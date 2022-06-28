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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 73747576
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 00:26

  St/2 написав:Как будет по корейски "у моего ребенка аллергия на лидокоин" или "он не болел ветрянкой"?

Блин, ну вы серьезно? В 2022 году, когда достаточно просто даже не писать, а сказать слова в смартфон и получить перевод?
ПС Сегодня наблюдал, как два модных товарища на относительно новых Ауди и пассате с харьковскими номерами заперлись в туристический центр и умудрились припарковаться возле мерии. Ну там знаки всякие, что въезд запрещен и т.п. И вот они минут 20 что-то пытаются на пальцах объяснить муниципальной страже: что не местные, что знаков не видели, что денег на штраф нет. Просто противно смотреть. Да заплати ты эти несчастные 100 евро и не отнимай у людей время!
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 15:34

Re: Еміграція, заробітчанство

Как пишут на ветке про обвал, "вести с полей".
Знакомы в НЙ с 2019 года, в конце 2019 пошел работать электриком и параллельно пошел на курсы QA. В скорости закончил курсы, искал работу (не очень активно), в основном попадались предложения, требующие переезда. Продолжал учиться, чтобы не выпасть из темы.
Продолжал работать электриком, стартовая была 24 в час, постепенно увеличили до 29. Но приходили новые работнки и им с ходу давали 30+. Его это нервировало.Пожтому активизировал поиск работы по QA.
И вот на этой неделе выходит на новую работу.
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rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 15:50

  rjkz написав:Как пишут на ветке про обвал, "вести с полей".
Знакомы в НЙ с 2019 года, в конце 2019 пошел работать электриком и параллельно пошел на курсы QA. В скорости закончил курсы, искал работу (не очень активно), в основном попадались предложения, требующие переезда. Продолжал учиться, чтобы не выпасть из темы.
Продолжал работать электриком, стартовая была 24 в час, постепенно увеличили до 29. Но приходили новые работнки и им с ходу давали 30+. Его это нервировало.Пожтому активизировал поиск работы по QA.
И вот на этой неделе выходит на новую работу.
45 в час + годовой бонус.

Прям история с Ютуб канала AMUSA, белорус, что приехал в Америку работал электриком, выучился на QA, сейчас косит бабло.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 16:13

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:Как пишут на ветке про обвал, "вести с полей".
Знакомы в НЙ с 2019 года, в конце 2019 пошел работать электриком и параллельно пошел на курсы QA. В скорости закончил курсы, искал работу (не очень активно), в основном попадались предложения, требующие переезда. Продолжал учиться, чтобы не выпасть из темы.
Продолжал работать электриком, стартовая была 24 в час, постепенно увеличили до 29. Но приходили новые работнки и им с ходу давали 30+. Его это нервировало.Пожтому активизировал поиск работы по QA.
И вот на этой неделе выходит на новую работу.
45 в час + годовой бонус.
Невже тостер в США обійшов по доходам цілого електрика? Так скоро і санткхніки втратять свої позиції :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 19:53

  Bolt написав:
  rjkz написав:Как пишут на ветке про обвал, "вести с полей".
Знакомы в НЙ с 2019 года, в конце 2019 пошел работать электриком и параллельно пошел на курсы QA. В скорости закончил курсы, искал работу (не очень активно), в основном попадались предложения, требующие переезда. Продолжал учиться, чтобы не выпасть из темы.
Продолжал работать электриком, стартовая была 24 в час, постепенно увеличили до 29. Но приходили новые работнки и им с ходу давали 30+. Его это нервировало.Пожтому активизировал поиск работы по QA.
И вот на этой неделе выходит на новую работу.
45 в час + годовой бонус.

Прям история с Ютуб канала AMUSA, белорус, что приехал в Америку работал электриком, выучился на QA, сейчас косит бабло.


Я когда-то посматривал его канал. Позитивный такой парень. Леша, кажется.
Он где-то в глубинке был электриком, потом учился в школе другого блогера - Портнова. Потом пощел работать в QA на стартовые 30 в час.
Давнно не смотрел что с ним теперь.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:00

  Faceless написав:
rjkz написав:Как пишут на ветке про обвал, "вести с полей".
Знакомы в НЙ с 2019 года, в конце 2019 пошел работать электриком и параллельно пошел на курсы QA. В скорости закончил курсы, искал работу (не очень активно), в основном попадались предложения, требующие переезда. Продолжал учиться, чтобы не выпасть из темы.
Продолжал работать электриком, стартовая была 24 в час, постепенно увеличили до 29. Но приходили новые работнки и им с ходу давали 30+. Его это нервировало.Пожтому активизировал поиск работы по QA.
И вот на этой неделе выходит на новую работу.
45 в час + годовой бонус.
Невже тостер в США обійшов по доходам цілого електрика? Так скоро і санткхніки втратять свої позиції :mrgreen:


В среднем, электрики зарабатывают чуть меньше сантехников. Там нет такой четкой градации 40-80.
Кроме того, произощел резкий рост зарплат и новички приходят на бОльший рейт, чем опытные работники, которые давно работают. Как этот самый знакомый и говорит - "Дважды себя одному и тому-же работодателю не продашь". Если-бы он перешел в другую компанию электриком, то в районе 50 в час мог-бы иметь, но работать он хотел в тестировании. Тем более, что в Украине был сисадмином.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:28

  rjkz написав:Как пишут на ветке про обвал, "вести с полей".
Знакомы в НЙ с 2019 года, в конце 2019 пошел работать электриком и параллельно пошел на курсы QA. В скорости закончил курсы, искал работу (не очень активно), в основном попадались предложения, требующие переезда. Продолжал учиться, чтобы не выпасть из темы.
Продолжал работать электриком, стартовая была 24 в час, постепенно увеличили до 29. Но приходили новые работнки и им с ходу давали 30+. Его это нервировало.Пожтому активизировал поиск работы по QA.
И вот на этой неделе выходит на новую работу.
45 в час + годовой бонус.

Тестпро или Портнова заканчивал?
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 21:01

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:Как пишут на ветке про обвал, "вести с полей".
Знакомы в НЙ с 2019 года, в конце 2019 пошел работать электриком и параллельно пошел на курсы QA. В скорости закончил курсы, искал работу (не очень активно), в основном попадались предложения, требующие переезда. Продолжал учиться, чтобы не выпасть из темы.
Продолжал работать электриком, стартовая была 24 в час, постепенно увеличили до 29. Но приходили новые работнки и им с ходу давали 30+. Его это нервировало.Пожтому активизировал поиск работы по QA.
И вот на этой неделе выходит на новую работу.
45 в час + годовой бонус.
Невже тостер в США обійшов по доходам цілого електрика? Так скоро і санткхніки втратять свої позиції :mrgreen:


В среднем, электрики зарабатывают чуть меньше сантехников. Там нет такой четкой градации 40-80.
Кроме того, произощел резкий рост зарплат и новички приходят на бОльший рейт, чем опытные работники, которые давно работают. Как этот самый знакомый и говорит - "Дважды себя одному и тому-же работодателю не продашь". Если-бы он перешел в другую компанию электриком, то в районе 50 в час мог-бы иметь, но работать он хотел в тестировании. Тем более, что в Украине был сисадмином.
Не про те мова.
Нібито ні для кого не секрет, що ІТ то тільки в нас сфера з доходами помітно вище середнього.
А в США, як вже неодноразово тут писали, то звичайні собі пересічні, середнячки. А от сантехніки з електриками, з ліцензіями, можуть і з лікарями потягатися:)
А тут така зрада, якийсь QA (не найдохідніша позиція), тільки з курсами, без досвіду, і обійшов електрика. Щось тут не чисто :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 00:22

  Понаехал написав:
  rjkz написав:Как пишут на ветке про обвал, "вести с полей".
Знакомы в НЙ с 2019 года, в конце 2019 пошел работать электриком и параллельно пошел на курсы QA. В скорости закончил курсы, искал работу (не очень активно), в основном попадались предложения, требующие переезда. Продолжал учиться, чтобы не выпасть из темы.
Продолжал работать электриком, стартовая была 24 в час, постепенно увеличили до 29. Но приходили новые работнки и им с ходу давали 30+. Его это нервировало.Пожтому активизировал поиск работы по QA.
И вот на этой неделе выходит на новую работу.
45 в час + годовой бонус.

Тестпро или Портнова заканчивал?


Не, в НЙ, параллельно с работой.
Очно.
Где Тестпро - не знаю, про Портнова, наверное знают все.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 00:32

  Faceless написав:
rjkz написав:
  Faceless написав:Невже тостер в США обійшов по доходам цілого електрика? Так скоро і санткхніки втратять свої позиції :mrgreen:


В среднем, электрики зарабатывают чуть меньше сантехников. Там нет такой четкой градации 40-80.
Кроме того, произощел резкий рост зарплат и новички приходят на бОльший рейт, чем опытные работники, которые давно работают. Как этот самый знакомый и говорит - "Дважды себя одному и тому-же работодателю не продашь". Если-бы он перешел в другую компанию электриком, то в районе 50 в час мог-бы иметь, но работать он хотел в тестировании. Тем более, что в Украине был сисадмином.
Не про те мова.
Нібито ні для кого не секрет, що ІТ то тільки в нас сфера з доходами помітно вище середнього.
А в США, як вже неодноразово тут писали, то звичайні собі пересічні, середнячки. А от сантехніки з електриками, з ліцензіями, можуть і з лікарями потягатися:)
А тут така зрада, якийсь QA (не найдохідніша позиція), тільки з курсами, без досвіду, і обійшов електрика. Щось тут не чисто :)


Не вижу никакой зрады.
Есть электирики и по 100 в час имеют, а в QA есть разница от специализации.
У него одна из самых востребованных - финанализ.
Кроме того, есть разница где работать.
Алексей, которого тут вспоминали стартовал в провинции с 30 в час.
Мой знакомый нашел работодателя в практически центре Манхеттена.
Есть довольно существенный разброс по зарплатам в зависимости от работодателя и уровня работы. Например, одна профессия (в Украине ничего похожего нет), связанная с эксплуатацией недвижимости в НЙ есть и 15 в час (30 куе в год) и 150 куе в год (оплата не почасовая). И в том и во втором случае есть весомый бенефит. Во втором бенефитов довольно много.
rjkz
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