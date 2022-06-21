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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 21 чер, 2022 03:26
Понаехал написав: rjkz написав:
Виза L - это перевод работников связанных структур или между подразделениями одной структуры.
Поэтому, если нет готовой работающей структуры, то ее надо создать. То есть, иметь бизнес в Украине, поехать в США по турвизе, открыть там, например, ЛЛС, которое должно отвечать некоторым требованиям по обороту и по количеству эмплои. в том числе должны быть определенные обороты между украинской и американскими подразделениями.
Это все займет время и нервы.
Дают нормально. При Трампе сняли (не знаю или вернули) возможность супруга/супруги работать. Кроме того, по визе Л можно работать только на ту компанию, по которой произошел перевод.
В обшем, много "но".
Я может в чем-то ошибся, но не намного. кроме того, там все время пертрубации с визой Л.
В целом да. Но есть ряд моментов: в Украине СПД прокатывает- куча знакомых уехало так. (хотя я не из Украины выезжал, а как приличный человек, работавший по трудовой книжке). С L визы можно уйти на EAD через годи работать по специальности в любой компании. Много мелочей всяких
Вот Вы предложили человеку ехать по рабочей визе, имея ввиду Л.
Если-бы человек работал в американской компании, то решение вопроса, наверное, было-бы для него на поверхности и он не задавал вопрос на форуме.
Н1В - за ней очередь индусов, китайцев и пр на десятилетия и уже их разыгрывают в лотерею (по крайней мере так было несколько лет назад).
То есть, рабочая виза человеку не подходит просто потому что ее ему получить практически не реально.
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Додано: Вів 21 чер, 2022 05:47
rjkz написав:
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Вот Вы предложили человеку ехать по рабочей визе, имея ввиду Л.
Если-бы человек работал в американской компании, то решение вопроса, наверное, было-бы для него на поверхности и он не задавал вопрос на форуме.
Н1В - за ней очередь индусов, китайцев и пр на десятилетия и уже их разыгрывают в лотерею (по крайней мере так было несколько лет назад).
То есть, рабочая виза человеку не подходит просто потому что ее ему получить практически не реально.
Разве граждане Украины не в другой очереди? На гринку так точно...
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Додано: Вів 21 чер, 2022 06:04
Исходя из вводных St/2 вижу варианты:
- игра в лотерею на гринку на фарт
- основная опция CUAET в Канаду. У меня уже несколько знакомых воспользовались этой программой. Климат, конечно, тот ещё, зато и медицина бесплатная, насколько я помню. Самозанятому в сша придётся очень много тратить на медицину. По климату - Ванкувер не очень холодный, но дожди. Долгосрочно - с канадским паспортом легче попасть в США??
- острова: и не только НЗ, Австралия, но возможно и Мальта?
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