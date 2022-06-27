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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 26 чер, 2022 00:26
St/2 написав:
Как будет по корейски "у моего ребенка аллергия на лидокоин" или "он не болел ветрянкой"?
Блин, ну вы серьезно? В 2022 году, когда достаточно просто даже не писать, а сказать слова в смартфон и получить перевод?
ПС Сегодня наблюдал, как два модных товарища на относительно новых Ауди и пассате с харьковскими номерами заперлись в туристический центр и умудрились припарковаться возле мерии. Ну там знаки всякие, что въезд запрещен и т.п. И вот они минут 20 что-то пытаются на пальцах объяснить муниципальной страже: что не местные, что знаков не видели, что денег на штраф нет. Просто противно смотреть. Да заплати ты эти несчастные 100 евро и не отнимай у людей время!
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Додано: Пон 27 чер, 2022 15:34
Как пишут на ветке про обвал, "вести с полей".
Знакомы в НЙ с 2019 года, в конце 2019 пошел работать электриком и параллельно пошел на курсы QA. В скорости закончил курсы, искал работу (не очень активно), в основном попадались предложения, требующие переезда. Продолжал учиться, чтобы не выпасть из темы.
Продолжал работать электриком, стартовая была 24 в час, постепенно увеличили до 29. Но приходили новые работнки и им с ходу давали 30+. Его это нервировало.Пожтому активизировал поиск работы по QA.
И вот на этой неделе выходит на новую работу.
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rjkz
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Додано: Пон 27 чер, 2022 15:50
rjkz написав:
Как пишут на ветке про обвал, "вести с полей".
Знакомы в НЙ с 2019 года, в конце 2019 пошел работать электриком и параллельно пошел на курсы QA. В скорости закончил курсы, искал работу (не очень активно), в основном попадались предложения, требующие переезда. Продолжал учиться, чтобы не выпасть из темы.
Продолжал работать электриком, стартовая была 24 в час, постепенно увеличили до 29. Но приходили новые работнки и им с ходу давали 30+. Его это нервировало.Пожтому активизировал поиск работы по QA.
И вот на этой неделе выходит на новую работу.
45 в час + годовой бонус.
Прям история с Ютуб канала AMUSA, белорус, что приехал в Америку работал электриком, выучился на QA, сейчас косит бабло.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 16:13
rjkz написав:Как пишут на ветке про обвал, "вести с полей".
Знакомы в НЙ с 2019 года, в конце 2019 пошел работать электриком и параллельно пошел на курсы QA. В скорости закончил курсы, искал работу (не очень активно), в основном попадались предложения, требующие переезда. Продолжал учиться, чтобы не выпасть из темы.
Продолжал работать электриком, стартовая была 24 в час, постепенно увеличили до 29. Но приходили новые работнки и им с ходу давали 30+. Его это нервировало.Пожтому активизировал поиск работы по QA.
И вот на этой неделе выходит на новую работу.
45 в час + годовой бонус.
Невже тостер в США обійшов по доходам цілого електрика? Так скоро і санткхніки втратять свої позиції
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