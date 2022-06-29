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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 76777879>
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 12:11

  airmax78 написав:рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.

Просто чудово.
Найкращий метод боротьби з автожлобами.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 12:18

  Frant написав:
  airmax78 написав:рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.

Просто чудово.
Найкращий метод боротьби з автожлобами.

Тік. Тільки не з автожлобами, а взагалі з будь-якими автомобілями в місті. Паркуватись ти можешь тільки в тому районі, де зареєстрований ("прописка - пережиток совка"), а в іншому районі - або в платних підземних/наземних паркінгах за мінімум 2 ойро на годину, або на вулиці за ті ж 2 ойро на годину, але не більше ніж протягом двох годин. Тобто просто на вулиці не в своєму районі ти автівку залишити не можешь. Що добре, але...
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 12:27

  airmax78 написав:Нет. Я сейчас готовлюсь вернуться. Так что, может, до конца июля буду в Киеве. И да, как всегда пишу предельно откровенно. Да, Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.


Так говорят у вас там еще одна столица ЕС рядом - 55 км и на месте. Может там зубы лечить и машину на ТО сдать ?
Посмотрел цены в Порцелян : лечение кариеса 4000грн. за фотополимерную пломбу.
В Вене эта услуга будет 12000грн. , правда ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 12:31

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  airmax78 написав:рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.

Просто чудово.
Найкращий метод боротьби з автожлобами.

Тік. Тільки не з автожлобами, а взагалі з будь-якими автомобілями в місті. Паркуватись ти можешь тільки в тому районі, де зареєстрований ("прописка - пережиток совка"), а в іншому районі - або в платних підземних/наземних паркінгах за мінімум 2 ойро на годину, або на вулиці за ті ж 2 ойро на годину, але не більше ніж протягом двох годин. Тобто просто на вулиці не в своєму районі ти автівку залишити не можешь. Що добре, але...

Супер!
Нуворишам, бидланам та іншим скоробогатькам - нічого там робити.
Вони почуваються бідняками. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 12:35

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Нет. Я сейчас готовлюсь вернуться. Так что, может, до конца июля буду в Киеве. И да, как всегда пишу предельно откровенно. Да, Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.


Так говорят у вас там еще одна столица ЕС рядом - 55 км и на месте. Может там зубы лечить и машину на ТО сдать ?
Посмотрел цены в Порцелян : лечение кариеса 4000грн. за фотополимерную пломбу.
В Вене эта услуга будет 12000грн. , правда ?

Где-то так. При этом это будет далеко не Порцеляна.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 12:37

Відень - місто для заслужених пенсіонерів.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 12:56

Ни фига се 4000 грн, у мну знакомый стоматолог 500 грн за фотополимерку берет.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 12:59

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Нет. Я сейчас готовлюсь вернуться. Так что, может, до конца июля буду в Киеве. И да, как всегда пишу предельно откровенно. Да, Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.


Так говорят у вас там еще одна столица ЕС рядом - 55 км и на месте. Может там зубы лечить и машину на ТО сдать ?
Посмотрел цены в Порцелян : лечение кариеса 4000грн. за фотополимерную пломбу.
В Вене эта услуга будет 12000грн. , правда ?

Я кстати в 19 году, чтобы не платить конский прайс за готель в Вене, жил в Братиславе и мотался три дня подряд в Вену, благо бензин тогда дешевле, чем сейчас был.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:10

  airmax78 написав:Нет. Я сейчас готовлюсь вернуться. Так что, может, до конца июля буду в Киеве. И да, как всегда пишу предельно откровенно. Да, Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.

а что вас удивляет?
высокие доходы=высокие цены, "все просто"(с)
в Италии ручная мойка машины может стать в 100ойро)
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:29

  Bolt написав:Ни фига се 4000 грн, у мну знакомый стоматолог 500 грн за фотополимерку берет.

В Вене тоже такие есть. Я к такой долгое время в Киеве ходил. Уничтожила мне 2 зуба. После этого только в Порцеляну.
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  #<1 ... 76777879>
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