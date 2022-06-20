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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 19 чер, 2022 19:30
St/2 написав: rjkz написав:
ЧТо с языком?
Ту биэрс близ, пей кеш ))
Переезд планировался до войны.
Страны сортировались по балам на основе трех макро факторов
1. Язык. макс бал за англ и укр.
2. Климат. Моря, океаны, горы, сухо и тепло целый год.
3. Инфраструктура. Верховенство права, физ безопасность, медицина, образование.
Цена жизни в разумных пределах не имеет значения. Трудности развивают личность, будет прайс, будет стимул зарабатывать.
Так вот, дальше мои фантазии, вся Европа получает кол за язык, учить местное наречие типа потругальского или итальянского на пятом десятке я не хочу.
Высший бал по языку только Британия и США/Канада.
Климат в штатах разнообразнее, под любое настроение.
Инфраструктура лучшая в Британии и Севере Европы, но там беда с климатом.
В итоге у США 27 балов, у Британцев 25, Канада 22, Европа меньше 20.
Остается вопрос как в те США попасть, чтобы без найма, без фиктивного брака, без прикола с студентом. А на бизнес визу, я пока не тяну.
По налогам. Это вопрос творческий. В Украине есть ФОП, в мире Дубай. В конце концов можно в США открыть LLC и списывать расходы на лизинг Бентли и аренду виллы. Были бы доходы.
А Австралію, НЗеландію чому відкинули? Ну, я розумію, материк, де все живе хоче тебе вбити, але ж не настільки все суворо насправді
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Faceless
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Додано: Нед 19 чер, 2022 19:32
St/2 написав:
В итоге у США 27 балов, у Британцев 25, Канада 22, Европа меньше 20.
Нидерланды?
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alfredhaos
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Додано: Нед 19 чер, 2022 19:38
St/2 написав: rjkz написав:
ЧТо с языком?
Ту биэрс близ, пей кеш ))
Переезд планировался до войны.
Страны сортировались по балам на основе трех макро факторов
1. Язык. макс бал за англ и укр.
2. Климат. Моря, океаны, горы, сухо и тепло целый год.
3. Инфраструктура. Верховенство права, физ безопасность, медицина, образование.
Цена жизни в разумных пределах не имеет значения. Трудности развивают личность, будет прайс, будет стимул зарабатывать.
Так вот, дальше мои фантазии, вся Европа получает кол за язык, учить местное наречие типа потругальского или итальянского на пятом десятке я не хочу.
Высший бал по языку только Британия и США/Канада.
Климат в штатах разнообразнее, под любое настроение.
Инфраструктура лучшая в Британии и Севере Европы, но там беда с климатом.
В итоге у США 27 балов, у Британцев 25, Канада 22, Европа меньше 20.
Остается вопрос как в те США попасть, чтобы без найма, без фиктивного брака, без прикола с студентом. А на бизнес визу, я пока не тяну.
По налогам. Это вопрос творческий. В Украине есть ФОП, в мире Дубай. В конце концов можно в США открыть LLC и списывать расходы на лизинг Бентли и аренду виллы. Были бы доходы.
У нас с вами мнение о США совпадает.
Только я хочу в результате иметь американское гражданство, что дает не только права (ничем особо от гринки не отличающиеся), но и ответственность - пожизненная уплата налогов не взирая на место получения доходов и место физического проживания.
США не требует отказываться от украинского паспорта. Она просто его игнорирует при наличии американского. Аналогичная ситуация с украинским. Если не было процедуры отказа от украинского гражданства.
Путешествовать по миру с американским или украинским паспортом - это 2 большие разницы.
Совсем простое решение - выиграть в лотерею гринку. Вероятность можете посчитать сами.
Ежегодно от Украины играет примерно 1,3-1,5 млн. Разыгрывается 50 тыс. гринок.
На одну страну может приходиться не более 7% от выигрышных номеров. Супруги могут играть каждый за себя и в случае выигрыша семья идет прицепом за выигрывщим.
Если подать две заявки от одного человека, то будут дисквалифицированы обе.
Когда лотерея была по бумажным анкетам были разные мутные фирмы, которые разными махинациями повыщали щанс и брали деньги за выигрыш.
Сейчас эту систему считается, что обойти не реально.
Я-бы не рекомендовал вообще пытаться кого-то обманывать.
Быстрый способ купить билет и полететь - турвиза. Но ограничения по сроку пребывания, нарушение которого приведет к бану. Но тоже можно использовать в законных рамках. С вашим удаленным доходом - тем более.
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rjkz
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Додано: Нед 19 чер, 2022 20:19
Faceless
Это маленькие острова. Британия это наверное самый маленький из подходящих.
alfredhaos
Там хоть и знают англ хорошо, но он не государственный.
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St/2
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Додано: Нед 19 чер, 2022 20:25
St/2 написав:Faceless
Это маленькие острова. Британия это наверное самый маленький из подходящих.
alfredhaos
Там хоть и знают англ хорошо, но он не государственный.
Австралія маленька? Ну кому як...
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Додано: Нед 19 чер, 2022 20:36
rjkz написав:
Рабочую визу сейчас почти так-же трудно получить как и выиграть в DVlottery.
По крайней мере несколько последних лет было именно так.
Типа H1B. Визы типа L менее дефицитны, но их получить намного дольше и есть определенные условия.
Есть еще один вариант. Кстати, вполне подходящий под условия.
Получение турвизы, приезд в США, поступление или в колледж или университет или на курсы английского языка (платные, дневные. Надо найти, какие дают это право) и диверсификация визы на J, она дает право постоянного проживания на время учебы и один год после окончания. Дает разрешение на ограниченную работу.
Дает возможность получения временного ССН.
Реально это 5-6 лет относительно беспроблемного легального проживания.
И не будет вопросов с удаленной работой.
Но на учебе надо будет физически присутствовать.
Я через визу L уезжал. Нормально дают, относительно быстро можно получить.
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Понаехал
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Додано: Нед 19 чер, 2022 20:53
Понаехал написав: rjkz написав:
Рабочую визу сейчас почти так-же трудно получить как и выиграть в DVlottery.
По крайней мере несколько последних лет было именно так.
Типа H1B. Визы типа L менее дефицитны, но их получить намного дольше и есть определенные условия.
Есть еще один вариант. Кстати, вполне подходящий под условия.
Получение турвизы, приезд в США, поступление или в колледж или университет или на курсы английского языка (платные, дневные. Надо найти, какие дают это право) и диверсификация визы на J, она дает право постоянного проживания на время учебы и один год после окончания. Дает разрешение на ограниченную работу.
Дает возможность получения временного ССН.
Реально это 5-6 лет относительно беспроблемного легального проживания.
И не будет вопросов с удаленной работой.
Но на учебе надо будет физически присутствовать.
Я через визу L уезжал. Нормально дают, относительно быстро можно получить.
Виза L - это перевод работников связанных структур или между подразделениями одной структуры.
Поэтому, если нет готовой работающей структуры, то ее надо создать. То есть, иметь бизнес в Украине, поехать в США по турвизе, открыть там, например, ЛЛС, которое должно отвечать некоторым требованиям по обороту и по количеству эмплои. в том числе должны быть определенные обороты между украинской и американскими подразделениями.
Это все займет время и нервы.
Дают нормально. При Трампе сняли (не знаю или вернули) возможность супруга/супруги работать. Кроме того, по визе Л можно работать только на ту компанию, по которой произошел перевод.
В обшем, много "но".
Я может в чем-то ошибся, но не намного. кроме того, там все время пертрубации с визой Л.
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rjkz
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Додано: Нед 19 чер, 2022 21:28
St/2 написав:
Переезд планировался до войны.
Страны сортировались по балам на основе трех макро факторов
1. Язык. макс бал за англ и укр.
2. Климат. Моря, океаны, горы, сухо и тепло целый год.
3. Инфраструктура. Верховенство права, физ безопасность, медицина, образование.
Цена жизни в разумных пределах не имеет значения. Трудности развивают личность, будет прайс, будет стимул зарабатывать.
Так вот, дальше мои фантазии, вся Европа получает кол за язык, учить местное наречие типа потругальского или итальянского на пятом десятке я не хочу.
Высший бал по языку только Британия и США/Канада.
Климат в штатах разнообразнее, под любое настроение.
Инфраструктура лучшая в Британии и Севере Европы, но там беда с климатом.
1. Питання ще в тому, навіщо саме вам мова, з якою метою. Я ось теж з дитинства за англ., але виявилося, що її і в Індії майже всі знають, і в Німеччині-Франції (хоч і морщаться), не кажучи вже про Данію-Швецію-Нідерланди.
З іншого боку, вас у цьому плані може неприємно здивувати якесь Майямі чи окремі райони NYC. Несподівано, англійська в США взагалі не державна і навіть не офіційна мова)
2. Тут ще складніша тема, не плутайте моря з океанами, а щодо сухо і тепло - нуу, у Каліфорнії взимку всеж прохолодно, Флорида трохи краще, але вологість і москіти то на любителя.
У Британії та на півночі Європи раптово не так вже й погано з кліматом, якщо не лякають похмурість і дощі - взимку там немає морозів, а влітку нема неприємної спеки, небагато країн можуть таким похвалитися. Майже весь південь США - місце, де влітку буквально не вижити без кондиціонерів.
3. Про безпеку та медицину я вже сказав, і ще звичайно врахуйте, що в США не прожити без машини на кожного дорослого члена сім'ї. Виняток – два-три мегаполіси, все інше – доведеться дітей підвозити машиною до парку або дитячого майданчика. Це зовсім інший стиль життя, не європейський, і він впливає дуже багато на що.
Коротше, сидіти вдома рахувати бали це звичайно захоплює, але дуже важливо хоча б пожити туристом два-три місяці в різних країнах, ви здивуєтеся наскільки особистий досвід буде відрізнятися від інтернетного.
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zerocool
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Додано: Пон 20 чер, 2022 00:07
zerocool написав: St/2 написав:
Переезд планировался до войны.
Страны сортировались по балам на основе трех макро факторов
1. Язык. макс бал за англ и укр.
2. Климат. Моря, океаны, горы, сухо и тепло целый год.
3. Инфраструктура. Верховенство права, физ безопасность, медицина, образование.
Цена жизни в разумных пределах не имеет значения. Трудности развивают личность, будет прайс, будет стимул зарабатывать.
Так вот, дальше мои фантазии, вся Европа получает кол за язык, учить местное наречие типа потругальского или итальянского на пятом десятке я не хочу.
Высший бал по языку только Британия и США/Канада.
Климат в штатах разнообразнее, под любое настроение.
Инфраструктура лучшая в Британии и Севере Европы, но там беда с климатом.
1. Питання ще в тому, навіщо саме вам мова, з якою метою. Я ось теж з дитинства за англ., але виявилося, що її і в Індії майже всі знають, і в Німеччині-Франції (хоч і морщаться), не кажучи вже про Данію-Швецію-Нідерланди.
З іншого боку, вас у цьому плані може неприємно здивувати якесь Майямі чи окремі райони NYC. Несподівано, англійська в США взагалі не державна і навіть не офіційна мова)
2. Тут ще складніша тема, не плутайте моря з океанами, а щодо сухо і тепло - нуу, у Каліфорнії взимку всеж прохолодно, Флорида трохи краще, але вологість і москіти то на любителя.
У Британії та на півночі Європи раптово не так вже й погано з кліматом, якщо не лякають похмурість і дощі - взимку там немає морозів, а влітку нема неприємної спеки, небагато країн можуть таким похвалитися. Майже весь південь США - місце, де влітку буквально не вижити без кондиціонерів.
3. Про безпеку та медицину я вже сказав, і ще звичайно врахуйте, що в США не прожити без машини на кожного дорослого члена сім'ї. Виняток – два-три мегаполіси, все інше – доведеться дітей підвозити машиною до парку або дитячого майданчика. Це зовсім інший стиль життя, не європейський, і він впливає дуже багато на що.
Коротше, сидіти вдома рахувати бали це звичайно захоплює, але дуже важливо хоча б пожити туристом два-три місяці в різних країнах, ви здивуєтеся наскільки особистий досвід буде відрізнятися від інтернетного.
1. Неожиданно, но в США почему-то входу Инглиш и дубляж на испанском. Ни русский ни украинский.
2.Как раз в США есть возможность выбрать все что угодно. Огромная страна с разнообразным климатом, типом местности и тп.
3. Медицина - она есть. В отличии от Украины. Безопасность - да, очень зависит от локации. Это если говорить об уличной преступности. Но если смотреть глобально - США защищена самой сильной армией мира.
4. А это действительно хороший совет. Выбрать страну и съездить в нее туристом 3-4 раза чтобы узнать поближе того стоит.
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rjkz
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Додано: Пон 20 чер, 2022 05:31
rjkz написав:
Виза L - это перевод работников связанных структур или между подразделениями одной структуры.
Поэтому, если нет готовой работающей структуры, то ее надо создать. То есть, иметь бизнес в Украине, поехать в США по турвизе, открыть там, например, ЛЛС, которое должно отвечать некоторым требованиям по обороту и по количеству эмплои. в том числе должны быть определенные обороты между украинской и американскими подразделениями.
Это все займет время и нервы.
Дают нормально. При Трампе сняли (не знаю или вернули) возможность супруга/супруги работать. Кроме того, по визе Л можно работать только на ту компанию, по которой произошел перевод.
В обшем, много "но".
Я может в чем-то ошибся, но не намного. кроме того, там все время пертрубации с визой Л.
В целом да. Но есть ряд моментов: в Украине СПД прокатывает- куча знакомых уехало так. (хотя я не из Украины выезжал, а как приличный человек, работавший по трудовой книжке). С L визы можно уйти на EAD через годи работать по специальности в любой компании. Много мелочей всяких
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