразделениями.

Это все займет время и нервы.

Дают нормально. При Трампе сняли (не знаю или вернули) возможность супруга/супруги работать. Кроме того, по визе Л можно работать только на ту компанию, по которой произошел перевод.

В обшем, много "но".

Я может в чем-то ошибся, но не намного. кроме того, там все время пертрубации с визой Л. Виза L - это перевод работников связанных структур или между подразделениями одной структуры.Поэтому, если нет готовой работающей структуры, то ее надо создать. То есть, иметь бизнес в Украине, поехать в США по турвизе, открыть там, например, ЛЛС, которое должно отвечать некоторым требованиям по обороту и по количеству эмплои. в том числе должны быть определенные обороты между украинской и американскими подразделениями.Это все займет время и нервы.Дают нормально. При Трампе сняли (не знаю или вернули) возможность супруга/супруги работать. Кроме того, по визе Л можно работать только на ту компанию, по которой произошел перевод.В обшем, много "но".Я может в чем-то ошибся, но не намного. кроме того, там все время пертрубации с визой Л. rjkz

Повідомлень: 13293 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6943 раз. Подякували: 3970 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 21:28 St/2 написав: Переезд планировался до войны.

Страны сортировались по балам на основе трех макро факторов

1. Язык. макс бал за англ и укр.

2. Климат. Моря, океаны, горы, сухо и тепло целый год.

3. Инфраструктура. Верховенство права, физ безопасность, медицина, образование.



Цена жизни в разумных пределах не имеет значения. Трудности развивают личность, будет прайс, будет стимул зарабатывать.



Так вот, дальше мои фантазии, вся Европа получает кол за язык, учить местное наречие типа потругальского или итальянского на пятом десятке я не хочу.

Высший бал по языку только Британия и США/Канада.

Климат в штатах разнообразнее, под любое настроение.

Инфраструктура лучшая в Британии и Севере Европы, но там беда с климатом.

Переезд планировался до войны.Страны сортировались по балам на основе трех макро факторов1. Язык. макс бал за англ и укр.2. Климат. Моря, океаны, горы, сухо и тепло целый год.3. Инфраструктура. Верховенство права, физ безопасность, медицина, образование.Цена жизни в разумных пределах не имеет значения. Трудности развивают личность, будет прайс, будет стимул зарабатывать.Так вот, дальше мои фантазии, вся Европа получает кол за язык, учить местное наречие типа потругальского или итальянского на пятом десятке я не хочу.Высший бал по языку только Британия и США/Канада.Климат в штатах разнообразнее, под любое настроение.Инфраструктура лучшая в Британии и Севере Европы, но там беда с климатом.

1. Питання ще в тому, навіщо саме вам мова, з якою метою. Я ось теж з дитинства за англ., але виявилося, що її і в Індії майже всі знають, і в Німеччині-Франції (хоч і морщаться), не кажучи вже про Данію-Швецію-Нідерланди.

З іншого боку, вас у цьому плані може неприємно здивувати якесь Майямі чи окремі райони NYC. Несподівано, англійська в США взагалі не державна і навіть не офіційна мова)



2. Тут ще складніша тема, не плутайте моря з океанами, а щодо сухо і тепло - нуу, у Каліфорнії взимку всеж прохолодно, Флорида трохи краще, але вологість і москіти то на любителя.

У Британії та на півночі Європи раптово не так вже й погано з кліматом, якщо не лякають похмурість і дощі - взимку там немає морозів, а влітку нема неприємної спеки, небагато країн можуть таким похвалитися. Майже весь південь США - місце, де влітку буквально не вижити без кондиціонерів.



3. Про безпеку та медицину я вже сказав, і ще звичайно врахуйте, що в США не прожити без машини на кожного дорослого члена сім'ї. Виняток – два-три мегаполіси, все інше – доведеться дітей підвозити машиною до парку або дитячого майданчика. Це зовсім інший стиль життя, не європейський, і він впливає дуже багато на що.



Коротше, сидіти вдома рахувати бали це звичайно захоплює, але дуже важливо хоча б пожити туристом два-три місяці в різних країнах, ви здивуєтеся наскільки особистий досвід буде відрізнятися від інтернетного. 1. Питання ще в тому, навіщо саме вам мова, з якою метою. Я ось теж з дитинства за англ., але виявилося, що її і в Індії майже всі знають, і в Німеччині-Франції (хоч і морщаться), не кажучи вже про Данію-Швецію-Нідерланди.З іншого боку, вас у цьому плані може неприємно здивувати якесь Майямі чи окремі райони NYC. Несподівано, англійська в США взагалі не державна і навіть не офіційна мова)2. Тут ще складніша тема, не плутайте моря з океанами, а щодо сухо і тепло - нуу, у Каліфорнії взимку всеж прохолодно, Флорида трохи краще, але вологість і москіти то на любителя.У Британії та на півночі Європи раптово не так вже й погано з кліматом, якщо не лякають похмурість і дощі - взимку там немає морозів, а влітку нема неприємної спеки, небагато країн можуть таким похвалитися. Майже весь південь США - місце, де влітку буквально не вижити без кондиціонерів.3. Про безпеку та медицину я вже сказав, і ще звичайно врахуйте, що в США не прожити без машини на кожного дорослого члена сім'ї. Виняток – два-три мегаполіси, все інше – доведеться дітей підвозити машиною до парку або дитячого майданчика. Це зовсім інший стиль життя, не європейський, і він впливає дуже багато на що.Коротше, сидіти вдома рахувати бали це звичайно захоплює, але дуже важливо хоча б пожити туристом два-три місяці в різних країнах, ви здивуєтеся наскільки особистий досвід буде відрізнятися від інтернетного. zerocool

Повідомлень: 202 З нами з: 22.03.11 Подякував: 8 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 66676869 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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