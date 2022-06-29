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airmax78 написав:Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял.
А к какому уровню тогда относится горничная с 1300евро ? Для того чтобы вам чувствовать себя примерно как в Кийове в Вене нужна 20ка евро примерно ?