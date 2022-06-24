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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 00:19
Gastarbaiter написав: beee написав:
ну смотрите. человек работал управляющим отделения банка в Киеве.
Всё бросили - уехали в Германию. Его взяли в крупную компанию - разделывать туши. Ему за 50 лет и он сам говорит, что жизнь, в принципе, кончена.
По ооочень многим рассказам, никто не устроился нормально. кто посудомойкой, кто уборщицей.
в Европе у местных - есть дипломы мировых вузов и знание языков и они часто сидят без работы.
А среди моих знакомых до войны все уезжали работать по специальности. Никто не поехал мыть посуду. Всего-то знание английского языка хотя бы на среднем уровне + пресловутый диплом экономиста, не требующий подтверждения - и ты гоняешь чаи в уютном офисе вместо разделки туш. Правда они все помоложе были, 25-35 лет.
Тут еще проблема, что на рынок труда ЕС вывалилось в один момент 100500 украинцев.
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 01:57
rjkz написав:
Тут еще проблема, что на рынок труда ЕС вывалилось в один момент 100500 украинцев.
Это да. Поэтому на уборке и прочих неквалифицированных работах очередь стоит. Сколько их этих 100500 знают другие языки? Мне даже сейчас в LinkedIn стабильно пишут рекрутеры, предлагают вакансии.
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 02:54
Faceless написав:
rjkz написав:Я только сегодня уговаривал знакомую не возвращаться из Германии.
Она мне рассказывает,что знакомая из управления украинского банка не может найти работу по специальности.
Но!
Но это нормально!
Эта работа и для местных желаема.
И они к таким работам идут годами.
Так, це очікувано. І там, і у нас, це бажана робота для багатьох, і там і в нас до неї йдуть роками.
І в даному випадку ці роки пішли на марно, роки праці, навчання, досвід - знецінені й змарновані.
Місце під сонцем треба завойовувати всюди. Просто після еміграції це доводиться робити заново, з початку, поховавши майже всі попередні зусилля
Я-бы не был столь категоричен в отношении похорон всего прошлого бэкграунда.
1. Выучить язык.
2. Найти работу в подобной сфере хоть и на минимально возможных позициях.
3. Обрастать новыми связями. Приобретать новый опыт. Впитывать "правила игры" новой страны.
4. Поверте, рано или поздно квалификация и ранее наработанный в Украине опыт даст о себе знать и поможет гораздо быстрей взобраться по карьерной и\или социальной лестнице.
5. Надо учитывать, что в ЕС сейчас очень высокая конкуренция с такими-же.
Надо ехать туда, куда еще собратья по несчастью не добрались в больших количествах и/или огромной емкости рынок труда.
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 02:56
Gastarbaiter написав: rjkz написав:
Тут еще проблема, что на рынок труда ЕС вывалилось в один момент 100500 украинцев.
Это да. Поэтому на уборке и прочих неквалифицированных работах очередь стоит. Сколько их этих 100500 знают другие языки? Мне даже сейчас в LinkedIn стабильно пишут рекрутеры, предлагают вакансии.
Свободный язык страны пребывания дает коллосальнейшее преимущество перед себе подобными.
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rjkz
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 07:07
Gastarbaiter написав: beee написав:
ну смотрите. человек работал управляющим отделения банка в Киеве.
Всё бросили - уехали в Германию. Его взяли в крупную компанию - разделывать туши. Ему за 50 лет и он сам говорит, что жизнь, в принципе, кончена.
По ооочень многим рассказам, никто не устроился нормально. кто посудомойкой, кто уборщицей.
в Европе у местных - есть дипломы мировых вузов и знание языков и они часто сидят без работы.
А среди моих знакомых до войны все уезжали работать по специальности. Никто не поехал мыть посуду. Всего-то знание английского языка хотя бы на среднем уровне + пресловутый диплом экономиста, не требующий подтверждения - и ты гоняешь чаи в уютном офисе вместо разделки туш. Правда они все помоложе были, 25-35 лет.
Тоже самое, до войны и после войны куча знакомых - все уехали работать по специальности. Многие даже с рабочими местами.
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