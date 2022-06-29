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airmax78 написав:Нет. Я сейчас готовлюсь вернуться. Так что, может, до конца июля буду в Киеве. И да, как всегда пишу предельно откровенно. Да, Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.
а что вас удивляет? высокие доходы=высокие цены, "все просто"(с) в Италии ручная мойка машины может стать в 100ойро)
Да, но при этом горничная в гостинице - 1300 ойро в месяц чистыми. Т.е. горничная, несмотря на хорошую по украинским меркам зп, автомобилем владеть в Австрии не может даже в теории. Как и очень многим другим. А нам часто говорят, что все збс, что даже работая на простой работе тут можно неплохо жить. PS Гольфец в автосалоне, в комплектации не совсем барабан - 48К ойро. PPS Очень грустно что мои посты перенесли в такую депрессивную тему.
airmax78 написав:Нет. Я сейчас готовлюсь вернуться. Так что, может, до конца июля буду в Киеве. И да, как всегда пишу предельно откровенно. Да, Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.
а что вас удивляет? высокие доходы=высокие цены, "все просто"(с) в Италии ручная мойка машины может стать в 100ойро)
Да, но при этом горничная в гостинице - 1300 ойро в месяц чистыми. Т.е. горничная, несмотря на хорошую по украинским меркам зп, автомобилем владеть в Австрии не может даже в теории. Как и очень многим другим. А нам часто говорят, что все збс, что даже работая на простой работе тут можно неплохо жить. PS Гольфец в автосалоне, в комплектации не совсем барабан - 48К ойро. PPS Очень грустно что мои посты перенесли в такую депрессивную тему.
airmax78 написав:Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.
Ответ прост - в Киеве Максим работая на забугорного работодателя, имел зарплату выше пересичного. В Вене все работают за забугорного для Украины работодателя. Соответственно, услуги дороже. Трудно чувствовать себя исключительным в Вене? Яркость нимба тускнеет?
airmax78 написав:рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.
Просто чудово. Найкращий метод боротьби з автожлобами.
Тік. Тільки не з автожлобами, а взагалі з будь-якими автомобілями в місті. Паркуватись ти можешь тільки в тому районі, де зареєстрований ("прописка - пережиток совка"), а в іншому районі - або в платних підземних/наземних паркінгах за мінімум 2 ойро на годину, або на вулиці за ті ж 2 ойро на годину, але не більше ніж протягом двох годин. Тобто просто на вулиці не в своєму районі ти автівку залишити не можешь. Що добре, але...
Так решение простое - пересаживантся Максим на ОТ, который ПРЕКРАСЕН, и не платит ни ТО ни замену колодок ни за парковку. Нимб отвинчивает и оставляет в багажнике.
airmax78 написав:Нет. Я сейчас готовлюсь вернуться. Так что, может, до конца июля буду в Киеве. И да, как всегда пишу предельно откровенно. Да, Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.
а что вас удивляет? высокие доходы=высокие цены, "все просто"(с) в Италии ручная мойка машины может стать в 100ойро)
Да, но при этом горничная в гостинице - 1300 ойро в месяц чистыми. Т.е. горничная, несмотря на хорошую по украинским меркам зп, автомобилем владеть в Австрии не может даже в теории. Как и очень многим другим. А нам часто говорят, что все збс, что даже работая на простой работе тут можно неплохо жить. PS Гольфец в автосалоне, в комплектации не совсем барабан - 48К ойро. PPS Очень грустно что мои посты перенесли в такую депрессивную тему.
Ничего, Максим, привыкнете и эта ветка начнет притягивать все сильней и сильней. А через пару месяцев страданий, пересядете на ОТ и постепенно начнете возвращаться в человеческое обличье (напоминаю, для этого придется нимб снять).
airmax78 написав:К стоматологу записывайся за месяц.
Придбайте приватну страховку і ходіть хоч кожен день до будь-якого лікаря.
airmax78 написав:Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.
ногами по вулиці ходять лише простолюдини
Прохожий написав:а что вас удивляет? высокие доходы=высокие цены, "все просто"(с)
airmax78 написав:Да, но при этом горничная в гостинице - 1300 ойро в месяц чистыми. Т.е. горничная, несмотря на хорошую по украинским меркам зп, автомобилем владеть в Австрии не может даже в теории. Как и очень многим другим. А нам часто говорят, что все збс, что даже работая на простой работе тут можно неплохо жить. PS Гольфец в автосалоне, в комплектации не совсем барабан - 48К ойро. PPS Очень грустно что мои посты перенесли в такую депрессивную тему.
тональність тхне депресняком, ймовірно, тому і перенесли до депреснякової теми в Києві Макс був вищим по грошам за більшість, це тішило, а тут чіпляється до прибиральниць, які не купують нові гольфи, МБ. а їм потрібен гольф за 50К? можливо, їх влаштовує гольф за 1К
Востаннє редагувалось Son of Sun в Сер 29 чер, 2022 14:19, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.
Ответ прост - в Киеве Максим работая на забугорного работодателя, имел зарплату выше пересичного. В Вене все работают за забугорного для Украины работодателя. Соответственно, услуги дороже. Трудно чувствовать себя исключительным в Вене? Яркость нимба тускнеет?
Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял.