Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 76777879> Додано: Сер 29 чер, 2022 12:11 airmax78 написав: рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных. рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.

Просто чудово.

Найкращий метод боротьби з автожлобами. Просто чудово.Найкращий метод боротьби з автожлобами. Frant

Заблокований Повідомлень: 22842 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1446 раз. Подякували: 2377 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 12:18 Frant написав: airmax78 написав: рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных. рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.

Просто чудово.

Найкращий метод боротьби з автожлобами. Просто чудово.Найкращий метод боротьби з автожлобами.

Тік. Тільки не з автожлобами, а взагалі з будь-якими автомобілями в місті. Паркуватись ти можешь тільки в тому районі, де зареєстрований ("прописка - пережиток совка"), а в іншому районі - або в платних підземних/наземних паркінгах за мінімум 2 ойро на годину, або на вулиці за ті ж 2 ойро на годину, але не більше ніж протягом двох годин. Тобто просто на вулиці не в своєму районі ти автівку залишити не можешь. Що добре, але... Тік. Тільки не з автожлобами, а взагалі з будь-якими автомобілями в місті. Паркуватись ти можешь тільки в тому районі, де зареєстрований ("прописка - пережиток совка"), а в іншому районі - або в платних підземних/наземних паркінгах за мінімум 2 ойро на годину, або на вулиці за ті ж 2 ойро на годину, але не більше ніж протягом двох годин. Тобто просто на вулиці не в своєму районі ти автівку залишити не можешь. Що добре, але... airmax78 Повідомлень: 40650 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5019 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 12:27 airmax78 написав: Нет. Я сейчас готовлюсь вернуться. Так что, может, до конца июля буду в Киеве. И да, как всегда пишу предельно откровенно. Да, Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных. Нет. Я сейчас готовлюсь вернуться. Так что, может, до конца июля буду в Киеве. И да, как всегда пишу предельно откровенно. Да, Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.



Так говорят у вас там еще одна столица ЕС рядом - 55 км и на месте. Может там зубы лечить и машину на ТО сдать ?

Посмотрел цены в Порцелян : лечение кариеса 4000грн. за фотополимерную пломбу.

В Вене эта услуга будет 12000грн. , правда ? Так говорят у вас там еще одна столица ЕС рядом - 55 км и на месте. Может там зубы лечить и машину на ТО сдать ?Посмотрел цены в Порцелян : лечение кариеса 4000грн. за фотополимерную пломбу.В Вене эта услуга будет 12000грн. , правда ? vladimir07 Повідомлень: 1649 З нами з: 30.01.14 Подякував: 49 раз. Подякували: 109 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 12:31 airmax78 написав: Frant написав: airmax78 написав: рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных. рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.

Просто чудово.

Найкращий метод боротьби з автожлобами. Просто чудово.Найкращий метод боротьби з автожлобами.

Тік. Тільки не з автожлобами, а взагалі з будь-якими автомобілями в місті. Паркуватись ти можешь тільки в тому районі, де зареєстрований ("прописка - пережиток совка"), а в іншому районі - або в платних підземних/наземних паркінгах за мінімум 2 ойро на годину, або на вулиці за ті ж 2 ойро на годину, але не більше ніж протягом двох годин. Тобто просто на вулиці не в своєму районі ти автівку залишити не можешь. Що добре, але... Тік. Тільки не з автожлобами, а взагалі з будь-якими автомобілями в місті. Паркуватись ти можешь тільки в тому районі, де зареєстрований ("прописка - пережиток совка"), а в іншому районі - або в платних підземних/наземних паркінгах за мінімум 2 ойро на годину, або на вулиці за ті ж 2 ойро на годину, але не більше ніж протягом двох годин. Тобто просто на вулиці не в своєму районі ти автівку залишити не можешь. Що добре, але...

Супер!

Нуворишам, бидланам та іншим скоробогатькам - нічого там робити.

Вони почуваються бідняками. Супер!Нуворишам, бидланам та іншим скоробогатькам - нічого там робити.Вони почуваються бідняками. Frant

Заблокований Повідомлень: 22842 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1446 раз. Подякували: 2377 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 12:35 vladimir07 написав: airmax78 написав: Нет. Я сейчас готовлюсь вернуться. Так что, может, до конца июля буду в Киеве. И да, как всегда пишу предельно откровенно. Да, Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных. Нет. Я сейчас готовлюсь вернуться. Так что, может, до конца июля буду в Киеве. И да, как всегда пишу предельно откровенно. Да, Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.



Так говорят у вас там еще одна столица ЕС рядом - 55 км и на месте. Может там зубы лечить и машину на ТО сдать ?

Посмотрел цены в Порцелян : лечение кариеса 4000грн. за фотополимерную пломбу.

В Вене эта услуга будет 12000грн. , правда ? Так говорят у вас там еще одна столица ЕС рядом - 55 км и на месте. Может там зубы лечить и машину на ТО сдать ?Посмотрел цены в Порцелян : лечение кариеса 4000грн. за фотополимерную пломбу.В Вене эта услуга будет 12000грн. , правда ?

Где-то так. При этом это будет далеко не Порцеляна. Где-то так. При этом это будет далеко не Порцеляна. airmax78 Повідомлень: 40650 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5019 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 12:37 Відень - місто для заслужених пенсіонерів. airmax78 Повідомлень: 40650 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5019 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 12:56 Ни фига се 4000 грн, у мну знакомый стоматолог 500 грн за фотополимерку берет. Bolt Повідомлень: 1204 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 12:59 vladimir07 написав: airmax78 написав: Нет. Я сейчас готовлюсь вернуться. Так что, может, до конца июля буду в Киеве. И да, как всегда пишу предельно откровенно. Да, Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных. Нет. Я сейчас готовлюсь вернуться. Так что, может, до конца июля буду в Киеве. И да, как всегда пишу предельно откровенно. Да, Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.



Так говорят у вас там еще одна столица ЕС рядом - 55 км и на месте. Может там зубы лечить и машину на ТО сдать ?

Посмотрел цены в Порцелян : лечение кариеса 4000грн. за фотополимерную пломбу.

В Вене эта услуга будет 12000грн. , правда ? Так говорят у вас там еще одна столица ЕС рядом - 55 км и на месте. Может там зубы лечить и машину на ТО сдать ?Посмотрел цены в Порцелян : лечение кариеса 4000грн. за фотополимерную пломбу.В Вене эта услуга будет 12000грн. , правда ?

Я кстати в 19 году, чтобы не платить конский прайс за готель в Вене, жил в Братиславе и мотался три дня подряд в Вену, благо бензин тогда дешевле, чем сейчас был. Я кстати в 19 году, чтобы не платить конский прайс за готель в Вене, жил в Братиславе и мотался три дня подряд в Вену, благо бензин тогда дешевле, чем сейчас был. Bolt Повідомлень: 1204 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 13:10 airmax78 написав: Нет. Я сейчас готовлюсь вернуться. Так что, может, до конца июля буду в Киеве. И да, как всегда пишу предельно откровенно. Да, Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных. Нет. Я сейчас готовлюсь вернуться. Так что, может, до конца июля буду в Киеве. И да, как всегда пишу предельно откровенно. Да, Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро.. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.

а что вас удивляет?

высокие доходы=высокие цены, "все просто"(с)

в Италии ручная мойка машины может стать в 100ойро) а что вас удивляет?высокие доходы=высокие цены, "все просто"(с)в Италии ручная мойка машины может стать в 100ойро) Прохожий Повідомлень: 12743 З нами з: 05.06.13 Подякував: 865 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 13:29 Bolt написав: Ни фига се 4000 грн, у мну знакомый стоматолог 500 грн за фотополимерку берет. Ни фига се 4000 грн, у мну знакомый стоматолог 500 грн за фотополимерку берет.

В Вене тоже такие есть. Я к такой долгое время в Киеве ходил. Уничтожила мне 2 зуба. После этого только в Порцеляну. В Вене тоже такие есть. Я к такой долгое время в Киеве ходил. Уничтожила мне 2 зуба. После этого только в Порцеляну. airmax78 Повідомлень: 40650 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5019 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 76777879> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: little_wanderer і 2 гостейМодератори: Faceless