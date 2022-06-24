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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 14:26

  fler написав:Надо ехать туда, где ты сможешь себя комфортно чувствовать - подходящий климат; язык, который ты в состоянии выучить; культура, которую ты в состоянии понять; посильная работа за зарплату, на которую ты сможешь комфортно жить (по твоим меркам). Если хоть одно из этих условий не подходит, то итог "ехать" будет печальным. Мы за последние 100 дней уже видим сотни тысяч таких примеров, которые возвращаются в Украину.

Все правильно, але це абсолютно базовий набір виживання, а далі йдуть вже куди цікавіші речі.

За пірамідою потреб, як мінімум треба мати світлий шлях для кар'єри без скляних стель тому що ти іммігрант – а це на жаль у дуже небагатьох країнах можливо, переважно іммігрантського типу на кшталт США або частково Канади і то з обмовками залежно від типу професії. Далі там ще йде любов, прийняття в суспільстві, та сама культура та самоповага плюс творчість.

Можна звичайно вдавати, що ми всі глобалізовані по вуха та прирівняні до культури вестернів, яка тупою дихотомією ділиться на ліво-право, але реальність трохи складніша. Повністю асимілюватися в суспільство можуть лише діти, які це з дитсадка вбирають.
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:45

Re: Еміграція, заробітчанство

alfredhaos, не получается ответить в личку. Проверьте настройки профиля или, если хотите, могу тут написать.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 19:51

  Gastarbaiter написав:alfredhaos, не получается ответить в личку. Проверьте настройки профиля или, если хотите, могу тут написать.

Открыл, провтыкал что-то с настройками
alfredhaos
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  #<1 ... 71727374
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