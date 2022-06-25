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fler написав:Надо ехать туда, где ты сможешь себя комфортно чувствовать - подходящий климат; язык, который ты в состоянии выучить; культура, которую ты в состоянии понять; посильная работа за зарплату, на которую ты сможешь комфортно жить (по твоим меркам). Если хоть одно из этих условий не подходит, то итог "ехать" будет печальным. Мы за последние 100 дней уже видим сотни тысяч таких примеров, которые возвращаются в Украину.
Все правильно, але це абсолютно базовий набір виживання, а далі йдуть вже куди цікавіші речі.
За пірамідою потреб, як мінімум треба мати світлий шлях для кар'єри без скляних стель тому що ти іммігрант – а це на жаль у дуже небагатьох країнах можливо, переважно іммігрантського типу на кшталт США або частково Канади і то з обмовками залежно від типу професії. Далі там ще йде любов, прийняття в суспільстві, та сама культура та самоповага плюс творчість.
Можна звичайно вдавати, що ми всі глобалізовані по вуха та прирівняні до культури вестернів, яка тупою дихотомією ділиться на ліво-право, але реальність трохи складніша. Повністю асимілюватися в суспільство можуть лише діти, які це з дитсадка вбирають.
rjkz написав:Надо учитывать, что в ЕС сейчас очень высокая конкуренция с такими-же.
Конкуренции с китайцами, индусами, беженцами из др.стран (кроме Украины) нету?
rjkz написав:Надо ехать туда, куда еще собратья по несчастью не добрались в больших количествах и/или огромной емкости рынок труда.
В пустыни Африки или на Северный полюс?
Надо ехать туда, где ты сможешь себя комфортно чувствовать - подходящий климат; язык, который ты в состоянии выучить; культура, которую ты в состоянии понять; посильная работа за зарплату, на которую ты сможешь комфортно жить (по твоим меркам). Если хоть одно из этих условий не подходит, то итог "ехать" будет печальным. Мы за последние 100 дней уже видим сотни тысяч таких примеров, которые возвращаются в Украину.
Есть страны, в которые нащи соотечественники не добрались в таких количествах, чтобы образовался избыток на рынке труда. Как минимум 3 . И везде английский и это не Африка и не Северный Полюс. Хотя в одной из них очень жарко, в другой довольно свежо, а в третьей есть все. И это страны "золотого миллиарда".
slonomag написав:Кстати да, жена говорит на английском и немецком, но так получилось что сейчас с детьми в Испании и толку около 0 от тех языков, приходится учить испанский. 90% местных английский знают на уровне 3го класса начальной школы.
Серьезно? В Испании нет работы только с английским? Не могу картинку вставить, но вот здесь тысячи вакансий светятся. https://englishjobs.es/
Не, речь не о работе, ей работать не надо. Просто даже по магазинам ходить, кассиры нифига английский не знают. Ну и тд. Тоесть знание местного языка необходимо в любом случае, хоть для работы, хоть просто для жизни. Я об этом.
Йо! Знакомые, по работе 10 лет прожили в Южной Корее. Муж с женой. У мужа какой-то Инглиш был. А у жены только русский. Ничего, и в магазины ходила и на экскурсии и по врачам. И это еще в 00-х. До интернет-шопинга и эпохи смартфонов.
Впервые встретил реальную оценку ситуации с мигрантами в Европу на интернет-ресурсе. https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 24/688509/ Со своей стороны хочу отметить, немцы на языковых курсах просто шокированы огромным желанием украинских групп изучать немецкий и их темпами обучения. Говорят, что никогда ранее с подобным не сталкивались.
antey1969 написав:Впервые встретил реальную оценку ситуации с мигрантами в Европу на интернет-ресурсе. https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 24/688509/ Со своей стороны хочу отметить, немцы на языковых курсах просто шокированы огромным желанием украинских групп изучать немецкий и их темпами обучения. Говорят, что никогда ранее с подобным не сталкивались.
Ну так они привыкли на арабов смотреть где большинство с 3 классами образования, а тут приехали украинцы, из которых 80% с высшим образованием, конечно уровень совсем другой.
antey1969 написав:Впервые встретил реальную оценку ситуации с мигрантами в Европу на интернет-ресурсе. https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 24/688509/ Со своей стороны хочу отметить, немцы на языковых курсах просто шокированы огромным желанием украинских групп изучать немецкий и их темпами обучения. Говорят, что никогда ранее с подобным не сталкивались.
Как они собираются вернуть молодёжь? Если Зе загнул недавно, что нужно создавать армию по израильском образцу, сначала отслужи, а потом поступай. 🤦♂️