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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 29 чер, 2022 14:58
rjkz написав: airmax78 написав:
Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.
Ответ прост - в Киеве Максим работая на забугорного работодателя, имел зарплату выше пересичного. В Вене все работают за забугорного для Украины работодателя.
Соответственно, услуги дороже.
Трудно чувствовать себя исключительным в Вене? Яркость нимба тускнеет?
Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 15:03
Son of Sun написав: airmax78 написав:
К стоматологу записывайся за месяц.
Придбайте приватну страховку і ходіть хоч кожен день до будь-якого лікаря.
В мене є приватна страховка. До будь-якого лікаря хоч кожен день ходити не міжу - 1) не приймають 2) грошей не вистачить
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Додано: Сер 29 чер, 2022 15:05
beee в Малаге большое IT community, EPAM работает, несколько тысяч сотрудников. много моряков встречала, они тоже не бедные, как вы знаете. Там просто много и наших нелегалов, которые в принципе кроме уборки и стройки не видят другой работы для себя, потому что это самый простой способ работать по черному.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 15:05
Son of Sun написав:
ногами по вулиці ходять лише простолюдини
Придбав лісапет. Паркую в підземному паркінгу офісного центра на спеціально виділених для ростовської прачечної місцях. Ну хоч якась ілюзія минулих розкошів.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 15:09
Это ж +/-барабан, еще и на ручке. Дизель, автомат, с нормальными фарами и ассистами и цена улетает в космос.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 15:17
Bolt написав:
Ни фига се 4000 грн, у мну знакомый стоматолог 500 грн за фотополимерку берет.
Це якщо робота і оренда кабинета безкоштовно, хіба.
Одна тільки чистка дорожче виходить
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Додано: Сер 29 чер, 2022 15:20
airmax78 140 метров, 2 спальни, бюро, две ванных, терасса, балкон, 50 метров от метро, полностью отремонтированная, с новой кухней. две станции от центральной площади города. 230 к + 30 к оформление. Я бы показала ссылку, но квартиру уже убрали с рынка. в испании сайт для поиска жилья назывется idealista. Вообще скажу, что выбирать есть из чего. Рассматривала также Барселону, там чуть подороже, не сильно, но еще и сепары местные.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 15:38
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Среди ЦА бизнеса и элитки желающих учить польский, чешский или немецкий еще меньше. Ехать на тяжелый физический труд желающих среди них нет совсем. А на квалифицированный высокооплачиваемый - не очень берут здесь наших, даже со знанием языка. Поэтому свято верю в нашу элиту - она не даст рынку упасть.
У людини, яка розглядає житло за 200 тис євро, є вибір купити в Києві, чи Валенсії. У людини, у якої є 50 тис євро, такого вибору нема.
Байки для дітей, є таке слово "Іпотека".
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Додано: Сер 29 чер, 2022 15:42
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Среди ЦА бизнеса и элитки желающих учить польский, чешский или немецкий еще меньше. Ехать на тяжелый физический труд желающих среди них нет совсем. А на квалифицированный высокооплачиваемый - не очень берут здесь наших, даже со знанием языка. Поэтому свято верю в нашу элиту - она не даст рынку упасть.
У людини, яка розглядає житло за 200 тис євро, є вибір купити в Києві, чи Валенсії. У людини, у якої є 50 тис євро, такого вибору нема.
Теж вірно. Але людині, у якої є 200К ойро в Україні, дуже важко буде переступити через себе і купити в ..... те, що там продається за 200К ойро (про Валенсію не знаю, а у Відні за 200К ойро - то буде щось досить сумне, якщо взагалі щось знайдете).
Не розумію, чому ниєте. Якщо там так погано - приїзжайте.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 15:43
Vlad442 написав: roberto dark написав:
Дело в том, что ваша элита в основном состояла из коррупционеров, большинство из которых лишились средств зарабатывания денег. Кроме того война, по идее будет способствовать значительному уменьшению этой категории в будущем. Украина должна пройти очищение от этих гнид, к сожалению самым жестоким образом.
Коли ми будемо жити в Європі, та спочатку на європейські гроші та підтримку, то корупція, потоки повинні зникнути.
Умовно кажучи, у трафіку зменшиться кількість Лексусів, та виросте доля Фордів.
Ви мрійник.
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