Понаехал написав:rjkz написав:Виза L - это перевод работников связанных структур или между подразделениями одной структуры.
Поэтому, если нет готовой работающей структуры, то ее надо создать. То есть, иметь бизнес в Украине, поехать в США по турвизе, открыть там, например, ЛЛС, которое должно отвечать некоторым требованиям по обороту и по количеству эмплои. в том числе должны быть определенные обороты между украинской и американскими подразделениями.
Это все займет время и нервы.
Дают нормально. При Трампе сняли (не знаю или вернули) возможность супруга/супруги работать. Кроме того, по визе Л можно работать только на ту компанию, по которой произошел перевод.
В обшем, много "но".
Я может в чем-то ошибся, но не намного. кроме того, там все время пертрубации с визой Л.
В целом да. Но есть ряд моментов: в Украине СПД прокатывает- куча знакомых уехало так. (хотя я не из Украины выезжал, а как приличный человек, работавший по трудовой книжке). С L визы можно уйти на EAD через годи работать по специальности в любой компании. Много мелочей всяких
Вот Вы предложили человеку ехать по рабочей визе, имея ввиду Л.
Если-бы человек работал в американской компании, то решение вопроса, наверное, было-бы для него на поверхности и он не задавал вопрос на форуме.
Н1В - за ней очередь индусов, китайцев и пр на десятилетия и уже их разыгрывают в лотерею (по крайней мере так было несколько лет назад).
То есть, рабочая виза человеку не подходит просто потому что ее ему получить практически не реально.