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#<1 ... 71727374 Додано: П'ят 24 чер, 2022 14:26 fler написав: Надо ехать туда, где ты сможешь себя комфортно чувствовать - подходящий климат; язык, который ты в состоянии выучить; культура, которую ты в состоянии понять; посильная работа за зарплату, на которую ты сможешь комфортно жить (по твоим меркам). Если хоть одно из этих условий не подходит, то итог "ехать" будет печальным. Мы за последние 100 дней уже видим сотни тысяч таких примеров, которые возвращаются в Украину. Надо ехать туда, где ты сможешь себя комфортно чувствовать - подходящий климат; язык, который ты в состоянии выучить; культура, которую ты в состоянии понять; посильная работа за зарплату, на которую ты сможешь комфортно жить (по твоим меркам). Если хоть одно из этих условий не подходит, то итог "ехать" будет печальным. Мы за последние 100 дней уже видим сотни тысяч таких примеров, которые возвращаются в Украину.

Все правильно, але це абсолютно базовий набір виживання, а далі йдуть вже куди цікавіші речі.



За пірамідою потреб, як мінімум треба мати світлий шлях для кар'єри без скляних стель тому що ти іммігрант – а це на жаль у дуже небагатьох країнах можливо, переважно іммігрантського типу на кшталт США або частково Канади і то з обмовками залежно від типу професії. Далі там ще йде любов, прийняття в суспільстві, та сама культура та самоповага плюс творчість.



Можна звичайно вдавати, що ми всі глобалізовані по вуха та прирівняні до культури вестернів, яка тупою дихотомією ділиться на ліво-право, але реальність трохи складніша. Повністю асимілюватися в суспільство можуть лише діти, які це з дитсадка вбирають. Все правильно, але це абсолютно базовий набір виживання, а далі йдуть вже куди цікавіші речі.За пірамідою потреб, як мінімум треба мати світлий шлях для кар'єри без скляних стель тому що ти іммігрант – а це на жаль у дуже небагатьох країнах можливо, переважно іммігрантського типу на кшталт США або частково Канади і то з обмовками залежно від типу професії. Далі там ще йде любов, прийняття в суспільстві, та сама культура та самоповага плюс творчість.Можна звичайно вдавати, що ми всі глобалізовані по вуха та прирівняні до культури вестернів, яка тупою дихотомією ділиться на ліво-право, але реальність трохи складніша. Повністю асимілюватися в суспільство можуть лише діти, які це з дитсадка вбирають. zerocool

Повідомлень: 207 З нами з: 22.03.11 Подякував: 11 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:45 Re: Еміграція, заробітчанство alfredhaos, не получается ответить в личку. Проверьте настройки профиля или, если хотите, могу тут написать. Gastarbaiter Повідомлень: 2170 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 чер, 2022 19:51 Gastarbaiter написав: alfredhaos, не получается ответить в личку. Проверьте настройки профиля или, если хотите, могу тут написать. , не получается ответить в личку. Проверьте настройки профиля или, если хотите, могу тут написать.

Открыл, провтыкал что-то с настройками Открыл, провтыкал что-то с настройками alfredhaos

Повідомлень: 191 З нами з: 19.12.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 71727374 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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