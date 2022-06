Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Сер 29 чер, 2022 14:58
rjkz написав:
airmax78 написав: Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.

Ответ прост - в Киеве Максим работая на забугорного работодателя, имел зарплату выше пересичного. В Вене все работают за забугорного для Украины работодателя.

Соответственно, услуги дороже.

Трудно чувствовать себя исключительным в Вене? Яркость нимба тускнеет?



Ответ прост - в Киеве Максим работая на забугорного работодателя, имел зарплату выше пересичного. В Вене все работают за забугорного для Украины работодателя.

Соответственно, услуги дороже.

Трудно чувствовать себя исключительным в Вене? Яркость нимба тускнеет? Ответ прост - в Киеве Максим работая на забугорного работодателя, имел зарплату выше пересичного. В Вене все работают за забугорного для Украины работодателя.Соответственно, услуги дороже.Трудно чувствовать себя исключительным в Вене? Яркость нимба тускнеет?

Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял.

Додано: Сер 29 чер, 2022 15:03
Son of Sun написав:
airmax78 написав: К стоматологу записывайся за месяц.

Придбайте приватну страховку і ходіть хоч кожен день до будь-якого лікаря.

Придбайте приватну страховку і ходіть хоч кожен день до будь-якого лікаря.

Придбайте приватну страховку і ходіть хоч кожен день до будь-якого лікаря.

В мене є приватна страховка. До будь-якого лікаря хоч кожен день ходити не міжу - 1) не приймають 2) грошей не вистачить

Додано: Сер 29 чер, 2022 15:05
beee в Малаге большое IT community, EPAM работает, несколько тысяч сотрудников. много моряков встречала, они тоже не бедные, как вы знаете. Там просто много и наших нелегалов, которые в принципе кроме уборки и стройки не видят другой работы для себя, потому что это самый простой способ работать по черному.

Додано: Сер 29 чер, 2022 15:05
Son of Sun написав: ногами по вулиці ходять лише простолюдини

ногами по вулиці ходять лише простолюдини

Придбав лісапет. Паркую в підземному паркінгу офісного центра на спеціально виділених для ростовської прачечної місцях. Ну хоч якась ілюзія минулих розкошів.

Додано: Сер 29 чер, 2022 15:09
alfredhaos написав: А чем этот гольф хуже от гольфа за 48к?

https://sofort-verfuegbar.volkswagen.at ... 0053805-AT



https://sofort-verfuegbar.volkswagen.at ... 0053805-AT А чем этот гольф хуже от гольфа за 48к?

Это ж +/-барабан, еще и на ручке. Дизель, автомат, с нормальными фарами и ассистами и цена улетает в космос.

Додано: Сер 29 чер, 2022 15:17
Bolt написав: Ни фига се 4000 грн, у мну знакомый стоматолог 500 грн за фотополимерку берет.

Це якщо робота і оренда кабинета безкоштовно, хіба.

Одна тільки чистка дорожче виходить Це якщо робота і оренда кабинета безкоштовно, хіба.Одна тільки чистка дорожче виходить Faceless

Модератор Повідомлень: 31723 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7541 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 15:20 airmax78 140 метров, 2 спальни, бюро, две ванных, терасса, балкон, 50 метров от метро, полностью отремонтированная, с новой кухней. две станции от центральной площади города. 230 к + 30 к оформление. Я бы показала ссылку, но квартиру уже убрали с рынка. в испании сайт для поиска жилья назывется idealista. Вообще скажу, что выбирать есть из чего. Рассматривала также Барселону, там чуть подороже, не сильно, но еще и сепары местные. vikapavl Повідомлень: 443 З нами з: 04.11.13 Подякував: 25 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 15:38 Vlad442 написав: airmax78 написав: Среди ЦА бизнеса и элитки желающих учить польский, чешский или немецкий еще меньше. Ехать на тяжелый физический труд желающих среди них нет совсем. А на квалифицированный высокооплачиваемый - не очень берут здесь наших, даже со знанием языка. Поэтому свято верю в нашу элиту - она не даст рынку упасть. Среди ЦА бизнеса и элитки желающих учить польский, чешский или немецкий еще меньше. Ехать на тяжелый физический труд желающих среди них нет совсем. А на квалифицированный высокооплачиваемый - не очень берут здесь наших, даже со знанием языка. Поэтому свято верю в нашу элиту - она не даст рынку упасть.

У людини, яка розглядає житло за 200 тис євро, є вибір купити в Києві, чи Валенсії. У людини, у якої є 50 тис євро, такого вибору нема. У людини, яка розглядає житло за 200 тис євро, є вибір купити в Києві, чи Валенсії. У людини, у якої є 50 тис євро, такого вибору нема.

Байки для дітей, є таке слово "Іпотека". Байки для дітей, є таке слово "Іпотека". BIGor

Повідомлень: 6274 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1027 раз. Подякували: 1350 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 15:42 airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав: Среди ЦА бизнеса и элитки желающих учить польский, чешский или немецкий еще меньше. Ехать на тяжелый физический труд желающих среди них нет совсем. А на квалифицированный высокооплачиваемый - не очень берут здесь наших, даже со знанием языка. Поэтому свято верю в нашу элиту - она не даст рынку упасть. Среди ЦА бизнеса и элитки желающих учить польский, чешский или немецкий еще меньше. Ехать на тяжелый физический труд желающих среди них нет совсем. А на квалифицированный высокооплачиваемый - не очень берут здесь наших, даже со знанием языка. Поэтому свято верю в нашу элиту - она не даст рынку упасть.

У людини, яка розглядає житло за 200 тис євро, є вибір купити в Києві, чи Валенсії. У людини, у якої є 50 тис євро, такого вибору нема. У людини, яка розглядає житло за 200 тис євро, є вибір купити в Києві, чи Валенсії. У людини, у якої є 50 тис євро, такого вибору нема.

Теж вірно. Але людині, у якої є 200К ойро в Україні, дуже важко буде переступити через себе і купити в ..... те, що там продається за 200К ойро (про Валенсію не знаю, а у Відні за 200К ойро - то буде щось досить сумне, якщо взагалі щось знайдете). Теж вірно. Але людині, у якої є 200К ойро в Україні, дуже важко буде переступити через себе і купити в ..... те, що там продається за 200К ойро (про Валенсію не знаю, а у Відні за 200К ойро - то буде щось досить сумне, якщо взагалі щось знайдете).

Не розумію, чому ниєте. Якщо там так погано - приїзжайте. Не розумію, чому ниєте. Якщо там так погано - приїзжайте. BIGor

Повідомлень: 6274 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1027 раз. Подякували: 1350 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 15:43 Vlad442 написав: roberto dark написав: Дело в том, что ваша элита в основном состояла из коррупционеров, большинство из которых лишились средств зарабатывания денег. Кроме того война, по идее будет способствовать значительному уменьшению этой категории в будущем. Украина должна пройти очищение от этих гнид, к сожалению самым жестоким образом. Дело в том, что ваша элита в основном состояла из коррупционеров, большинство из которых лишились средств зарабатывания денег. Кроме того война, по идее будет способствовать значительному уменьшению этой категории в будущем. Украина должна пройти очищение от этих гнид, к сожалению самым жестоким образом.



Коли ми будемо жити в Європі, та спочатку на європейські гроші та підтримку, то корупція, потоки повинні зникнути.

Умовно кажучи, у трафіку зменшиться кількість Лексусів, та виросте доля Фордів. Коли ми будемо жити в Європі, та спочатку на європейські гроші та підтримку, то корупція, потоки повинні зникнути.Умовно кажучи, у трафіку зменшиться кількість Лексусів, та виросте доля Фордів.

Ви мрійник.

