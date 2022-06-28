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Додано: Вів 28 чер, 2022 14:17
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 28 чер, 2022 14:34
Не его ли Портнов потом в своем видео обсерал? Что он дескать посмел други курсы рекламировать...
Додано: Вів 28 чер, 2022 15:24
Хороший сантехнік в Америці - заробляє більше посереднього програміста.
Додано: Вів 28 чер, 2022 19:34
Если в блогах Портнова еще что-то полезное встречается (он очень плодовитый, поэтому пришлось пересмотреть много воды, прежде чем выудил жемчужину), то в блогах Леши ничего интересного для меня не было. Несколько раз пытался смотреть, но кроме рассказов о себе, ничего полезного.
Давно не смотрю обоих.
Раньше ставил Портного, когда не мог заснуть. Лучше снотворного действует.
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