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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 77787980
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:09

  alfredhaos написав:А чем этот гольф хуже от гольфа за 48к?

https://sofort-verfuegbar.volkswagen.at ... 0053805-AT

Это ж +/-барабан, еще и на ручке. Дизель, автомат, с нормальными фарами и ассистами и цена улетает в космос.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:17

  Bolt написав:Ни фига се 4000 грн, у мну знакомый стоматолог 500 грн за фотополимерку берет.

Це якщо робота і оренда кабинета безкоштовно, хіба.
Одна тільки чистка дорожче виходить
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:47

  Faceless написав:
  Bolt написав:Ни фига се 4000 грн, у мну знакомый стоматолог 500 грн за фотополимерку берет.

Це якщо робота і оренда кабинета безкоштовно, хіба.
Одна тільки чистка дорожче виходить

Власний кабінет в підвалі особняка, прийом по знайомству, а також раніше набитої клієнтури, коли ще був офіційний кабінет.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 16:01

  airmax78 написав:Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял.


А к какому уровню тогда относится горничная с 1300евро ?
Для того чтобы вам чувствовать себя примерно как в Кийове в Вене нужна 20ка евро примерно ?
vladimir07
 
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  #<1 ... 77787980
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