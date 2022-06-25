Блин, ну вы серьезно? В 2022 году, когда достаточно просто даже не писать, а сказать слова в смартфон и получить перевод?
ПС Сегодня наблюдал, как два модных товарища на относительно новых Ауди и пассате с харьковскими номерами заперлись в туристический центр и умудрились припарковаться возле мерии. Ну там знаки всякие, что въезд запрещен и т.п. И вот они минут 20 что-то пытаются на пальцах объяснить муниципальной страже: что не местные, что знаков не видели, что денег на штраф нет. Просто противно смотреть. Да заплати ты эти несчастные 100 евро и не отнимай у людей время!