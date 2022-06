Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 77787980> Додано: Сер 29 чер, 2022 13:33 Прохожий написав: airmax78 написав: Нет. Я сейчас готовлюсь вернуться. Так что, может, до конца июля буду в Киеве. И да, как всегда пишу предельно откровенно. Да, Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных. Нет. Я сейчас готовлюсь вернуться. Так что, может, до конца июля буду в Киеве. И да, как всегда пишу предельно откровенно. Да, Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро.. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.

а что вас удивляет?

высокие доходы=высокие цены, "все просто"(с)

в Италии ручная мойка машины может стать в 100ойро) а что вас удивляет?высокие доходы=высокие цены, "все просто"(с)в Италии ручная мойка машины может стать в 100ойро)

Да, но при этом горничная в гостинице - 1300 ойро в месяц чистыми. Т.е. горничная, несмотря на хорошую по украинским меркам зп, автомобилем владеть в Австрии не может даже в теории. Как и очень многим другим. А нам часто говорят, что все збс, что даже работая на простой работе тут можно неплохо жить.

PS Гольфец в автосалоне, в комплектации не совсем барабан - 48К ойро.

А чем этот гольф хуже от гольфа за 48к?



https://sofort-verfuegbar.volkswagen.at ... 0053805-AT А чем этот гольф хуже от гольфа за 48к? Востаннє редагувалось alfredhaos в Сер 29 чер, 2022 14:05, всього редагувалось 1 раз. alfredhaos

Востаннє редагувалось alfredhaos в Сер 29 чер, 2022 14:05, всього редагувалось 1 раз. alfredhaos

Повідомлень: 204 З нами з: 19.12.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 14:02 airmax78 написав: Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных. Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.



Ответ прост - в Киеве Максим работая на забугорного работодателя, имел зарплату выше пересичного. В Вене все работают за забугорного для Украины работодателя.

Соответственно, услуги дороже.

Трудно чувствовать себя исключительным в Вене? Яркость нимба тускнеет?



Ответ прост - в Киеве Максим работая на забугорного работодателя, имел зарплату выше пересичного. В Вене все работают за забугорного для Украины работодателя.

Соответственно, услуги дороже.

Трудно чувствовать себя исключительным в Вене? Яркость нимба тускнеет? Ответ прост - в Киеве Максим работая на забугорного работодателя, имел зарплату выше пересичного. В Вене все работают за забугорного для Украины работодателя.Соответственно, услуги дороже.Трудно чувствовать себя исключительным в Вене? Яркость нимба тускнеет? rjkz

Повідомлень: 13363 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6980 раз. Подякували: 4023 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 14:05 airmax78 написав: Frant написав: airmax78 написав: рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных. рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.

Просто чудово.

Найкращий метод боротьби з автожлобами. Просто чудово.Найкращий метод боротьби з автожлобами.

Тік. Тільки не з автожлобами, а взагалі з будь-якими автомобілями в місті. Паркуватись ти можешь тільки в тому районі, де зареєстрований ("прописка - пережиток совка"), а в іншому районі - або в платних підземних/наземних паркінгах за мінімум 2 ойро на годину, або на вулиці за ті ж 2 ойро на годину, але не більше ніж протягом двох годин. Тобто просто на вулиці не в своєму районі ти автівку залишити не можешь. Що добре, але... Тік. Тільки не з автожлобами, а взагалі з будь-якими автомобілями в місті. Паркуватись ти можешь тільки в тому районі, де зареєстрований ("прописка - пережиток совка"), а в іншому районі - або в платних підземних/наземних паркінгах за мінімум 2 ойро на годину, або на вулиці за ті ж 2 ойро на годину, але не більше ніж протягом двох годин. Тобто просто на вулиці не в своєму районі ти автівку залишити не можешь. Що добре, але...



Так решение простое - пересаживантся Максим на ОТ, который ПРЕКРАСЕН, и не платит ни ТО ни замену колодок ни за парковку. Нимб отвинчивает и оставляет в багажнике. Так решение простое - пересаживантся Максим на ОТ, который ПРЕКРАСЕН, и не платит ни ТО ни замену колодок ни за парковку. Нимб отвинчивает и оставляет в багажнике. rjkz

Ничего, Максим, привыкнете и эта ветка начнет притягивать все сильней и сильней.

А через пару месяцев страданий, пересядете на ОТ и постепенно начнете возвращаться в человеческое обличье (напоминаю, для этого придется нимб снять). Ничего, Максим, привыкнете и эта ветка начнет притягивать все сильней и сильней.А через пару месяцев страданий, пересядете на ОТ и постепенно начнете возвращаться в человеческое обличье (напоминаю, для этого придется нимб снять). rjkz

Повідомлень: 13363 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6980 раз. Подякували: 4023 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 14:12 airmax78 написав: К стоматологу записывайся за месяц. К стоматологу записывайся за месяц.

Придбайте приватну страховку і ходіть хоч кожен день до будь-якого лікаря.

airmax78 написав: Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи.

Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи.Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.

ногами по вулиці ходять лише простолюдини

Прохожий написав: а что вас удивляет?

высокие доходы=высокие цены, "все просто"(с)

а что вас удивляет?высокие доходы=высокие цены, "все просто"(с)

airmax78 написав: Да, но при этом горничная в гостинице - 1300 ойро в месяц чистыми. Т.е. горничная, несмотря на хорошую по украинским меркам зп, автомобилем владеть в Австрии не может даже в теории. Как и очень многим другим. А нам часто говорят, что все збс, что даже работая на простой работе тут можно неплохо жить.

PS Гольфец в автосалоне, в комплектации не совсем барабан - 48К ойро.

PPS Очень грустно что мои посты перенесли в такую депрессивную тему. Да, но при этом горничная в гостинице - 1300 ойро в месяц чистыми. Т.е. горничная, несмотря на хорошую по украинским меркам зп, автомобилем владеть в Австрии не может даже в теории. Как и очень многим другим. А нам часто говорят, что все збс, что даже работая на простой работе тут можно неплохо жить.PS Гольфец в автосалоне, в комплектации не совсем барабан - 48К ойро.PPS Очень грустно что мои посты перенесли в такую депрессивную тему.

тональність тхне депресняком, ймовірно, тому і перенесли до депреснякової теми

в Києві Макс був вищим по грошам за більшість, це тішило, а тут чіпляється до прибиральниць, які не купують нові гольфи, МБ.

а їм потрібен гольф за 50К? можливо, їх влаштовує гольф за 1К Придбайте приватну страховку і ходіть хоч кожен день до будь-якого лікаря.ногами по вулиці ходять лише простолюдинитональність тхне депресняком, ймовірно, тому і перенесли до депреснякової темив Києві Макс був вищим по грошам за більшість, це тішило, а тут чіпляється до прибиральниць, які не купують нові гольфи, МБ.а їм потрібен гольф за 50К? можливо, їх влаштовує гольф за 1К Востаннє редагувалось Son of Sun в Сер 29 чер, 2022 14:19, всього редагувалось 2 разів. Son of Sun Повідомлень: 966 З нами з: 25.04.14 Подякував: 101 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 14:15 rjkz написав: Так решение простое - пересаживантся Максим на ОТ, который ПРЕКРАСЕН, и не платит ни ТО ни замену колодок ни за парковку. Нимб отвинчивает и оставляет в багажнике. Так решение простое - пересаживантся Максим на ОТ, который ПРЕКРАСЕН, и не платит ни ТО ни замену колодок ни за парковку. Нимб отвинчивает и оставляет в багажнике.

німб часто і в ОТ сяє яскравіше, ніж у новому гольфі німб часто і в ОТ сяє яскравіше, ніж у новому гольфі Son of Sun Повідомлень: 966 З нами з: 25.04.14 Подякував: 101 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 14:58 rjkz написав: airmax78 написав: Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных. Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.



Ответ прост - в Киеве Максим работая на забугорного работодателя, имел зарплату выше пересичного. В Вене все работают за забугорного для Украины работодателя.

Соответственно, услуги дороже.

Трудно чувствовать себя исключительным в Вене? Яркость нимба тускнеет? Ответ прост - в Киеве Максим работая на забугорного работодателя, имел зарплату выше пересичного. В Вене все работают за забугорного для Украины работодателя.Соответственно, услуги дороже.Трудно чувствовать себя исключительным в Вене? Яркость нимба тускнеет?

Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял. Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял. airmax78 Повідомлень: 40655 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5019 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 15:03 Son of Sun написав: airmax78 написав: К стоматологу записывайся за месяц. К стоматологу записывайся за месяц.

Придбайте приватну страховку і ходіть хоч кожен день до будь-якого лікаря.

Придбайте приватну страховку і ходіть хоч кожен день до будь-якого лікаря.

В мене є приватна страховка. До будь-якого лікаря хоч кожен день ходити не міжу - 1) не приймають 2) грошей не вистачить В мене є приватна страховка. До будь-якого лікаря хоч кожен день ходити не міжу - 1) не приймають 2) грошей не вистачить airmax78 Повідомлень: 40655 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5019 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 15:05 Son of Sun написав: ногами по вулиці ходять лише простолюдини

ногами по вулиці ходять лише простолюдини

