#<1 ... 74757677 Додано: Вів 28 чер, 2022 14:17 Re: Еміграція, заробітчанство https://news.liga.net/incidents/news/v- ... -vyjivshih

Я когда-то посматривал его канал. Позитивный такой парень. Леша, кажется.

Он где-то в глубинке был электриком, потом учился в школе другого блогера - Портнова. Потом пощел работать в QA на стартовые 30 в час.

Знакомы в НЙ с 2019 года, в конце 2019 пошел работать электриком и параллельно пошел на курсы QA. В скорости закончил курсы, искал работу (не очень активно), в основном попадались предложения, требующие переезда. Продолжал учиться, чтобы не выпасть из темы.

Продолжал работать электриком, стартовая была 24 в час, постепенно увеличили до 29. Но приходили новые работнки и им с ходу давали 30+. Его это нервировало.Пожтому активизировал поиск работы по QA.

И вот на этой неделе выходит на новую работу.

45 в час + годовой бонус. Невже тостер в США обійшов по доходам цілого електрика? Так скоро і санткхніки втратять свої позиції Невже тостер в США обійшов по доходам цілого електрика? Так скоро і санткхніки втратять свої позиції

Я когда-то посматривал его канал. Позитивный такой парень. Леша, кажется.

Он где-то в глубинке был электриком, потом учился в школе другого блогера - Портнова. Потом пощел работать в QA на стартовые 30 в час.

Если в блогах Портнова еще что-то полезное встречается (он очень плодовитый, поэтому пришлось пересмотреть много воды, прежде чем выудил жемчужину), то в блогах Леши ничего интересного для меня не было. Несколько раз пытался смотреть, но кроме рассказов о себе, ничего полезного.

Давно не смотрю обоих.

Если в блогах Портнова еще что-то полезное встречается (он очень плодовитый, поэтому пришлось пересмотреть много воды, прежде чем выудил жемчужину), то в блогах Леши ничего интересного для меня не было. Несколько раз пытался смотреть, но кроме рассказов о себе, ничего полезного.

Давно не смотрю обоих.

Если в блогах Портнова еще что-то полезное встречается (он очень плодовитый, поэтому пришлось пересмотреть много воды, прежде чем выудил жемчужину), то в блогах Леши ничего интересного для меня не было. Несколько раз пытался смотреть, но кроме рассказов о себе, ничего полезного.

Давно не смотрю обоих.

Я его давно не смотрю.

Несколько лет. До этого смотрел.

И лет 7 назад выловил то, что мне помогло.

Но на вас, я так понимаю, еще и влияет, то что он не скрывает своей приверженности демпартии. Его аудитория - потенциальные или свежие ньюкамеры.

Они в своем большинстве не могут быть республиканцами по убеждениям.

Надеюсь, вам-то не надо объяснять почему?



Из всех блогеров смотрю все еще канал Альберта Азимова.

Я его давно не смотрю.

Несколько лет. До этого смотрел.

И лет 7 назад выловил то, что мне помогло.

Но на вас, я так понимаю, еще и влияет, то что он не скрывает своей приверженности демпартии. Его аудитория - потенциальные или свежие ньюкамеры.

Они в своем большинстве не могут быть республиканцами по убеждениям.

Надеюсь, вам-то не надо объяснять почему?



Из всех блогеров смотрю все еще канал Альберта Азимова.

Я его давно не смотрю тоже, но но у нас в местном IT комьюнити был небольшой холивар по его поводу. Скажем так не в его пользу общественное мнение.

Я ровно отношусь к синим. И вообще держу своё мнение при себе ибо я не гражданин.

А вообще из моих наблюдений могу сказать, что наши эмигранты в основном за республиканцев. Из тех новичков, что сюда приезжает процентов 80% так точно после первых 6 месяцев, из тех кто переезжает из синих штатов 99% бегство из синих штатов семейных людей - это закономерность, а у меня круг общения - семейные люди. Хотя я себя прекрасно чувствую в городе синих ибо баланс.

Я его давно не смотрю.

Несколько лет. До этого смотрел.

И лет 7 назад выловил то, что мне помогло.

Но на вас, я так понимаю, еще и влияет, то что он не скрывает своей приверженности демпартии. Его аудитория - потенциальные или свежие ньюкамеры.

Они в своем большинстве не могут быть республиканцами по убеждениям.

Надеюсь, вам-то не надо объяснять почему?



Из всех блогеров смотрю все еще канал Альберта Азимова.

Я его давно не смотрю тоже, но но у нас в местном IT комьюнити был небольшой холивар по его поводу. Скажем так не в его пользу общественное мнение.

Я ровно отношусь к синим. И вообще держу своё мнение при себе ибо я не гражданин.

А вообще из моих наблюдений могу сказать, что наши эмигранты в основном за республиканцев. Из тех новичков, что сюда приезжает процентов 80% так точно после первых 6 месяцев, из тех кто переезжает из синих штатов 99% бегство из синих штатов семейных людей - это закономерность, а у меня круг общения - семейные люди. Хотя я себя прекрасно чувствую в городе синих ибо баланс.

Среди выходцев из б.СССР в НЙ тоже большинство как минимум не за демократов.

Есть одно "но". Из них очень многие против Трампа. Если-бы на его месте был другой, то голосовали-бы за него.

Некоторые сравнивали выборы Президента с выборами в Украине 2004 года.

Среди выходцев из б.СССР в НЙ тоже большинство как минимум не за демократов.

Есть одно "но". Из них очень многие против Трампа. Если-бы на его месте был другой, то голосовали-бы за него.

Некоторые сравнивали выборы Президента с выборами в Украине 2004 года.

Это наш местный синий. Всё мечтает пустить Техас по пути Кали.

https://betoorourke.com/

