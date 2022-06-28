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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 14:17

Re: Еміграція, заробітчанство

https://news.liga.net/incidents/news/v- ... -vyjivshih
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 14:34

  rjkz написав:
Я когда-то посматривал его канал. Позитивный такой парень. Леша, кажется.
Он где-то в глубинке был электриком, потом учился в школе другого блогера - Портнова. Потом пощел работать в QA на стартовые 30 в час.
Давнно не смотрел что с ним теперь.

Не его ли Портнов потом в своем видео обсерал? Что он дескать посмел други курсы рекламировать... :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 15:24

  Faceless написав:
rjkz написав:Как пишут на ветке про обвал, "вести с полей".
Знакомы в НЙ с 2019 года, в конце 2019 пошел работать электриком и параллельно пошел на курсы QA. В скорости закончил курсы, искал работу (не очень активно), в основном попадались предложения, требующие переезда. Продолжал учиться, чтобы не выпасть из темы.
Продолжал работать электриком, стартовая была 24 в час, постепенно увеличили до 29. Но приходили новые работнки и им с ходу давали 30+. Его это нервировало.Пожтому активизировал поиск работы по QA.
И вот на этой неделе выходит на новую работу.
45 в час + годовой бонус.
Невже тостер в США обійшов по доходам цілого електрика? Так скоро і санткхніки втратять свої позиції :mrgreen:

Хороший сантехнік в Америці - заробляє більше посереднього програміста. :mrgreen:
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