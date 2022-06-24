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#<1 ... 69707172 Додано: П'ят 24 чер, 2022 00:19 Gastarbaiter написав: beee написав: ну смотрите. человек работал управляющим отделения банка в Киеве.

Всё бросили - уехали в Германию. Его взяли в крупную компанию - разделывать туши. Ему за 50 лет и он сам говорит, что жизнь, в принципе, кончена.

По ооочень многим рассказам, никто не устроился нормально. кто посудомойкой, кто уборщицей.

в Европе у местных - есть дипломы мировых вузов и знание языков и они часто сидят без работы. ну смотрите. человек работал управляющим отделения банка в Киеве.Всё бросили - уехали в Германию. Его взяли в крупную компанию - разделывать туши. Ему за 50 лет и он сам говорит, что жизнь, в принципе, кончена.По ооочень многим рассказам, никто не устроился нормально. кто посудомойкой, кто уборщицей.в Европе у местных - есть дипломы мировых вузов и знание языков и они часто сидят без работы.

А среди моих знакомых до войны все уезжали работать по специальности. Никто не поехал мыть посуду. Всего-то знание английского языка хотя бы на среднем уровне + пресловутый диплом экономиста, не требующий подтверждения - и ты гоняешь чаи в уютном офисе вместо разделки туш. Правда они все помоложе были, 25-35 лет. А среди моих знакомых до войны все уезжали работать по специальности. Никто не поехал мыть посуду. Всего-то знание английского языка хотя бы на среднем уровне + пресловутый диплом экономиста, не требующий подтверждения - и ты гоняешь чаи в уютном офисе вместо разделки туш. Правда они все помоложе были, 25-35 лет.



Тут еще проблема, что на рынок труда ЕС вывалилось в один момент 100500 украинцев. Тут еще проблема, что на рынок труда ЕС вывалилось в один момент 100500 украинцев. rjkz

Повідомлень: 13322 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6957 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 чер, 2022 01:57 rjkz написав: Тут еще проблема, что на рынок труда ЕС вывалилось в один момент 100500 украинцев. Тут еще проблема, что на рынок труда ЕС вывалилось в один момент 100500 украинцев.

Это да. Поэтому на уборке и прочих неквалифицированных работах очередь стоит. Сколько их этих 100500 знают другие языки? Мне даже сейчас в LinkedIn стабильно пишут рекрутеры, предлагают вакансии. Это да. Поэтому на уборке и прочих неквалифицированных работах очередь стоит. Сколько их этих 100500 знают другие языки? Мне даже сейчас в LinkedIn стабильно пишут рекрутеры, предлагают вакансии. Gastarbaiter Повідомлень: 2163 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 чер, 2022 02:54 Faceless написав: rjkz написав: Я только сегодня уговаривал знакомую не возвращаться из Германии.

Она мне рассказывает,что знакомая из управления украинского банка не может найти работу по специальности.

Но!

Но это нормально!

Эта работа и для местных желаема.

И они к таким работам идут годами.



Так, це очікувано. І там, і у нас, це бажана робота для багатьох, і там і в нас до неї йдуть роками.

І в даному випадку ці роки пішли на марно, роки праці, навчання, досвід - знецінені й змарновані.

Місце під сонцем треба завойовувати всюди. Просто після еміграції це доводиться робити заново, з початку, поховавши майже всі попередні зусилля Так, це очікувано. І там, і у нас, це бажана робота для багатьох, і там і в нас до неї йдуть роками.І в даному випадку ці роки пішли на марно, роки праці, навчання, досвід - знецінені й змарновані.Місце під сонцем треба завойовувати всюди. Просто після еміграції це доводиться робити заново, з початку, поховавши майже всі попередні зусилля



Я-бы не был столь категоричен в отношении похорон всего прошлого бэкграунда.

1. Выучить язык.

2. Найти работу в подобной сфере хоть и на минимально возможных позициях.

3. Обрастать новыми связями. Приобретать новый опыт. Впитывать "правила игры" новой страны.

4. Поверте, рано или поздно квалификация и ранее наработанный в Украине опыт даст о себе знать и поможет гораздо быстрей взобраться по карьерной и\или социальной лестнице.

5. Надо учитывать, что в ЕС сейчас очень высокая конкуренция с такими-же.

Надо ехать туда, куда еще собратья по несчастью не добрались в больших количествах и/или огромной емкости рынок труда. Я-бы не был столь категоричен в отношении похорон всего прошлого бэкграунда.1. Выучить язык.2. Найти работу в подобной сфере хоть и на минимально возможных позициях.3. Обрастать новыми связями. Приобретать новый опыт. Впитывать "правила игры" новой страны.4. Поверте, рано или поздно квалификация и ранее наработанный в Украине опыт даст о себе знать и поможет гораздо быстрей взобраться по карьерной и\или социальной лестнице.5. Надо учитывать, что в ЕС сейчас очень высокая конкуренция с такими-же.Надо ехать туда, куда еще собратья по несчастью не добрались в больших количествах и/или огромной емкости рынок труда. rjkz

Повідомлень: 13322 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6957 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 чер, 2022 02:56 Gastarbaiter написав: rjkz написав: Тут еще проблема, что на рынок труда ЕС вывалилось в один момент 100500 украинцев. Тут еще проблема, что на рынок труда ЕС вывалилось в один момент 100500 украинцев.

Это да. Поэтому на уборке и прочих неквалифицированных работах очередь стоит. Сколько их этих 100500 знают другие языки? Мне даже сейчас в LinkedIn стабильно пишут рекрутеры, предлагают вакансии. Это да. Поэтому на уборке и прочих неквалифицированных работах очередь стоит. Сколько их этих 100500 знают другие языки? Мне даже сейчас в LinkedIn стабильно пишут рекрутеры, предлагают вакансии.



Свободный язык страны пребывания дает коллосальнейшее преимущество перед себе подобными. Свободный язык страны пребывания дает коллосальнейшее преимущество перед себе подобными. rjkz

Повідомлень: 13322 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6957 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 чер, 2022 07:07 Gastarbaiter написав: beee написав: ну смотрите. человек работал управляющим отделения банка в Киеве.

Всё бросили - уехали в Германию. Его взяли в крупную компанию - разделывать туши. Ему за 50 лет и он сам говорит, что жизнь, в принципе, кончена.

По ооочень многим рассказам, никто не устроился нормально. кто посудомойкой, кто уборщицей.

в Европе у местных - есть дипломы мировых вузов и знание языков и они часто сидят без работы. ну смотрите. человек работал управляющим отделения банка в Киеве.Всё бросили - уехали в Германию. Его взяли в крупную компанию - разделывать туши. Ему за 50 лет и он сам говорит, что жизнь, в принципе, кончена.По ооочень многим рассказам, никто не устроился нормально. кто посудомойкой, кто уборщицей.в Европе у местных - есть дипломы мировых вузов и знание языков и они часто сидят без работы.

А среди моих знакомых до войны все уезжали работать по специальности. Никто не поехал мыть посуду. Всего-то знание английского языка хотя бы на среднем уровне + пресловутый диплом экономиста, не требующий подтверждения - и ты гоняешь чаи в уютном офисе вместо разделки туш. Правда они все помоложе были, 25-35 лет. А среди моих знакомых до войны все уезжали работать по специальности. Никто не поехал мыть посуду. Всего-то знание английского языка хотя бы на среднем уровне + пресловутый диплом экономиста, не требующий подтверждения - и ты гоняешь чаи в уютном офисе вместо разделки туш. Правда они все помоложе были, 25-35 лет.

Тоже самое, до войны и после войны куча знакомых - все уехали работать по специальности. Многие даже с рабочими местами. Тоже самое, до войны и после войны куча знакомых - все уехали работать по специальности. Многие даже с рабочими местами. BIGor

Повідомлень: 6253 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1025 раз. Подякували: 1343 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 69707172 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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