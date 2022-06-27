RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 73747576
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 00:26

  St/2 написав:Как будет по корейски "у моего ребенка аллергия на лидокоин" или "он не болел ветрянкой"?

Блин, ну вы серьезно? В 2022 году, когда достаточно просто даже не писать, а сказать слова в смартфон и получить перевод?
ПС Сегодня наблюдал, как два модных товарища на относительно новых Ауди и пассате с харьковскими номерами заперлись в туристический центр и умудрились припарковаться возле мерии. Ну там знаки всякие, что въезд запрещен и т.п. И вот они минут 20 что-то пытаются на пальцах объяснить муниципальной страже: что не местные, что знаков не видели, что денег на штраф нет. Просто противно смотреть. Да заплати ты эти несчастные 100 евро и не отнимай у людей время!
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2172
З нами з: 26.02.18
Подякував: 602 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 15:34

Re: Еміграція, заробітчанство

Как пишут на ветке про обвал, "вести с полей".
Знакомы в НЙ с 2019 года, в конце 2019 пошел работать электриком и параллельно пошел на курсы QA. В скорости закончил курсы, искал работу (не очень активно), в основном попадались предложения, требующие переезда. Продолжал учиться, чтобы не выпасть из темы.
Продолжал работать электриком, стартовая была 24 в час, постепенно увеличили до 29. Но приходили новые работнки и им с ходу давали 30+. Его это нервировало.Пожтому активизировал поиск работы по QA.
И вот на этой неделе выходит на новую работу.
45 в час + годовой бонус.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13337
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6967 раз.
Подякували: 4012 раз.
 
Профіль
2
3
1
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 15:50

  rjkz написав:Как пишут на ветке про обвал, "вести с полей".
Знакомы в НЙ с 2019 года, в конце 2019 пошел работать электриком и параллельно пошел на курсы QA. В скорости закончил курсы, искал работу (не очень активно), в основном попадались предложения, требующие переезда. Продолжал учиться, чтобы не выпасть из темы.
Продолжал работать электриком, стартовая была 24 в час, постепенно увеличили до 29. Но приходили новые работнки и им с ходу давали 30+. Его это нервировало.Пожтому активизировал поиск работы по QA.
И вот на этой неделе выходит на новую работу.
45 в час + годовой бонус.

Прям история с Ютуб канала AMUSA, белорус, что приехал в Америку работал электриком, выучился на QA, сейчас косит бабло.
Bolt
 
Повідомлень: 1197
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 73747576
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (193)
27.06.2022 16:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.