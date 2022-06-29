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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 77787980 Додано: Сер 29 чер, 2022 15:09 alfredhaos написав: А чем этот гольф хуже от гольфа за 48к?



https://sofort-verfuegbar.volkswagen.at ... 0053805-AT А чем этот гольф хуже от гольфа за 48к?

Это ж +/-барабан, еще и на ручке. Дизель, автомат, с нормальными фарами и ассистами и цена улетает в космос. Это ж +/-барабан, еще и на ручке. Дизель, автомат, с нормальными фарами и ассистами и цена улетает в космос. airmax78 Повідомлень: 40655 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5019 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 15:17 Bolt написав: Ни фига се 4000 грн, у мну знакомый стоматолог 500 грн за фотополимерку берет. Ни фига се 4000 грн, у мну знакомый стоматолог 500 грн за фотополимерку берет.

Це якщо робота і оренда кабинета безкоштовно, хіба.

Одна тільки чистка дорожче виходить Це якщо робота і оренда кабинета безкоштовно, хіба.Одна тільки чистка дорожче виходить Faceless

Модератор Повідомлень: 31723 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7541 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 15:47 Faceless написав: Bolt написав: Ни фига се 4000 грн, у мну знакомый стоматолог 500 грн за фотополимерку берет. Ни фига се 4000 грн, у мну знакомый стоматолог 500 грн за фотополимерку берет.

Це якщо робота і оренда кабинета безкоштовно, хіба.

Одна тільки чистка дорожче виходить Це якщо робота і оренда кабинета безкоштовно, хіба.Одна тільки чистка дорожче виходить

Власний кабінет в підвалі особняка, прийом по знайомству, а також раніше набитої клієнтури, коли ще був офіційний кабінет. Власний кабінет в підвалі особняка, прийом по знайомству, а також раніше набитої клієнтури, коли ще був офіційний кабінет. Bolt Повідомлень: 1205 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 16:01 airmax78 написав: Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял. Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял.



А к какому уровню тогда относится горничная с 1300евро ?

Для того чтобы вам чувствовать себя примерно как в Кийове в Вене нужна 20ка евро примерно ? А к какому уровню тогда относится горничная с 1300евро ?Для того чтобы вам чувствовать себя примерно как в Кийове в Вене нужна 20ка евро примерно ? vladimir07 Повідомлень: 1651 З нами з: 30.01.14 Подякував: 49 раз. Подякували: 109 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 77787980 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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