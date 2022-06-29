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rjkz написав: Я когда-то посматривал его канал. Позитивный такой парень. Леша, кажется. Он где-то в глубинке был электриком, потом учился в школе другого блогера - Портнова. Потом пощел работать в QA на стартовые 30 в час. Давнно не смотрел что с ним теперь.
Не его ли Портнов потом в своем видео обсерал? Что он дескать посмел други курсы рекламировать...
rjkz написав:Как пишут на ветке про обвал, "вести с полей". Знакомы в НЙ с 2019 года, в конце 2019 пошел работать электриком и параллельно пошел на курсы QA. В скорости закончил курсы, искал работу (не очень активно), в основном попадались предложения, требующие переезда. Продолжал учиться, чтобы не выпасть из темы. Продолжал работать электриком, стартовая была 24 в час, постепенно увеличили до 29. Но приходили новые работнки и им с ходу давали 30+. Его это нервировало.Пожтому активизировал поиск работы по QA. И вот на этой неделе выходит на новую работу. 45 в час + годовой бонус.
Невже тостер в США обійшов по доходам цілого електрика? Так скоро і санткхніки втратять свої позиції
Хороший сантехнік в Америці - заробляє більше посереднього програміста.
rjkz написав: Я когда-то посматривал его канал. Позитивный такой парень. Леша, кажется. Он где-то в глубинке был электриком, потом учился в школе другого блогера - Портнова. Потом пощел работать в QA на стартовые 30 в час. Давнно не смотрел что с ним теперь.
Не его ли Портнов потом в своем видео обсерал? Что он дескать посмел други курсы рекламировать...
Если в блогах Портнова еще что-то полезное встречается (он очень плодовитый, поэтому пришлось пересмотреть много воды, прежде чем выудил жемчужину), то в блогах Леши ничего интересного для меня не было. Несколько раз пытался смотреть, но кроме рассказов о себе, ничего полезного. Давно не смотрю обоих. Раньше ставил Портного, когда не мог заснуть. Лучше снотворного действует.
rjkz написав: Если в блогах Портнова еще что-то полезное встречается (он очень плодовитый, поэтому пришлось пересмотреть много воды, прежде чем выудил жемчужину), то в блогах Леши ничего интересного для меня не было. Несколько раз пытался смотреть, но кроме рассказов о себе, ничего полезного. Давно не смотрю обоих. Раньше ставил Портного, когда не мог заснуть. Лучше снотворного действует.
Очень всё неоднозначно с этим парнем... Рассказы про угрозы ему со стороны конкурентов, рассказы как работодателю врать, отбывать бывших учеников и конкурентов. Дело ваше конечно, но после этих пунктов я перестал его смотреть.
rjkz написав: Если в блогах Портнова еще что-то полезное встречается (он очень плодовитый, поэтому пришлось пересмотреть много воды, прежде чем выудил жемчужину), то в блогах Леши ничего интересного для меня не было. Несколько раз пытался смотреть, но кроме рассказов о себе, ничего полезного. Давно не смотрю обоих. Раньше ставил Портного, когда не мог заснуть. Лучше снотворного действует.
Очень всё неоднозначно с этим парнем... Рассказы про угрозы ему со стороны конкурентов, рассказы как работодателю врать, отбывать бывших учеников и конкурентов. Дело ваше конечно, но после этих пунктов я перестал его смотреть.
Я его давно не смотрю. Несколько лет. До этого смотрел. И лет 7 назад выловил то, что мне помогло. Но на вас, я так понимаю, еще и влияет, то что он не скрывает своей приверженности демпартии. Его аудитория - потенциальные или свежие ньюкамеры. Они в своем большинстве не могут быть республиканцами по убеждениям. Надеюсь, вам-то не надо объяснять почему?
Из всех блогеров смотрю все еще канал Альберта Азимова. Не знаю или стану поступать так как он, но уж выводы как не стать его клиентом, для себя делаю.
rjkz написав: Я его давно не смотрю. Несколько лет. До этого смотрел. И лет 7 назад выловил то, что мне помогло. Но на вас, я так понимаю, еще и влияет, то что он не скрывает своей приверженности демпартии. Его аудитория - потенциальные или свежие ньюкамеры. Они в своем большинстве не могут быть республиканцами по убеждениям. Надеюсь, вам-то не надо объяснять почему?
Из всех блогеров смотрю все еще канал Альберта Азимова. Не знаю или стану поступать так как он, но уж выводы как не стать его клиентом, для себя делаю.
Я его давно не смотрю тоже, но но у нас в местном IT комьюнити был небольшой холивар по его поводу. Скажем так не в его пользу общественное мнение. Я ровно отношусь к синим. И вообще держу своё мнение при себе ибо я не гражданин. А вообще из моих наблюдений могу сказать, что наши эмигранты в основном за республиканцев. Из тех новичков, что сюда приезжает процентов 80% так точно после первых 6 месяцев, из тех кто переезжает из синих штатов 99% бегство из синих штатов семейных людей - это закономерность, а у меня круг общения - семейные люди. Хотя я себя прекрасно чувствую в городе синих ибо баланс. ПС. За 5 лет я не видел не одного стикера beto у мексиканцев
rjkz написав: Я его давно не смотрю. Несколько лет. До этого смотрел. И лет 7 назад выловил то, что мне помогло. Но на вас, я так понимаю, еще и влияет, то что он не скрывает своей приверженности демпартии. Его аудитория - потенциальные или свежие ньюкамеры. Они в своем большинстве не могут быть республиканцами по убеждениям. Надеюсь, вам-то не надо объяснять почему?
Из всех блогеров смотрю все еще канал Альберта Азимова. Не знаю или стану поступать так как он, но уж выводы как не стать его клиентом, для себя делаю.
Я его давно не смотрю тоже, но но у нас в местном IT комьюнити был небольшой холивар по его поводу. Скажем так не в его пользу общественное мнение. Я ровно отношусь к синим. И вообще держу своё мнение при себе ибо я не гражданин. А вообще из моих наблюдений могу сказать, что наши эмигранты в основном за республиканцев. Из тех новичков, что сюда приезжает процентов 80% так точно после первых 6 месяцев, из тех кто переезжает из синих штатов 99% бегство из синих штатов семейных людей - это закономерность, а у меня круг общения - семейные люди. Хотя я себя прекрасно чувствую в городе синих ибо баланс. ПС. За 5 лет я не видел не одного стикера beto у мексиканцев
Среди выходцев из б.СССР в НЙ тоже большинство как минимум не за демократов. Есть одно "но". Из них очень многие против Трампа. Если-бы на его месте был другой, то голосовали-бы за него. Некоторые сравнивали выборы Президента с выборами в Украине 2004 года. Тогда многие голосовали ПРОТИВ януковоща за Ющенко.
rjkz написав: Среди выходцев из б.СССР в НЙ тоже большинство как минимум не за демократов. Есть одно "но". Из них очень многие против Трампа. Если-бы на его месте был другой, то голосовали-бы за него. Некоторые сравнивали выборы Президента с выборами в Украине 2004 года. Тогда многие голосовали ПРОТИВ януковоща за Ющенко.
Это наш местный синий. Всё мечтает пустить Техас по пути Кали. https://betoorourke.com/ По поводу выборов - я не гражданин. Не моё это дело обсуждать данный процесс
Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.