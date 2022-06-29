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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:33

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Нет. Я сейчас готовлюсь вернуться. Так что, может, до конца июля буду в Киеве. И да, как всегда пишу предельно откровенно. Да, Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.

а что вас удивляет?
высокие доходы=высокие цены, "все просто"(с)
в Италии ручная мойка машины может стать в 100ойро)

Да, но при этом горничная в гостинице - 1300 ойро в месяц чистыми. Т.е. горничная, несмотря на хорошую по украинским меркам зп, автомобилем владеть в Австрии не может даже в теории. Как и очень многим другим. А нам часто говорят, что все збс, что даже работая на простой работе тут можно неплохо жить.
PS Гольфец в автосалоне, в комплектации не совсем барабан - 48К ойро.
PPS Очень грустно что мои посты перенесли в такую депрессивную тему.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:02

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Нет. Я сейчас готовлюсь вернуться. Так что, может, до конца июля буду в Киеве. И да, как всегда пишу предельно откровенно. Да, Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.

а что вас удивляет?
высокие доходы=высокие цены, "все просто"(с)
в Италии ручная мойка машины может стать в 100ойро)

Да, но при этом горничная в гостинице - 1300 ойро в месяц чистыми. Т.е. горничная, несмотря на хорошую по украинским меркам зп, автомобилем владеть в Австрии не может даже в теории. Как и очень многим другим. А нам часто говорят, что все збс, что даже работая на простой работе тут можно неплохо жить.
PS Гольфец в автосалоне, в комплектации не совсем барабан - 48К ойро.
PPS Очень грустно что мои посты перенесли в такую депрессивную тему.

А чем этот гольф хуже от гольфа за 48к?

https://sofort-verfuegbar.volkswagen.at ... 0053805-AT
Востаннє редагувалось alfredhaos в Сер 29 чер, 2022 14:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:02

  airmax78 написав:Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.


Ответ прост - в Киеве Максим работая на забугорного работодателя, имел зарплату выше пересичного. В Вене все работают за забугорного для Украины работодателя.
Соответственно, услуги дороже.
Трудно чувствовать себя исключительным в Вене? Яркость нимба тускнеет?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:05

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  airmax78 написав:рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.

Просто чудово.
Найкращий метод боротьби з автожлобами.

Тік. Тільки не з автожлобами, а взагалі з будь-якими автомобілями в місті. Паркуватись ти можешь тільки в тому районі, де зареєстрований ("прописка - пережиток совка"), а в іншому районі - або в платних підземних/наземних паркінгах за мінімум 2 ойро на годину, або на вулиці за ті ж 2 ойро на годину, але не більше ніж протягом двох годин. Тобто просто на вулиці не в своєму районі ти автівку залишити не можешь. Що добре, але...


Так решение простое - пересаживантся Максим на ОТ, который ПРЕКРАСЕН, и не платит ни ТО ни замену колодок ни за парковку. Нимб отвинчивает и оставляет в багажнике.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:11

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Нет. Я сейчас готовлюсь вернуться. Так что, может, до конца июля буду в Киеве. И да, как всегда пишу предельно откровенно. Да, Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.

а что вас удивляет?
высокие доходы=высокие цены, "все просто"(с)
в Италии ручная мойка машины может стать в 100ойро)

Да, но при этом горничная в гостинице - 1300 ойро в месяц чистыми. Т.е. горничная, несмотря на хорошую по украинским меркам зп, автомобилем владеть в Австрии не может даже в теории. Как и очень многим другим. А нам часто говорят, что все збс, что даже работая на простой работе тут можно неплохо жить.
PS Гольфец в автосалоне, в комплектации не совсем барабан - 48К ойро.
PPS Очень грустно что мои посты перенесли в такую депрессивную тему.


Ничего, Максим, привыкнете и эта ветка начнет притягивать все сильней и сильней.
А через пару месяцев страданий, пересядете на ОТ и постепенно начнете возвращаться в человеческое обличье (напоминаю, для этого придется нимб снять).
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:12

  airmax78 написав:К стоматологу записывайся за месяц.

Придбайте приватну страховку і ходіть хоч кожен день до будь-якого лікаря.
  airmax78 написав:Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи.
Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.

ногами по вулиці ходять лише простолюдини
  Прохожий написав:а что вас удивляет?
высокие доходы=высокие цены, "все просто"(с)

  airmax78 написав:Да, но при этом горничная в гостинице - 1300 ойро в месяц чистыми. Т.е. горничная, несмотря на хорошую по украинским меркам зп, автомобилем владеть в Австрии не может даже в теории. Как и очень многим другим. А нам часто говорят, что все збс, что даже работая на простой работе тут можно неплохо жить.
PS Гольфец в автосалоне, в комплектации не совсем барабан - 48К ойро.
PPS Очень грустно что мои посты перенесли в такую депрессивную тему.

тональність тхне депресняком, ймовірно, тому і перенесли до депреснякової теми
в Києві Макс був вищим по грошам за більшість, це тішило, а тут чіпляється до прибиральниць, які не купують нові гольфи, МБ.
а їм потрібен гольф за 50К? можливо, їх влаштовує гольф за 1К
Востаннє редагувалось Son of Sun в Сер 29 чер, 2022 14:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:15

  rjkz написав:Так решение простое - пересаживантся Максим на ОТ, который ПРЕКРАСЕН, и не платит ни ТО ни замену колодок ни за парковку. Нимб отвинчивает и оставляет в багажнике.

німб часто і в ОТ сяє яскравіше, ніж у новому гольфі
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