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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 чер, 2022 14:17
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rjkz
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Додано: Вів 28 чер, 2022 14:34
rjkz написав:
Я когда-то посматривал его канал. Позитивный такой парень. Леша, кажется.
Он где-то в глубинке был электриком, потом учился в школе другого блогера - Портнова. Потом пощел работать в QA на стартовые 30 в час.
Давнно не смотрел что с ним теперь.
Не его ли Портнов потом в своем видео обсерал? Что он дескать посмел други курсы рекламировать...
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Понаехал
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Додано: Вів 28 чер, 2022 19:34
Понаехал написав: rjkz написав:
Я когда-то посматривал его канал. Позитивный такой парень. Леша, кажется.
Он где-то в глубинке был электриком, потом учился в школе другого блогера - Портнова. Потом пощел работать в QA на стартовые 30 в час.
Давнно не смотрел что с ним теперь.
Не его ли Портнов потом в своем видео обсерал? Что он дескать посмел други курсы рекламировать...
Если в блогах Портнова еще что-то полезное встречается (он очень плодовитый, поэтому пришлось пересмотреть много воды, прежде чем выудил жемчужину), то в блогах Леши ничего интересного для меня не было. Несколько раз пытался смотреть, но кроме рассказов о себе, ничего полезного.
Давно не смотрю обоих.
Раньше ставил Портного, когда не мог заснуть. Лучше снотворного действует.
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rjkz
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Додано: Сер 29 чер, 2022 00:46
rjkz написав:
Если в блогах Портнова еще что-то полезное встречается (он очень плодовитый, поэтому пришлось пересмотреть много воды, прежде чем выудил жемчужину), то в блогах Леши ничего интересного для меня не было. Несколько раз пытался смотреть, но кроме рассказов о себе, ничего полезного.
Давно не смотрю обоих.
Раньше ставил Портного, когда не мог заснуть. Лучше снотворного действует.
Очень всё неоднозначно с этим парнем... Рассказы про угрозы ему со стороны конкурентов, рассказы как работодателю врать, отбывать бывших учеников и конкурентов. Дело ваше конечно, но после этих пунктов я перестал его смотреть.
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Понаехал
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Додано: Сер 29 чер, 2022 01:05
Понаехал написав: rjkz написав:
Если в блогах Портнова еще что-то полезное встречается (он очень плодовитый, поэтому пришлось пересмотреть много воды, прежде чем выудил жемчужину), то в блогах Леши ничего интересного для меня не было. Несколько раз пытался смотреть, но кроме рассказов о себе, ничего полезного.
Давно не смотрю обоих.
Раньше ставил Портного, когда не мог заснуть. Лучше снотворного действует.
Очень всё неоднозначно с этим парнем... Рассказы про угрозы ему со стороны конкурентов, рассказы как работодателю врать, отбывать бывших учеников и конкурентов. Дело ваше конечно, но после этих пунктов я перестал его смотреть.
Я его давно не смотрю.
Несколько лет. До этого смотрел.
И лет 7 назад выловил то, что мне помогло.
Но на вас, я так понимаю, еще и влияет, то что он не скрывает своей приверженности демпартии. Его аудитория - потенциальные или свежие ньюкамеры.
Они в своем большинстве не могут быть республиканцами по убеждениям.
Надеюсь, вам-то не надо объяснять почему?
Из всех блогеров смотрю все еще канал Альберта Азимова.
Не знаю или стану поступать так как он, но уж выводы как не стать его клиентом, для себя делаю.
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rjkz
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Додано: Сер 29 чер, 2022 02:00
rjkz написав:
Я его давно не смотрю.
Несколько лет. До этого смотрел.
И лет 7 назад выловил то, что мне помогло.
Но на вас, я так понимаю, еще и влияет, то что он не скрывает своей приверженности демпартии. Его аудитория - потенциальные или свежие ньюкамеры.
Они в своем большинстве не могут быть республиканцами по убеждениям.
Надеюсь, вам-то не надо объяснять почему?
Из всех блогеров смотрю все еще канал Альберта Азимова.
Не знаю или стану поступать так как он, но уж выводы как не стать его клиентом, для себя делаю.
Я его давно не смотрю тоже, но но у нас в местном IT комьюнити был небольшой холивар по его поводу. Скажем так не в его пользу общественное мнение.
Я ровно отношусь к синим. И вообще держу своё мнение при себе ибо я не гражданин.
А вообще из моих наблюдений могу сказать, что наши эмигранты в основном за республиканцев. Из тех новичков, что сюда приезжает процентов 80% так точно после первых 6 месяцев, из тех кто переезжает из синих штатов 99%
бегство из синих штатов семейных людей - это закономерность, а у меня круг общения - семейные люди. Хотя я себя прекрасно чувствую в городе синих ибо баланс.
ПС. За 5 лет я не видел не одного стикера beto у мексиканцев
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Понаехал
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